Brandis

Das Oberlicht der Eingangstür des Brandiser Rathauses ziert seit Kurzem ein buntes Glasbild der Brandiser Glaskünstlerin Lilia Bölk. Mit einem kleinen Festakt wurde es jetzt offiziell eingeweiht. Es fasst markante Gebäude von Brandis und seinen Ortsteilen in Blei, wie die Brandiser Kirche und den Marktbrunnen sowie die Bergkirche Beucha oberhalb des Steinbruchs und über allem die Silhouette von Polenz.

Zur Galerie Den Brandiser Eingang zum Rathaus ziert jetzt Bleiglaskunst der Künstlerin Lilia Bölk

Die jungen Bläser des Musikvereins unter Leitung von Joachim Kühnel ließen sich von dem leichten Nieselregen ebenso wenig beeindrucken wie die Brandiser, die zur Enthüllung des Glasbildes vors Rathaus gekommen waren. Immerhin hatte es von der ersten Idee bis jetzt rund 13 Jahre gedauert. Der Entwurf auf Papier sei damals im Kulturausschuss vorgestellt worden, so Bürgermeister Arno Jesse, ein Beschluss aber vertagt und das Ganze dann offenbar wieder vergessen worden. Als seine Tochter aus der Arbeitsgemeinschaft „ Tiffany“ des Gymnasiums im vergangenen Jahr alle drei, vier Wochen ein tolles Kunstwerk aus Glas mit nach Hause brachte, habe er sich an den damaligen Vorschlag erinnert, erzählte er. Er nahm den Kontakt auf und Lilia Bölk setzte ihren Entwurf in neun Monaten um. „Ich freue mich, dass es ein Kunstwerk aus der Mitte der Stadt ist“, sagte Jesse. „Und dass es alle Ortsteile abbildet, denn Brandis besteht nicht nur aus der Kernstadt“, betonte er.

Die Welt durch die bunte Glasscheibe sehen

Lilia Bölk ihrerseits dankte Jesse, dass er ihre Idee geschätzt und deren Realisierung unterstützt habe. „Ich freue mich, mit zahlreichen Gästen meinen eigenen kleinen Beitrag zu unserer Gemeinde zu feiern“, sagte sie. „Denn Brandis ist mein Zuhause und das meiner Kinder. Und ich bin stolz, dass meine Arbeit einen Platz in diesem wichtigen Haus der Stadt gefunden hat. Ich habe das für Euch mit Liebe und Seele gemacht“, sagte sie auf ihre herzliche Art. „Vielleicht sehen Sie die Welt nun ein bisschen mehr wie ich – durch eine bunte Glasscheibe. Denn Glas und Licht gehen eine inspirierende Verbindung ein.“

Inspirationen aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame

Ihre Wurzeln hat Lilia Bölk nicht im regnerischen Brandis, sondern im sonnigen Acapulco an der mexikanischen Pazifikküste. „Glas hat mich schon als kleines Kind fasziniert“, erzählte sie von den bunten Fenstern, die sie während des Gottesdienstes in der Kirche bestaunt hat. Als sie mit 18 Jahren auf einer Europareise auch Notre Dame in Paris besuchte, hinterließen die Glasfenster der Kathedrale bei ihr einen nachhaltigen Eindruck. Sie begann 1999 ein Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, seit 2003 arbeitet die Mexikanerin in Brandis als freiberufliche Glaskünstlerin.

„ Tiffany “-Gruppe des Gymnasiums stellt Arbeiten im Rathaus aus

Im Gymnasium hat sie schon vor einigen Jahren die Arbeitsgemeinschaft „ Tiffany“, benannt nach dem bekannten New Yorker Glaskünstler, ins Leben gerufen. „Wir sprechen zur Erweiterung unserer Ganztagsangebote auch immer Eltern an – und Frau Bölk hat sofort reagiert“, berichtete Silke Kirsten, die Leiterin des Gymnasiums, die ebenfalls unter den Gästen war. Im Foyer des Rathauses wird für die nächsten Wochen eine kleine Ausstellung mit weiteren Glasarbeiten von Lilia Bölk zu sehen sowie von den jungen Künstlern, die ihren „ Tiffany“-Kurs besuchen.

Von Ines Alekowa