Graichen im Interview: „Wir tun alles dafür, das Großforschungszentrum in die Region zu holen“

Landkreis Leipzig

Zu Themen, die den Landkreis beschäftigen, sprach LVZ mit Landrat Henry Graichen (CDU).

Welche wichtigen Weichenstellungen gelangen 2021?

Im Herbst gab es das positive Signal, dass wir im Wettbewerb um die Ansiedlung eines Großforschungszentrums weiter im Rennen sind. Im Rahmen des Strukturwandels gibt es außerdem erste Fördermittel, über die sich die Gemeinde Thallwitz für das Projekt Saulis freuen kann. Eine ganze Reihe weiterer Antragsteller warten auf den ersehnten Zuwendungsbescheid. Wir als Landkreis haben selbst das Dokumentationszentrum zur Regional- und Wirtschaftsgeschichte Sachsens in Borna als Projekt eingebracht. Auch hierfür gab es grünes Licht vom Bund, so dass wir den Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank einreichen können.

Ein Dokumentationszentrum zur Regional- und Wirtschaftsgeschichte in Sachsen soll in Borna entstehen. Damit verbunden ist der Umzug des Sächsischen Wirtschaftsarchivs an die Wyhra, das derzeit noch in der Industriestraße 95 in Leipzig-Plagwitz untergebracht ist (im Foto Leiterin Veronique Töpel). Quelle: André Kempner

Im Oktober fiel die Entscheidung, dass Borna eine Bundesbehörde bekommt. Wann wird sich die Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in der Kreisstadt ansiedeln?

Der Standort muss zum 1. Januar 2023 arbeitsfähig sein. Der Bund plant, dazu eine Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft des Landratsamtes in der Stauffenbergstraße vom Freistaat zu erwerben. Im Laufe dieses Jahres muss der Behördenstandort aufgebaut werden. Wir unterstützen das Bafa, in dem wir unsere Konferenzräume für Vorstellungsgespräche und Meetings anbieten. Außerdem haben wir dem Bund auch einige Objekte vorgeschlagen, die erst einmal angemietet werden können, bevor der Neubau steht. Die Bafa-Außenstelle, die auch noch einen gleichberechtigten Standort in Merseburg erhalten wird, kontrolliert die Einhaltung des Lieferkettengesetzes, das ab 2023 gilt. Damit löst der Bund einen Teil seines Versprechens ein, in den Kohleregionen insgesamt 5000 neue Jobs zu schaffen. Die Außenstelle Borna/Merseburg soll rund 60 Arbeitsplätze bringen. Zum 1. April sollen meines Wissens die ersten Mitarbeiter eingestellt werden.

Der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verkündete Ende Oktober die Ansiedlung einer Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Borna. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Großforschungszentrum Claire- Landkreis Leipzig ist heißer Anwärter im Mitteldeutschen Revier

Vom geplanten Großforschungszentrum verspricht sich die Region mehrere hundert Jobs. Welche Chancen rechnen Sie sich für den Landkreis aus?

Wie gesagt, das Projekt Claire am Störmthaler See hat es unter 100 eingereichten Ideen in die Endrunde geschafft, in der für das Mitteldeutsche Revier nur noch drei Finalisten im Rennen sind. Wir tun alles dafür, dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen und das Großforschungszentrum in die Region zu holen. Wir als Landkreis sehen uns auch in der Zukunft als Vermittler. Das Forschungszentrum soll nicht losgelöst am See sitzen, sondern intensive Kontakte zu unserer Industrie, zu Gewerbe und Landwirtschaft pflegen, um praktische Anwendungsfälle zu schaffen und den Mehrwert in der Region zu halten. Die Antragsskizze wird derzeit unter maßgeblicher Führung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig weiter qualifiziert und zur Projektreife geführt. Auch die Gemeinde Großpösna leistet entsprechende Vorarbeiten und feilt am B-Plan. Jeder der drei Finalisten aus dem Mitteldeutschen Revier hat dafür 500 000 Euro Fördermittel erhalten. Bis Mitte 2022 rechnen wir mit einer hoffentlich positiven Entscheidung.

