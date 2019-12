Glockenweihe für neues Geläut der Herz-Jesu-Kirche in Wurzen

Wurzen

Zwei Glockenweihen binnen eines Jahres: Das hat es in der Geschichte der Stadt bislang nicht gegeben. Insofern, merkt Pfarrer Uwe Peukert an, sei 2019 etwas ganz Besonderes. Denn nachdem am 29. Juni die drei neuen Klangkörper der Stadtkirche St. Wenceslai auf dem Marktplatz gesegnet wurden, steht für die katholische Pfarrei St. Franziskus Wurzen und ihren Gemeindemitgliedern am 15. Dezember ebenfalls ein Festakt an.

Am 29. Juni dieses Jahres wurden die neuen Glocken der St. Wenceslai Kirche auf dem Marktplatz gesegnet. Quelle: Frank Schmidt

Wie berichtet, erhält nun auch die Herz-Jesu-Kirche an der Torgauer Straße ihr neues Geläut. „Weil die Glocken aus Eisenhartguss seit zwei Jahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr schlagen durften, war es der Gemeinde ein wichtiges Anliegen, ein neues Geläut in den Turm der katholischen Kirche in Wurzen zu bringen“, so Peukert.

Gestaltung übernahm der Künstler Olaf Amberg

Aus dem Gutachten des Glockensachverständigen Sebastian Ruffert, welches die Gemeinde im März 2017 in Auftrag gab, ging hervor, dass die alten Glocken nicht nur Korrosionsstellen aufwiesen, sondern gleichfalls sogenannte Lunker, also Hohlräume im Gusskörper. Zudem hatte der Zahn der Zeit auch am stählernen Glockenstuhl seine Spuren hinterlassen.

Den Auftrag zur Herstellung des künftigen Trios erhielt die traditionsreiche Glockengießerei Bachert mit Sitz in Neunkirchen ( Baden-Württemberg) – Termin: 15. November um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu. Jedoch verhinderte eine Havarie am Schmelzofen den Guss, der dann erst am 18. November erfolgte.

Die Gestaltung der drei neuen Klangkörper übernahm der Dresdener Künstler Olaf Amberg. Die größte Glocke mit einem Gewicht von 760 Kilogramm widmet sich der Schöpfung und trägt den Text: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut“. Die Mittlere mit dem Namen Gerechtigkeit (520 Kilogramm) trägt die Inschrift „Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“. Und die Kleinste im Bunde, die Friedensglocke mit 370 Kilogramm, erhielt die Gravur „Selig, die Frieden stiften“.

Zur Geschichte der Kirche Eine Kirche musste her: 300 Jahre nach der Reformation entwickelte sich Wurzen zur Industriestadt. Die Einwohnerschaft wuchs dank vieler Zugezogener. Wurden 1880 gerade mal 64 Katholiken gezählt, waren es anderthalb Jahrzehnte später schon 343. Daher bemühte sich die kleine katholische Gemeinde ab 1895 um eine eigene Kirche. Hierbei unterstützte sie maßgeblich Freiherr von Schönberg aus Thammenhain. Endlich im Februar 1899 erteilten die Behörden die Genehmigung zum Neubau eines Gotteshauses am östlichen Stadtrand. Die Grundsteinlegung der heutigen Herz-Jesu-Kirche erfolgte schließlich am 4. Mai 1899. Die Arbeiten nach den Plänen des Wurzener Baumeisters Gustav Schmidt an der Torgauer Straße schritten schnell voran, sodass bereits am 3. Dezember, dem ersten Adventssonntag des Jahres 1899, die Kirche im nachempfundenen Stil der Romantik geweiht werden konnte. Die eigentliche Konsekration fand damals aufgrund der Krankheit des Bischofs allerdings erst am 5. Mai 1910 statt. Das ursprüngliche Geläut aus Bronze, gegossen in der Glockengießerei der Gebrüder Ullrich in Apolda und mit 4321 Goldmark aus Sammlergeldern bezahlt, kam am 4. September 1899 in den Turm der noch nicht ganz fertig gestellten Kirche. Doch schon am 17. Juni 1917 mussten zwei der drei Glocken auf staatliche Anweisung dem Kriegsdienst geopfert werden. Aus Mangel an Gerätschaften wurden die beiden großen Glocken im Kirchturm zerschlagen und in Bruchstücken hinabgetragen werden. Neue Klangkörper erhielt das Gotteshaus dann sieben Jahre später im November 1924. Und zwar jene aus Stahl, die bis 2017 zur Heiligen Messe läuteten und am 15. Dezember die Herz-Jesu-Kirche für immer verlassen. Heute eint die katholische Pfarrei St. Franziskus Wurzen übrigens gut 900 Gemeindemitglieder.

Glockenweihe durch Bischof Heinrich Timmerevers

Seit Anfang der Woche befinden sich alle drei Glocken in Wurzen und werden nach ihrer Prüfung am 15. Dezember durch Bischof Heinrich Timmerevers geweiht. Zunächst, so Pfarrer Peukert, findet ab 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche die Heilige Messe mit anschließender Prozession zum Ort der Weihe am Gotteshaus statt. Bischof Heinrich Timmerevers wird die Glocken mit Weihwasser besprengen und mit Chrisamöl salben, bevor er sie einzeln anschlägt. Den Akt des Anschlagens wiederholen schließlich noch für je eine Glocke der Wurzener Oberbürgermeister Jörg Röglin, Pfarrer Alexander Wieckowski von der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Wurzen sowie Pfarrer Peukert.

Danach hebt ein Kran das alte Geläut aus dem Turm und gibt somit den Startschuss für die aktuellen Arbeiten am neuen hölzernen Glockenstuhl. Hiermit, so Peukert, sei das Baugeschäft Müller aus Thalheim beauftragt. Voraussichtlich zu Ostern sollen die Glocken erstmals erklingen und weithin zu hören sein.

Besichtigung der Glocken im Museum

Im Übrigen können die neuen Glocken der Herz-Jesu-Kirche bis zum 23. Dezember zusammen mit der Fotoausstellung „Die Glocken von St. Wenceslai“ im Arkadenhof des Kulturhistorischen Museums besichtigt werden. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung.

Von Kai-Uwe Brandt