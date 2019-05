Landkreis Leipzig/Grimma

Am 25. Mai geht die Muldentaler Radlertour in ihre 22. Auflage. Die beliebte Sternfahrt startet von 17 Orten und bietet in diesem Jahr wieder eine neue zusätzliche Startmöglichkeit an, so dass nunmehr interessierte Freizeitradler neben den 13 traditionellen Startorten im Landkreis auch wieder in Leipzig, Eilenburg und Oschatz und neu in Liebertwolkwitz losradeln können.

Alle Sternfahrtteilnehmer haben ein gemeinsames Ziel: das Brückenfest in Grimma anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Pöppelmannschen Steinbrücke. Am Ziel erwartet die Radler ab 13 Uhr ein Streifzug durch die Brückengeschichte mit zahlreichen kulturellen Programmpunkten.

Parade mit bedeutenden historischen Persönlichkeiten in Grimma

So geben sich August der Starke, Napoleon und die Grimmaer Husaren ein Stelldichein. Die Parade mit bedeutenden historischen Persönlichkeiten ist der Höhepunkt beim bunten Treiben an und auf dem Bauwerk sowie auf dem Volkshausplatz. Nachgestellt wird zudem das Zusammentreffen amerikanischer und russischer Truppen im Zweiten Weltkrieg.

Ebenfalls zu sehen sind die letzten Fahrzeuge, die die Brücke passierten. Seit 1996 ist sie nur noch für Radler und Fußgänger zugelassen. Das Jugendblasorchester Grimma, Spielmannszug, Straßenmusiker sowie das Sächsische Bläserquintett sorgen für beste Unterhaltung, während eine Ausstellung von Schülerarbeiten und Brückenfotos interessante Einblicke gewährt. Die Grimmaer Husaren nutzen die Gelegenheit und feiern ihr 20-jähriges Vereinsjubiläum mit einem historischen Biwak.

Landrat Henry Graichen als Schirmherr sowie die Ausrichtergemeinschaft von Kreissportbund, IKK classic und Landkreis hoffen auf eine rege Teilnahme. Die Tourenpläne mit allen Informationen zu den Startorten und -zeiten können unter www.muldentaler-radlertour.de eingesehen werden. Weitere Informationen zum Brückenfest gibt es unter www.grimma.de/steinbruecke

Von sp