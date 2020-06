Gotteshaus in Nischwitz wird zur Kulturkirche für Wurzener Region

Thallwitz

Sie hat eine bewegte Geschichte hinter und eine hoffnungsvolle Zukunft vor sich – die Kirche in Nischwitz. Der Ursprung des Gotteshauses liegt im 12. Jahrhundert. Über die Epochen hinweg war die religiöse Stätte im Thallwitzer Ortsteil gleich mehrfach vom Untergang bedroht. Dreimal wurde die Kirche aufgegeben, zweckentfremdet und 1983 als Werkstatt umgenutzt. Drei Jahre zuvor verlor sie gar mit dem Rückbau des Turmes ihre barocke Haube.

80 Prozent der Gelder fließen aus dem Leader-Programm

Doch allen Widrigkeiten zum Trotz erfolgte am zweiten Advent 2001 die Wiedereinweihung. „Seither finden hier wieder Gottesdienste statt“, berichtete Tilman Dorn seinen Zuhörern beim Vororttermin. Dazu eingeladen hatte Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) aus aktuellem Grund. Schließlich fließen derzeit 960 000 Euro in den Kirchenbau. Allein 80 Prozent stammen aus dem Leader-Fördertopf der Europäischen Union, wie Matthias Wagner vom Regionalmanagement der Leader-Region Leipziger Muldenland betonte.

Gleich mehrfach war die Kirche Nischwitz in ihrer langen Geschichte vom Untergang bedroht. Über die Jahrhunderte wurde sie dreimal aufgegeben, aber auch dreimal neu geweiht. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Vom Stand der Arbeiten, die Anfang des Jahres begannen und voraussichtlich 2021 enden, konnten sich nicht nur die Mitglieder der Kirchgemeinde und des Heimatvereins Nischwitz überzeugen, sondern ebenso Katrin Siebert von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises.

Bereits mit seinen einleitenden Worten weckte Tilmann Dorn, Baupfleger der Evangelischen Landeskirche Sachsen, die Neugierde der Gäste. Schließlich diene die Sanierung nicht allein dem Erhalt der Bausubstanz der Kirche, die „noch Merkmale ihrer romanischen Entstehungszeit erkennen lässt und neben dem Barock verschiedenste Umformungen zeigt“.

In den Umbau und die Sanierung der Nischwitzer Kirche fließen 960 000 Euro. 80 Prozent von der Summe stammen aus dem Leader-Fördertopf der Europäischen Union. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Präsentationsort bedeutender Altarbilder von Cranach und Torelli

Dank der Investition soll das Gotteshaus ein Zentrum der lebendigen Gemeindearbeit werden. Aber auch Heimstatt und Präsentationsort mit bedeutenden Altarbildern von Lucas Cranach dem Jüngeren (1515 – 1586) sowie dem italienischen Kunstmaler Stefano Torelli (1712 –­1784) und vor allem ein kultureller Veranstaltungsraum.

„Mit der neuen Innenraumkonzeption ist es möglich, den Raum multifunktional zu verwenden. Beispielsweise für Kunst- und Fotoausstellungen oder Konzerte“, so Dorn. Zugleich verwies der Architekt auf das unmittelbare Umfeld, welches sich mit dem Entfernen der Zäune und Barrieren zum Mittelpunkt des kulturellen Dorflebens entwickeln soll.

Romy Krause geriet angesichts der neuen Möglichkeiten für Kunstgruppen, Konzertreihen, für den Tourismus oder für die Jugend- und Familienarbeit schon mal ins Schwärmen. „Es ist ein wirklich tolles Projekt“, sagte die ehemalige Vorsitzende des Kirchenvorstandes Thallwitz-Nischwitz. Das positive Echo nutzte Denkmalschützerin Katrin Siebert und sagte: „Uns liegt die Kirche am Herzen.“

Die Kirche lässt noch Merkmale ihrer romanischen Entstehungszeit im 12. Jahrhundert erkennen. In ihrer heutigen Erscheinung zeigen sich neben dem Barock der Brühl-Zeit verschiedenste Umbauten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Tag der offenen Baustelle findet am 10. Juli statt

Einen detaillierten Eindruck von der wechselvollen Historie und dem Baufortschritt vermittelten übrigens Planer Marco Lätzsch vom Architektur- & Statikbüro André Beyer und Marco Lätzsch GbR in Grimma sowie die Diplom-Restauratorin Daniela Arnold aus Leipzig. Denn mittlerweile zeigt sich der Kirchenraum wieder in seiner ganzen Breite. Später, so Arnold, werde im freigelegten Emporenanbau auf der Nordseite das wertvolle Renaissance-Gemälde „Die Grablegung Christi“ von Cranach seinen Standort finden und gegenüber das Altarbild „Die Verkündung“ von Stefano Torelli, welches momentan im Südschiff des Wurzener Domes St. Marien hängt.

Bürgermeister Pöge nutzte das Treffen unter anderem für ein Dankeschön an alle Beteiligten. „Nischwitz ist ein gutes Beispiel der Zusammenarbeit.“ Zugleich kündigte der 50-jährige Gemeindechef demnächst einen Tag der offenen Baustelle an. Am 10. Juli von 16 bis 20 Uhr kommen dann alle Interessierte in den Genuss, einen Blick in die Kulturkirche mit der bewegten Vergangenheit und hoffnungsvollen Zukunft zu werfen.

Von Kai-Uwe Brandt