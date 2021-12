Glasfaserausbau: Envia Tel startet Markterkundung in Machern

Machern

Jetzt wird es konkret: In Machern beginnt am 1. Januar 2022 die Vorvermarktung für den Glasfaserausbau durch Envia Tel. Wie das Unternehmen am Donnerstag informierte, werde man alle Privatkunden, die das wünschen, in der Gemeinde und deren Ortsteilen ans Glasfasernetz anschließen. „Rund 3.500 Haushalte sollen künftig schnelles Internet mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1.000 Megabit pro Sekunde nutzen können“, teilte Unternehmenssprecherin Romy Naumann-Kluge mit. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende 2022 beginnen.

Mindestens 35 Prozent der Haushalte müssen ihr Interesse bekunden

Voraussetzung für das Engagement von Envia Tel ist es, dass mindestens 35 Prozent der Haushalte ihr Interesse bekunden. Schließlich erfolge der Ausbau eigenwirtschaftlich, als ohne staatliche Fördermittel, macht der Telekommunikationsdienstleister deutlich.

Der Gemeinderat hatte zuletzt die Wahl zwischen zwei interessierten Unternehmen. Die Entscheidung fiel für Envia Tel und gegen die Deutsche Glasfaser, bei der vor allem die unterversorgten Ortsteile außen vor geblieben wären. Envia Tel klammert lediglich zwei winzige Bereiche von vornherein aus: die Areale Am Sahlweidenteich und Am Tonloch.

Anfangs gibt es den Hausanschluss kostenlos

Kunden, die sich früh entscheiden, erhalten ihren Hausanschluss kostenlos. Dazu könne in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2022 ein Vorvertrag mit Envia Tel abgeschlossen werden. „Bei Onlinebestellung gibt es zusätzlich einen Bonus in Höhe von 50 Euro auf den einmaligen Einrichtungspreis“, teilt die Sprecherin weiter mit. Details zu den Produkten, zur Onlinebestellung und einen Verfügbarkeitscheck finden Interessierte ab 1. Januar 2022 auf der Internetseite der Envia Tel unter www.enviatel.de/highspeed. Wer sich erst später für einen Glasfaseranschluss entscheidet, müsse die Kosten dann selbst tragen.

„Nachdem wir im Leipziger Süden mit dem Glasfaserausbau für Privathaushalte in den ersten fünf Kommunen gestartet sind, planen wir nun die Gemeinde Machern mit ihren Ortsteilen flächendeckend an unser Glasfasernetz anzuschließen und sie auf die digitale Überholspur zu schicken“, wird Stephan Drescher, Geschäftsführer von Envia Tel, zitiert.

Die aktuelle Corona-Lage zwingt den Anbieter dabei, neue Wege zu gehen: Deshalb wird eine geplante Informationsveranstaltung am 20. Januar online stattfinden. An diesem Tag werden Mitarbeiter von Envia Tel sowie der Macherner Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) rund um das Ausbauvorhaben sowie zu Produkten und Tarifen informieren. Anmelden können sich Interessierte unter www.enviatel.de/highspeed/veranstaltungen.

Servicefiliale öffnet im Januar am Macherner Schlossplatz

Außerdem eröffnet im Januar eine Service-Filiale im Veranstaltungsraum am Macherner Schlossplatz 3. „Pandemiebedingt sind noch keine Angaben zu Öffnungszeiten möglich“, bittet das Unternehmen um Verständnis. Informationen zur Service-Filiale sind abrufbar unter www.enviatel.de/highspeed/machern. Interessenten können sich darüber hinaus telefonisch unter der kostenfreien Servicenummer 0341 120-8252 beraten lassen oder per E-Mail an machern@enviatel.net wenden. Zusätzlich werde ein Infomobil von Envia Tel in Machern und den Ortsteilen regelmäßig vor Ort sein.

Von Simone Prenzel