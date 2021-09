Golf erfasst in Grimma Radfahrer auf Fußgängerüberweg

Grimma

Bei einem Verkehrsunfall in Grimma ist ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Er wurde beim Überqueren der Oettlerstraße auf einem Fußgängerüberweg angefahren.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitagabend gegen 19.13 Uhr. Der Jugendliche fuhr mit dem Rad auf der Oettlerstraße in Richtung Westen. Auf dem Fußgängerüberweg vor dem Stadion kreuzte er die Fahrbahn. In dem Moment war ein 88-jähriger Autofahrer mit einem VW Golf in der gleichen Richtung unterwegs.

Der Wagen erfasste den Radfahrer. Der wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass er laut Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Golf sei durch den Zusammenstoß ins Schleudern geraten und noch gegen ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel und einen Baum geprallt, hieß es weiter.

Von LVZ