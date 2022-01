Grimma: Neuer Chefarzt in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin

Grimma

Personeller Wechsel in den Muldentalkliniken: Mohamed Hasaballah leitet seit wenigen Tagen das Team der Anästhesie und Intensivtherapie am Standort Grimma. Damit übernimmt er die Nachfolge von Uwe Krause.

Der neue Chefarzt ist gebürtiger Ägypter und wuchs multisprachig auf. In der Schule lernte er bereits als Kind Englisch und Deutsch als Fremdsprachen. Deutschland habe ihn von jeher fasziniert, heißt es in einer Pressemitteilung der Muldentalkliniken. Nach einem 2005 abgeschlossenem Medizinstudium und zweijähriger Tätigkeit in der Allgemeinmedizin entschied er sich, nach Deutschland einzuwandern und trat 2011 in Emden eine Stelle als Assistenzarzt an. Hier folge auch die Facharztweiterbildung. Zeitgleich absolvierte Hasaballah die Weiterbildung zum Notfallmediziner. Im Anschluss sammelte der Mediziner in Bremen noch weitere Facharztpraxis in der Anästhesiologie und Intensivtherapie, bis er dann 2019 am Heidekreis-Klinikum in Soltau als Oberarzt und Leiter der Intensivstation begann.

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen

Nach drei Jahren war Hasaballah auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Bundesweit streckte er seine Fühler aus und entschied sich letztlich für Grimma. „Ich hatte sofort ein gutes Gefühl und war begeistert von dem hochqualifizierten Team und den guten Voraussetzungen allgemein“, wird der neue Chefarzt zitiert. Bevor er sich endgültig entschied, machte der neue Chefarzt mit seiner Familie sogar eine Woche Urlaub in der Region. So konnte letztlich auch das Muldental überzeugen.

„Wir heißen Herrn Hasaballah in den Muldentalkliniken herzlich willkommen, wünschen einen erfolgreichen Start in diesen schwierigen Zeiten und freue uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, erklärt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken. Aktuell pendele Hasaballah für die Wochenenden, um seine Frau und seine Kinder zu sehen. „Zudem ist er an den Wochenenden ehrenamtlich als Leitender Notarzt im Heidekreis tätig“, heißt es weiter. Perspektivisch soll der Lebensmittelpunkt der gesamten Familie aber nach Sachsen verlegt werden.

Medizinischer Nachwuchs soll gefördert werden

Hasaballah wolle die Abteilung in Grimma weiterentwickeln. Im Fokus stehe vor allem das weniger invasive Arbeiten mittels Point-of-Care-Ultraschall (POCUS) im Notfall. „Das bedeutet, dass bereits am Patientenbett Sonografien stattfinden, um schnell eine zielgerichtete Diagnostik sicherzustellen und die Therapie besser zu planen und zu steuern. Auch soll die operative Versorgung wachsen und mittels Personalzuwachs zeitlich noch effizienter gestaltet werden.“

Hasaballah sieht seinen Auftrag zudem darin, medizinischen Nachwuchs auszubilden: „Es herrscht auch im Medizinsektor ein bundesweiter Mangel an ärztlichem Nachwuchs. Wir müssen viel Zeit investieren, um junge Ärzte qualitativ hochwertig auszubilden, da Medizinabsolventen kaum Berufserfahrung mitbringen“. Auch wird das Thema Integration ausländischer Ärzte in Zukunft einen stärkeren Fokus einnehmen.

Von lvz