Glasfaserausbau: Envia Tel eröffnet Servicebüro in Machern

Machern

Die Macherner können seit dem 1. Januar ihr Interesse an superschnellen Glasfaseranschlüssen bekunden. Telekommunikationsdienstleister Envia Tel startete in der Kommune pünktlich mit der Vorvermarktung. Alle Privatkunden, die das wünschen, sollen in der Gemeinde und deren Ortsteilen ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Voraussetzung: Mindestens 35 Prozent der Haushalte müssen ihr Interesse bekunden.

Unternehmen bittet um Terminanmeldung

Am Schlossplatz 3 in Machern öffnet Envia Tel am 10. Januar ein Servicebüro. Hier können ab nächster Woche jeweils in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 17.30 Uhr Fragen rund um den Glasfaseranschluss geklärt werden, teilt das Unternehmen mit. Pandemiebedingt wird um vorherige Terminvereinbarung unter der kostenfreien Servicenummer 0341/120 8252 oder per E-Mail an machern@enviatel.net gebeten. „In der Filiale gilt die 2G-Regelung“, macht Envia Tel-Sprecherin Romy Naumann-Kluge aufmerksam. Interessenten können sich darüber hinaus auch telefonisch beraten lassen.

Am 20. Januar findet außerdem eine Online-Informationsveranstaltung zum Ausbaugebiet Machern statt. Wie kommt die Glasfaser ins Haus? Bis wann läuft die Vorvermarktung? Welche Tarife stehen zur Verfügung? Um diese Fragen soll es gehen. „Mitarbeiter der Envia Tel sowie Bürgermeister Karsten Frosch beantworten in dem Online-Format Fragen der Teilnehmer.“ Interessierte können sich für die Veranstaltung unverbindlich unter www.enviatel.de/highspeed/veranstaltungen anmelden und erhalten anschließend die Zugangsdaten.

Servicemobil ist unterwegs

Anfängliche technische Probleme im Rahmen der Vorvermarktung seien inzwischen behoben. „ Verfügbarkeitsprüfung und Bestellungen sind nun uneingeschränkt möglich“, hieß es am Freitag aus der Pressestelle.

Wie bereits angekündigt, wird außerdem ein Servicemobil durch die Kommune inclusive der Ortsteile touren. Es ist jeweils von 10 bis 18 Uhr an folgenden Standorten im Einsatz:

– 17.1.: Machern, Parkplatz am Rathaus

– 18.1.: Gerichshain, Parkplatz an der Kirche

– 19.1.: Püchau/Plagwitz, Freifläche vor dem Schloss

– 20.1. Machern, Parkplatz am Rathaus

– 21.1. : Dögnitz, Dorfplatz am Trafohaus

– 7.2.: Machern, Parkplatz am Rathaus

– 8.2.: Gerichshain, Parkplatz an der Kirche

– 10.2.: Püchau/Plagwitz, Freifläche vor dem Schloss

– 11.2.: Machern, Parkplatz am Rathaus

Weitere Termine sind in Vorbereitung. Infos gibt es außerdem unter www.enviatel.de/highspeed/machern.

Von sp