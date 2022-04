Grimmaerin schreibt amüsante Verwechslungsgeschichte zu Ostern

Grimma

Die Wende hat es nie gegeben. „Wir schreiben 2029, und die DDR feiert 80. Jahrestag“, zitiert Andrea Weil. Die freie Lektorin coachte zuletzt keinen geringeren als Brandon Q. Morris. Dessen Feder entstammt „Die letzte Kosmonautin“. Ein Erfolg aus dem Hause S. Fischer, sagt die Kennerin. Der Science Fiction, böse und witzig zugleich, sei unbedingt empfohlen.

Die 40-Jährige ist jeder Ostalgie unverdächtig. Sie kommt aus dem Westen, verirrte sich nur der Liebe wegen nach Grimma. Gerd heißt er. Mit seinen zwei Metern ist er unwesentlich kleiner als der Lange Gert, jener inzwischen gesprengte Schornstein, dessen Spitzname auf einen kultigen Grimmaer Generaldirektor zurück ging.

Einige Romane hat Andrea Weil schon geschrieben. Vampire, Werwölfe und Nordsee-Krimi: die Frohnatur ist breit aufgestellt. „Undercover aus Versehen“ heißt ihre nigelnagelneue Story, nachzulesen in der Novellensammlung „Die Katze, die Osterhase spielte“. Herausgeberin Alisha Bionda konfrontierte sechs Autoren mit dem jeweils gleichen Bild.

Der Wolf im Schafspelz

Darauf zu sehen: Eine als Osterhase ausstaffierte Katze, die die Löffel spitzt. Passend dazu beschreibt Andrea Weil die fiktive Henrietta. Der Stubentiger wird von ihren Herrchen ständig kostümiert und fotografiert. Als er schließlich die Lauscher des Osterhasen übergeholfen bekommt, sucht er keine Eier, sondern nur noch das Weite. Der Wolf im Schafspelz? Andrea Weil lacht.

Buchautorin Andrea Weil mit 15 Wochen jungen Wölfen. Quelle: privat

Wenn sich einer mit Wölfen auskennt, ist sie das. Kein Tier sei uns Menschen ähnlicher als der Wolf, sagt sie. Schon ihr Schäferhund aus Kinderzeiten hieß Wolf. Mit zehn veröffentlichte Andrea ihren ersten Artikel: „Das falsche Gespenst“. Es gab sogar Honorar! Weil die Heimatzeitung per Post kein Geld verschicken wollte, legte sie umso mehr Briefmarken bei.

Mit elf reichte Andrea Weil ihren ersten Roman ein: 18 Seiten mit eigenen Illustrationen, obwohl sie gar nicht malen kann. Die Absage des Verlages sei so „süß und ermutigend“ verfasst gewesen, dass sie prompt Lust bekam, weiter zu texten. An ihrem Buch „Menschenwolf“ schrieb sie 20 Jahre. Die Erstfassung entstand in der Schule, die finale Version in Grimma.

Das wüste Schloss Osterland

Sie mag das Muldental. So oft es geht, durchstreift sie die Natur. Auf einem ihrer Ausflüge entdeckte sie das wüste Schloss Osterland. Die sagenumwobene Ruine bei Oschatz stecke voller Rätsel. Keiner wisse, weshalb sie nie zu Ende gebaut wurde. „Ich habe mich dort reingesetzt und los geschrieben“, erinnert sich die Autorin.

Der Torbogen des Schlosses wurde für sie zum Übergang ins Osterland, ins Reich des Osterhasen. So wie der Weihnachtsmann in Finnland zu Hause ist, könnte der Osterhase doch genau an jenem verwunschenen sächsischen Schloss seine Ostereier-Werkstatt haben. Denn längst war Gras über die jahrhundertealte Geschichte gewachsen, Gras, das Meister Lampe so liebt.

Das wüste Schloss Osterland unmittelbar vor den Toren der Stadt Oschatz. Quelle: Volkmar Heinz

Direkt an der Ruine steht ein riesiger Baum, unter dessen Blätterdach die Grimmaerin oft gedichtet hat. „Das Plätzchen finde ich sehr inspirierend“, sagt Andrea Weil. Und wer Schloss Osterland schon einmal besuchte, werde es in ihrer neuesten Geschichte „Undercover aus Versehen“ wieder erkennen.

Vergnügliche Geschichten gefragt

Vorm geistigen Auge der Schriftstellerin kam ihre Hauptheldin Henrietta genau hier an. Unterm Torbogen begleitet wird die mit Lauschern verkleidete Katze vom geschäftigen Osterhasen persönlich. Der hält sie für einen der Seinen und will Henrietta gleich zum Ostereier-Bemalen einspannen.

Andrea Weil in der Ruine des wüsten Schlosses Osterland. Der Torbogen markiert in ihrer Fantasie das Zuhause des Osterhasen. Quelle: privat

Bunte Ostereier, wo Katzen doch fast farbenblind sind? Kann das gut gehen? – „Mehr wird nicht verraten“, zieht Andrea Weil den vorläufigen Schlussstrich. Wer erfahren möchte, wie die Geschichte ausgeht, müsse sich „Die Katze, die Osterhase spielte“ (12,90 Euro) in der Buchhandlung oder online bestellen. Als E-Book sei es entsprechend preiswerter.

Ob den Leser in diesen aufgeladenen Zeiten überhaupt der Sinn nach vergnüglichen Geschichten stehe? „Ja, unbedingt“, erwidert die Künstlerin. Wer sich Tag und Nacht mit all den Problemen herumschlage, drehe doch durch. Die aktuellen Krisen brächten das Schlimmste, aber auch das Schönste im Menschen hervor.

Hilfsbereitschaft sorgt für Ermutigung

Wie sie das meine? „Auf der einen Seite ist die Gesellschaft tief gespalten wie lange nicht. Das Misstrauen wächst. Es gibt Hass und Hetze. Andererseits erleben wir eine so große Hilfsbereitschaft. Im eigenen Haus werden ukrainische Flüchtlingsfamilien beherbergt.“ Das mache Hoffnung.

Buchautorin Andrea Weil in ihrer Grimmaer Schreibstube. Quelle: Frank Schmidt

Im Weilburger Tageblatt hatte sie vor Jahren als freie Mitarbeiterin geschrieben. „Am Telefon meldete ich mich mit Weil und es klang fast so, als gehörte mir die Zeitung“, witzelt die Grimmaerin. Überhaupt wirkt sie angenehm uneitel. Zwar werde sie auf der Straße oft gegrüßt. Sie schreibe es aber nicht ihrer Bekanntheit zu: „Reine Verwechslung, ich habe viele Doppelgänger.“

Von Haig Latchinian