Die Halbinsel Magdeborn im Störmthaler See ist für die Ansiedlung eines Helmholtz-Zentrums im Gespräch. Quelle: Jan Woitas/dpa

Aus dem Kernrevier kam zuletzt Protest, die Gelder für den Kohleausstieg würden nicht dort eingesetzt, wo die Jobs in Tagebauen und Kraftwerken wegfallen. Können Sie nachvollziehen, wenn man rund um Neukieritzsch oder Groitzsch die Sanierung von Kohrener Burgtürmen oder Röcknitzer Stallgebäuden nicht für geeignet hält, um Industriearbeitsplätze zu ersetzen?

Die Kritik ist sicher nachvollziehbar. Eins muss man aber auch sagen: Wenn jemand einen Antrag stellt, der zur Förderrichtlinie passt, hat er auch Anspruch, dass dieser Antrag ordentlich behandelt wird. Den Bürgermeistern aus dem Kernrevier geht es vor allem um Unterstützung, die sie für die Entwicklung von Projekten brauchen. Das Bundesprogramm Stark erweist sich hier bisher als große Enttäuschung. Bis heute hat nicht eine einzige Kommune aus dem Landkreis Gelder erhalten, Vereine wie die Sportfreunde Neuseenland oder der Verein Dokmitt hingegen schon. Das ist ein systemischer Fehler. Die Kommunen müssen schließlich ihr normales Tagesgeschäft abwickeln, bauen vielleicht noch Testzentren auf, helfen beim Impfen und sollen dann auch noch millionenschwere Projekte für den Strukturwandel entwickeln – das funktioniert nicht und kann so nicht bleiben.

Müssen bei der Förderung von Investitionen mit Kohlegeldern andere Prioritäten gesetzt werden?

Es gibt eine Priorisierung durch die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung, die sich an harten Fakten orientiert. Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen oder erhalten, welchen Beitrag leistet das Vorhaben zur Änderung der Wirtschaftsstruktur und stehen die Projekte im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen? Das ist von der Bewertung her nachvollziehbar aufgebaut.

Bisher 250 Millionen Euro durch Entscheidungen des Begleitausschusses fürs Mitteldeutsche Revier gebunden

Wie viel „Kohle“ hat der Begleitausschuss fürs Mitteldeutsche Revier, dessen Vorsitzender Sie sind, bisher an den Mann gebracht?

In der ersten Förderperiode von 2020 bis 2026 stehen insgesamt rund 420 Millionen Euro für den sächsischen Teil des Mitteldeutschen Reviers – also die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig – zur Verfügung. Davon sind bisher rund 250 Millionen Euro durch Entscheidungen des Ausschusses gebunden. Davon wiederum entfallen rund 100 Millionen Euro auf unseren Landkreis.

Henry Graichen, Vorsitzender des Regionalen Begleitausschusses und Landrat des Landkreises Leipzig. Quelle: Andreas Gosch/SAS

Gibt es hinter den Kulissen ein Hickhack zwischen den Regionen wie in der Lausitz?

Nein, das bleibt uns erspart. Herr Jung, Herr Emanuel und ich haben uns frühzeitig in die Augen geschaut und zwischen den Landkreisen Nordsachsen, Leipzig und der Stadt Leipzig einen regionalen Verteilschlüssel für die Mittel vereinbart, die über den Landes-Arm fließen. Demzufolge erhält der Landkreis Leipzig unterm Strich die Hälfte des Budgets, Nordsachsen 30 und die Stadt Leipzig 20 Prozent der Strukturgelder. Zwischen der Stadt Leipzig, dem Landkreis Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig gibt es dazu eine Vereinbarung

Um die Zukunft der Bergbaufolgelandschaft im Leipziger Südraum ging es im Mai bei einer Befahrung mit Landrat Henry Graichen, Mibrag-Chef Armin Eichholz, Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband sowie Bastian Zimmer, Direktor Planung der Mibrag (v.l.n.r.). Eine der Stationen war der Aussichtspunkt am Tagebau Vereinigtes Schleenhain bei Neukieritzsch. Quelle: Jens Paul Taubert

Es dauerte über ein Jahr, bis es für das Projekt Saulis den ersten Förderbescheid im Mitteldeutschen Revier überhaupt gab. Mit diesem Arbeitstempo dürfte der Strukturwandel schwierig werden.

Inzwischen haben sich die Abläufe eingespielt. Alle bisher im Begleitausschuss bewilligten Projekte sind mittlerweile zur Förderung bei der SAB beantragt und die meisten, so hoffe ich, dürften in diesem Jahr grünes Licht erhalten.

