Grimmaer schreibt Fußballgeschichte

Grimma

Unglaublich aber wahr: In Zschadraß unterzeichneten die Fußballer Anfang der Sechzigerjahre sogar eine Verpflichtungserklärung. Nicht für Horch und Guck, sondern für Kick ’n’ Rush. Um den Aufstieg in die 1. Kreisklasse klar zu machen, setzten die Spieler ihre Unterschrift unter zehn unumstößliche Regeln. Strengstens verboten war demnach die – so wörtlich – Sauferei am Vorabend oder gar am gleichen Tag: „Grundsätzlich wird ohne ,Fahne’ zum Spiel gekommen!“ Eine Stunde vor Anpfiff beziehungsweise im Bus durfte nicht mehr geraucht werden.

Willfried Arnold (re.) übergibt die komplette Chronik an Verbandspräsidenten Harald Sather. Quelle: Thomas Kube

Die „Mediziner“ aus Zschadraß hätten nichts dem Zufall überlassen, vertraglich verankert sei sogar die Pflege der Fußballstiefel gewesen, lacht Willfried Arnold, der Mitte der Woche das von ihm recherchierte Fußballarchiv des Altkreises Grimma an Verbandspräsidenten Harald Sather übergab. Oldies der Fußballszene wie Rainer Hertle, Wolfgang Domnick, Hans-Peter Weiske, Manfred Kurth oder Wilfried Gatzsche ließen sich die Präsentation im neuen Grimmaer Stadion nicht entgehen. Der Zehn-Punkte-Plan aus Zschadraß ist nur eine gehobene Perle von vielen.

Einer für alle, alle für einen

Bis zur letzten Sekunde des Spiels, so die Vorgabe aus Zschadraß, gelte die Losung: Einer für alle, alle für einen. Punkt 8 des Regelwerks verbietet Pöbeleien, jeder Gegner sei zu achten und fair zu behandeln. In Paragraf 9 hieß es: „Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind anzuerkennen, der Fehler ist stets bei sich selbst zu suchen.“ Aus heutiger Sicht genauso bemerkenswert wie die Erinnerungen des Pomßeners Horst Hempel. Demnach zählte bei Turnieren in der Nachkriegszeit mitunter nicht nur das Fußballergebnis, sondern auch Leichtathletik und – politisches Wissen.

Zur Präsentation im Vereinsraum des neuen Grimmaer Stadions kamen auch prominente Oldies der Region. Quelle: Thomas Kube

Fußballkunst und Klassenstandpunkt seien etwa beim Jugendturnier in Otterwisch (31. Oktober 1951) gefragt gewesen: Da die Pomßener offenbar „ideologische Unklarheiten“ aufwiesen, wurden sie prompt Bummelletzter. Politik und Sport: So wartete die Rote Sporteinheit in Trebsen im Vorfeld der Wahl am 6. Juli 1932 mit „Sichtwerbung“ für die KPD auf. „Wählt Liste 3“ pinselte Siegfried Riedel auf das Dach des Sportlerheimes. Es habe sich gelohnt, ist überliefert: Das Wahlergebnis der Genossen sei „sichtlich“ besser als erwartet ausgefallen.

Kuriosester Fußballplatz unter der Sonne

Das Archiv verrät auch Kuriositäten aus dem DDR-Breitensport: Nestor und Referee Kurt Schulze habe bei einem Spiel von Volkssportmannschaften bewusst über eine klare Abseitsstellung hinweg gesehen, weil der Torschuss zu gut war. Als wohl kuriosesten Fußballplatz unter der Sonne habe die Presse unlängst das Fuchshainer Sportfeld tituliert, schreibt der Chronist. Der Mathematik-Lehrer weist jedoch darauf hin, dass es sich nicht, wie fälschlicherweise behauptet, um ein Trapez handele: „Alle Seiten sind unterschiedlich lang, wir haben es mit einem konvexen Viereck zu tun.“

Sportfunktionär Karl Lessig brachte sich auch außerhalb des Fußballplatzes stets aktiv ein. Quelle: privat

Gewürdigt werden in der Chronik zahllose Trainer. Legenden wie Karl Lessig und Uwe Schöne. Letzterer bekam zur Silberhochzeit eine Waschmaschine geschenkt, da seine liebe Renate jahrzehntelang kostenlos für saubere Hemden, Hosen und Stutzen gesorgt hatte – bis das Gerät irgendwann den Geist aufgab. Auch „Leni“ Lessig wird als emsige Wäscherin beschrieben. Ruth Mews hält ihrem Mann Ulrich und Sohn Veit, beide Funktionäre, bis heute den Rücken frei. Zudem kabelte sie immer die Spielergebnisse zur LVZ.

Fußball reine Männersache? Von wegen!

Erinnert wird an die Belgershainer Lehrerin Anni Filusch. Als Leiterin der Schulsportgemeinschaft trainierte und betreute sie die jungen Fußballer ihres Dorfes – und das bis ins hohe Alter. „Sie hätte eine Ehrenplakette verdient gehabt“, betont Chronist Willfried Arnold. Fußball reine Männersache? Von wegen! Ein ganzes Kapitel widmet Arnold der Fußballerin Kerstin Bloi. Für Grimma, den VfB Leipzig, Blau-Weiß Bennewitz und Klinga-Ammelshain schoss sie in Muldental-, Bezirks- und Landesliga viele und auch entscheidende Tore.

