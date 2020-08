Landkreis Leipzig

„In diesem Jahr sind noch 61 Millionen Euro im Topf für das Mitteldeutsche Revier.“ Diese Zahl nannte Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig, mit Blick auf die Hilfen für den Kohleausstieg, die Bundestag und Bundesrat Anfang Juli beschlossen haben.

„Für uns ist besonders wichtig, dass Kommunen und Landkreise an der Auswahl der Projekte aktiv mitwirken können“, erklärt der Kreischef. Graichen sieht gute Chancen, dass diese Forderung sich erfüllt. Erst vor wenigen Tagen hat das Land Sachsen das Prozedere bekannt gegeben, nach dem die Kohlegelder verteilt werden sollen. „Demnach wird für die zu Sachsen gehörenden Teile des Mitteldeutschen Reviers und der Lausitz jeweils ein regionaler Begleitausschuss gebildet“, erläutert Graichen. Dieser soll abschließend über Projekte entscheiden. „Ziel aller Akteure ist es, die Region attraktiver zu machen, neue Wirtschaftszweige und vor allem Arbeitsplätze anzusiedeln und negative Folgen des Kohle-Ausstiegs abzufedern.“

Sachsen hat Prozedere für Kohle-Gelder festgelegt

Die Summen, um die es geht, sind erheblich. Der Bund unterstützt die Kohleländer bis zum Jahr 2038 mit 26 Milliarden Euro durch Maßnahmen in seiner eigenen Zuständigkeit, etwa durch den Ausbau von Verkehrsprojekten, die Erweiterung von Forschungs- und Förderprogrammen oder die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen. Den Kohleländern stehen außerdem weitere 14 Milliarden Euro zur Verfügung, über die sie in eigener Verantwortung entscheiden. „Für die Verteilung dieser Gelder hat die Sächsische Staatsregierung inzwischen das Prozedere festgelegt“, informiert der Landrat.

Landkreis Leipzig prüft eingereichte Projekte

Neben dem Begleitausschuss, der für den sächsischen Teil des Mitteldeutschen Reviers von den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig gebildet wird, spielt das Landratsamt hier eine entscheidende Rolle. „Die Vorprüfung für alle Projektvorschläge aus dem Landkreis Leipzig wird bei uns im Haus passieren. Wir sind

Pödelwitz will zu einem Vorzeigeprojekt des Strukturwandels werden. Der Ort sollte eigentlich abgebaggert werden, betrachtet sich nach dem Kohleausstieg aber als gerettet. Pödelwitz liegt 500 Meter vom Tagebau Vereinigtes Schleenhain entfernt. Quelle: dpa

derjenige, der die Projekte annimmt und in einer ersten Stufe beurteilt.“ Graichen hat diese Aufgabe an die Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung delegiert. Förderanträge können von den Kommunen beziehungsweise deren Unternehmen, wie zum Beispiel kommunalen Zweckverbänden oder Gesellschaften, aber auch Stadtwerken, gestellt werden. Zuschüsse lassen sich auch für Projekte Dritter einsetzen, zum Beispiel von Stiftungen, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen. „Private Firmen hingegen dürfen keine Anträge stellen.“

Ob ein Vorhaben förderfähig ist, wird demzufolge schon auf Kreisebene beantwortet. Hier wird auch die Leistungsfähigkeit der Kommune, die wiederum für die spätere Förderquote eine Rolle spielt, beurteilt. „Förderkulisse“, betont der Kreischef, „ist der gesamte Landkreis. Also auch Kommunen, die nicht zum Kernrevier gehören.“ Diese Botschaft, hat Graichen mitunter den Eindruck, sei noch nicht in allen Rathäusern angekommen. Mitunter bestehe noch die irrige Annahme, dass nur dort Gelder fließen, wo Kohle abgebaut oder verstromt wurde. „Aber das ist falsch. Alle Kommunen des Landkreises können Gelder aus dem Strukturwandel beanspruchen.“

SAS eröffnet Anlaufstelle in Borna

Eine wichtige Rolle im Auswahlverfahren wird die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH ( SAS) spielen. Die SAS sieht sich als Förderlotse und Berater und will eng mit allen Akteuren zusammenarbeiten. „Die landeseigene Strukturentwicklungsgesellschaft wird in den nächsten Wochen eine ihrer Außenstellen in Borna eröffnen“, kündigt Graichen an. „Damit erhalten auch die Kommunen für alle Fragen rund um den Kohleausstieg eine weitere wichtige Anlaufstelle.“ Die SAS werde die Projekte gewichten und priorisieren, bevor sie dem Begleitausschuss abschließend vorgelegt werden. Ein Punktesystem zur objektiven Beurteilung aller Ideen, teilt der Freistaat mit, werde dazu noch erarbeitet.