Wird Lippendorf das Jahr 2035 als Kohlekraftwerk noch erleben?

Die Ampel strebt einen früheren Kohleausstieg schon 2030 an. Wird das Kraftwerk Lippendorf das Jahr 2035 als Kohlekraftwerk noch erleben?

Das Ziel eines früheren Kohleausstiegs habe ich nicht als große Überraschung empfunden. Das Gesetz schreibt bereits Checkpoints für einen möglicherweise früheren Ausstieg vor. Das ist nichts dramatisch Neues und keine Erfindung der Ampelkoalition. Ob wir die Kohle ablösen können, hängt letztlich aber von vier Faktoren ab: Entwickelt sich der Strompreis wettbewerbsfähig? Wie wird ein stabiles Netz garantiert? Wie gelingt der Strukturwandel und wie werden die Klimaschutzziele erfüllt? Diese vier Voraussetzungen sind zu betrachten, und das wird auch unser regionaler Blickwinkel bleiben.

Weithin sichtbar sind die Dampfwolken der Kühltürme des Kraftwerks Lippendorf. Das Kraftwerk soll nach jetzigen Planungen 2035 außer Betrieb gehen. Quelle: Jan Woitas/dpa

Noch einmal nachgefragt: Wird Lippendorf das Jahr 2035 – wohlgemerkt als Kohlekraftwerk – erleben?

Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das hängt wirklich von den genannten vier Faktoren ab. Im Fall Lippendorf und Schleenhain muss auch die Frage beantwortet sein: Wie führt man die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft geordnet zu Ende? Die Mibrag macht eins: Sie plant mit dem Ausstiegsjahr 2035. Und auch wir als Regionaler Planungsverband passen den Braunkohlenplan auf das Jahr 2035 an, so wie es im Gesetz steht. Das ist ein Datum, bei dem der Bergbautreibende abschätzen kann: Wenn ich diese Planungssicherheit habe, kann ich die Bergbaufolgelandschaft nachsorgefrei der nächsten Generation übergeben. Da sind die Seen geflutet, da sind die Wege hergestellt und von den Böschungen geht keine Gefahr mehr aus. Wenn das fünf, sechs Jahr eher passiert, muss einer sagen, wer macht das? Die Mibrag wird damit überfordert sein, weil ihr dann die Einnahmen aus dem Tagebaubetrieb fehlen. Der Koalitionsvertrag spricht an dieser Stelle von einer Stiftung. Für mich gibt es da noch viele Fragezeichen.

Eine neuerliche Studie der Metropolregion zu Energiepotenzialen spricht von einem – ich zitiere – „Müllheizkraftwerk Lippendorf“, das angeblich mit 50 MW am Standort Lippendorf geplant sei. Ist der Öffentlichkeit da etwas entgangen?

Vor Jahren, das stimmt, war mal seitens der Stadtwerke Leipzig ein Müllkraftwerk in der Überlegung. Aber das ist überholt. Ich wüsste auch nicht, woher der Müll dafür kommen soll. Wir als Landkreis und auch die Stadt Leipzig bereiten unseren Müll in Cröbern mechanisch-biologisch auf und investieren gerade in den dortigen Standort. Ich schätze es eher so ein, dass wir aus unserem Restmüll noch viel mehr Wertstoffe herausholen müssen, um diese dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen statt über eine Verbrennung nachzugrübeln. Mal ganz abgesehen von der fehlenden Akzeptanz für so eine Anlage. Am Industriestandort Böhlen-Lippendorf sehe ich perspektivisch ein Gaskraftwerk.

Wie wollen Sie denn messen, ob der Strukturwandel geklappt hat?

Ganz klar: Die Region muss dann wettbewerbsfähiger aufgestellt sein als sie jetzt ist. Da gehören Verkehrsanbindung, Infrastruktur, eine breit aufgestellte Wirtschaftsstruktur und soziale Faktoren dazu. Auch wenn das mitunter bestritten wird: Eine Voraussetzung für Industrieansiedlungen sind auch genügend Kita-Plätze.

Solarpark Witznitz und Energiepark Borna sind Vorzeigeprojekte der Energiewende

Gefühlt hat sich jede Region in Deutschland auf den Weg gemacht, Modellregion für das Thema Wasserstoff zu werden. Warum soll das ausgerechnet dem Landkreis Leipzig gelingen?