Urkunden habe man damals mitunter selber malen müssen. Pokale für die Sieger aufzutreiben – ein Abenteuer, erinnert sich Willfried Arnold. Mit einer Überdosis Vitamin B habe man sich in der Olbernhauer Glasschleiferei eine Kristallvase sichern können, die sich gut als Wanderpokal eignete. In der Volksrepublik Polen wollte man einen Lederball beschaffen und rief den Zoll auf den Plan. Die Wartezeit auf eine Spielergarnitur war nur geringfügig kürzer als die für einen Trabi. In der Grimmaer Spowa gab es schließlich einen Satz – wenn auch nicht in den Vereinsfarben.

Matthias Lindner schaffte einst den Sprung bis in die Oberliga-Mannschaft des 1. FC Lok. Quelle: privat

Die BSG Rotation Golzern, sonst immer in weiß-schwarz spielend, lief ab 1970 in gelb-blau auf. Warum? Der rührige Sektionsleiter Hans Schüppel war glühender Anhänger von Lok Leipzig. Und die spielten nun mal in den Leipziger Stadtfarben. Übrigens: Im Laufe der Jahre konnte der Kreis Grimma immer wieder Talente zum Großstadt-Klub delegieren: Matthias Lindner, Steffen Vatter, Torsten Kracht, Heiko Liebers, René Schmidt, Nico Kanitz, Jens Härtel. Letzterer ist derzeit Trainer von Hansa Rostock. Er schrieb für die Chronik extra ein paar Zeilen.

Der heutige Trainer von Hansa Rostock, Jens Härtel (mittlere Reihe Zweiter v.r.), begann als Dreikäsehoch in Großbothen mit dem Fußballspielen. Quelle: privat

Dank für unermessliche Fleißarbeit

Verbandschef Sather dankte Arnold für dessen Fleißarbeit. Fortan stehen die 20 Bände in eigens zu diesem Zweck angeschafften, verschließbaren Glasvitrinen im Sportlerheim des neuen Stadions. „Interessierte können die Aktenordner nach Anmeldung vor Ort einsehen“, verspricht der Präsident. Karin Lippmann vom Fußballverband nimmt montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr alle diesbezüglichen Anfragen entgegen. Zu erreichen ist sie unter der Telefonnummer 03437/982470. Als Willfried Arnold sein Werk los ließ, hatte er mit den Tränen zu kämpfen, Tränen der Rührung.

Hintergrund Anders als die meisten Dokumentaristen konnte Willfried Arnold (79) auf fast nichts zugreifen. Als er sich 2010 an die Arbeit machte, Fußballgeschichte zu schreiben, hatte er zum Glück noch keine Ahnung von dem, was auf ihn zukommen würde. „Es waren zehn Jahre unseres Lebens“, sagte seine Frau Helga, die seine Arbeit von Anfang an unterstützte. Da etliche Aufzeichnungen des Verbandes in der Flut 2002 untergingen, musste Arnold beim Punkt Null anfangen. In 29 Orten von A wie Altenhain bis Z wie Zschadraß interviewte er über 140 Sportfreunde. Sie wurden wichtige Zeitzeugen. Ihre Erinnerungen, Fotos und Dokumente flossen genauso in das nun übergebene Archiv ein wie die schriftlichen Zuarbeiten von Ulrich Mews, Werner Ritter, Lothar Nebel, Dieter Hochmuth, Manfred Berger, Reiner Kanitz, Horst Kahl, Wolfgang Sieber, Wilko Finke, Andreas Klöthe und Hannobert Paul. Drechseln, Gitarre und Keyboard spielen – zugunsten des Archivs ließ Arnold alle sonstigen liebgewordenen Hobbys sausen. Doch wer ist dieser Fußballverrückte? Willfried Arnold, Jahrgang 1940, unterrichtete zehn Jahre lang Mathematik, Polytechnik und Sport in Fuchshain. Er war aktiver Fußballer und Übungsleiter. Zum 90. Geburtstag des Fuchshainer SV wurde eine Ausstellung gestaltet. Aus dieser entstand eine informative Broschüre. Und aus der Broschüre letztlich auch die Idee, die Geschichte des Altkreises Grimma aufzuarbeiten. Arnold, der später als Funktionär arbeitete, unterrichtete nach der Wende als Werklehrer. Wegen „Staatsnähe“ schied er aus dem Schuldienst aus. 1992 meldete er sich spektakulär zurück. Als Lehrling! „Ich war der älteste Azubi im ganzen Bezirk.“ Bis zur Rente arbeitete er als Maurer und Fliesenleger. Dem Fußball blieb der Tausendsassa bis heute treu. Es sei ihm wichtig, nicht nur Spielern, sondern auch ehrenamtlichen Funktionären, Schiedsrichtern und Übungsleitern ein Denkmal zu setzen – nicht zuletzt deshalb erarbeitete er das Archiv.

Von Haig Latchinian