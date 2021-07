Gibt es in Beucha bald eine „Bücherzelle“?

Brandis/Beucha

Gute Nachrichten gibt es für Beuchaer Leseratten: Das Projekt „Bücherzelle“ nimmt langsam Konturen an. Hinter diesem verbirgt sich eine ausgediente Telekom-Telefonzelle, in der im Brandiser Ortsteil eine niedrigschwellige Mini-Bibliothek Einzug halten soll.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In Brandis wurden bereits gute Erfahrungen mit einer solchen Bücherzelle gemacht“, berichtet Beuchas Ortschaftsrats-Vorsitzende Bärbel Uhlig auf Nachfrage. Ihr zufolge hat der Beuchaer Kulturverein den Kontakt zur Telekom hergestellt und das Sponsoring für das Projekt in trockene Tücher gepackt, welches auch die Herstellung eines Fundamentes für die künftige Mini-Bibliothek einschließe.

Lesestoff auch am Kirchbruch

Diese soll auf dem Rosen-Rondell nahe des Beuchaer Feuerwehr-Gerätehauses aufgestellt und danach von den Beuchaern mit Lesestoff befüllt werden. „Wir sind noch auf der Suche nach ein bis zwei jungen Leuten, die sich der Bücherzelle annehmen und dort regelmäßig nach dem Rechten sehen“, wirbt Bärbel Uhlig die Werbetrommel.

Lesestoff wird es in Beucha allerdings künftig nicht nur in der neuen Bücherzelle geben, sondern auch wieder am Parkplatz des Kirchbruches. Dort soll der Beuchaer Ortschaftsrats-Vorsitzenden zufolge zeitnah wieder eine Informationstafel in Gestalt einer Interimslösung bis zum Abschluss des Parkplatzausbaus an der August-Bebel-Straße aufgestellt werden.

Wohnmobilstellplatz an Bergkirche

Parallel zu dieser erforderlichen Sanierung plant die Stadt Brandis die Einrichtung eines sich räumlich anschließenden Wohnmobilstellplatzes, womit sie sich eine Aufwertung dieses Areals verspricht. Hintergrund der im Haushaltsplan 2021/22 eingestellten Investition bildet der Status der Beuchaer Bergkirche als Nationales Geotop und darüber hinaus als überregional bedeutsame Landmarke und touristisches Highlight.“

„Über den genauen Inhalt der Interims-Tafel sind wir uns noch nicht im Klaren“, erläutert Bärbel Uhlig. Sollte aber das Original noch auffindbar sein, dann werde man sich inhaltlich vermutlich an diesem orientieren.

Von Roger Dietze