Wir bringen dank Tagebauhistorie einen entscheidenden Vorteil mit: viel Platz. Und den braucht es, um in Wind- oder Solarparks überhaupt genug Strom aus erneuerbaren Energien für die Herstellung von grünem Wasserstoff zu erzeugen. Gerade im Kernrevier werden mit dem Energiepark Witznitz oder dem Energiepark Borna zwei Vorzeigeprojekte umgesetzt. Derart große PV-Anlagen sehe ich derzeit nirgendwo sonst. Die Wertstoffkette, die sich hier abzeichnet, kann für viele Partner aus der Industrie von Interesse sein, weil sie dadurch ihre Produkte und Prozesse treibhausgasneutral darstellen können. Darüber hinaus haben wir schon heute über 30 Unternehmen, die in die Wasserstofftechnologie investieren.

Auf der Außenkippe des ehemaligen Tagebaus Witznitz will die Firma Move On den vorläufig mit Abstand größten zusammenhängenden Solarpark Deutschlands errichten. Die Flächen grenzen an die Pleiße (links, dahinter Neukieritzsch), an Kahnsdorf und den Kahnsdorfer See (rechts im Bild). Quelle: Luftflug

Im Sommer wird Betrieb des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes neu vergeben

Beim Thema ÖPNV gibt es ebenfalls Bewegung...

Hier wurde der Betrieb des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes vom ZVNL ausgeschrieben. Damit erhält auch Grimma ab Ende 2025 endlich einen S-Bahn-Anschluss, ebenso wie Döbeln. Optional soll auch eine mögliche Anbindung von Colditz und Rochlitz weiter untersucht werden. Die Vergabe der Leistungen für das S-Bahn-Netz ist im August geplant. Darüber hinaus haben wir mit den neuen Stadtverkehr Wurzen ein attraktives mit der S-Bahn verknüpftes Angebot geschaffen.

Der batteriebetriebene Zug „Flirt Akku" des Herstellers Stadler gab auf seiner Premierenfahrt im Vorjahr einen Vorgeschmack auf alternative Antriebe auf der Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln. Quelle: Manuel Niemann

Welche weiteren Investitionen sind im Bereich Rettungsdienst geplant?

Nach der Einweihung einer neuen Rettungswache in Colditz läuft aktuell der Neubau in Markkleeberg. Im Visier haben wir außerdem eine neue Wache in Markranstädt, um die Bedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern. Hier sind wir gemeinsam mit der Stadt auf der Suche nach einem Grundstück, um im kommenden Jahr bauen zu können. Außerdem schafft der Landkreis zwölf neue Rettungswagen, zwölf Krankentransportwagen und fünf Noteinsatzfahrzeuge an, die im August geliefert werden sollen.

Landrat Graichen strebt zweite Amtszeit an

Im Juni stehen Landratswahlen an. Sie hatten bereits vor längerer Zeit erklärt, wieder zu kandidieren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass es den ersten AfD-Landrat Deutschlands in Sachsen geben wird. Auf welche Schwerpunkte wollen Sie auch vor diesem Hintergrund setzen?

Ich denke, auf der Ebene von Bürgermeister- und Landratswahlen ist das eher weniger parteipolitisch geprägt. Am Ende müssen die Person und die Themen überzeugen, weniger das Parteibuch.

Welche Ziele sehen Sie für eine zweite Amtszeit?

Schwerpunkt wird eindeutig der Strukturwandel bleiben, ebenso die Breitbanderschließung und die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen. Außerdem liegt mir die soziale Infrastruktur am Herzen, hier denke ich beispielsweise an Projekte für Langzeitarbeitslose, aber auch die Aufgabe, Menschen mit Behinderung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen. Beim Thema Klimaschutz müssen wir außerdem noch viel aktiver werden. Mit mir wird es außerdem keine Privatisierung öffentlicher Aufgaben geben. Ich bin kein großer Freund von Outsourcing und Auslagerungen. Für die kommunale Aufgabenerfüllung ist es wichtig, dass die Dinge auch in kommunaler Hand bleiben.

Sie treten wieder für die CDU an?

Ja, im Vorstand habe ich meine Ziele bereits erläutert. Im März bewerbe ich mich im Rahmen einer Mitgliederversammlung um die Nominierung.

Von Simone Prenzel