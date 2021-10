„Goldener Salzsteuer“ für Junge Gemeinde Machern

Machern

Die Junge Gemeinde Machern bekam für ihr Workcamp-Projekt in diesem Jahr den Initiativpreis der Evangelischen Jugend Sachsens „Der goldene Salzstreuer“ verliehen. Übergeben wurde der Preis in Höhe von 500 Euro kürzlich durch Vertreter des Landesjugendpfarramtes bei einer Party im Macherner Pfarrgarten. Dazu hatten sich Steffen Göpfert, Verantwortlicher für Jugend- und Mitarbeiterbildung im Landesjugendpfarramt, Hendrik Müller, Vorsitzender der Landesjugendkammer als oberstem Gremium der Evangelischen Jugend im Freistaat, sowie Fabian Jetter, Vorsitzender des Landesjugendkonvent, ins Muldental aufgemacht.

Workcamper helfen gemeinnützigen Projekten

Mit den Workcamps unterstützen Mitglieder der Jungen Gemeinde Machern einmal im Jahr ein gemeinnütziges Projekt mit ihrer Muskelkraft, in dem sie mehrere Tage kleine Handwerksarbeiten und andere Unterstützung leisten. Während vormittags gewerkelt wird, stehen am Nachmittag auch Ausflüge auf dem Programm.

Jury zeigt sich von Nachhaltigkeit der Macherner Camps beeindruckt

Die Jury zeigte sich unter anderem von der Nachhaltigkeit der Camps beeindruckt, die bereits seit 18 Jahren stattfinden. In diesem Jahr halfen rund 30 Jugendliche der Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten in Sehlis (Stadt Taucha) bei der Gestaltung eines künftigen Bildungs- und Begegnungshauses. Projekte fanden auch schon auf dem Polenzer Dreiseithof, im Herrenhaus Steinbach oder der ehemaligen Großküche Mutzschen statt.

Goldener Salzsteuer wird seit 2017 verliehen

„Der goldene Salzstreuer“ ist ein Initiativpreis der Evangelischen Jugend in Sachsen, der die Arbeit von Jugendgruppen fördern und neue Wege würdigen soll. Er wurde 2017 erstmalig ausgeschrieben und wird alle zwei Jahre vergeben. In diesem Jahr hatten sich sechs Jugendgruppen aus ganz Sachsen darum beworben. Das Siegerprojekt – die JG Machern – erhielt zusätzlich einen „Goldenen Salzstreuer“ in Form einer Salzstreuer-Glühlampe.

Von Simone Prenzel