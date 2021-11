Eine unbekannte weiße Substanz hat in Brandis am Freitag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst, an dem insgesamt 50 Kameraden beteiligt. Ein Mitarbeiter eines Altenpflegeheims musste sich mit Verätzungen in ärztliche Behandlung begeben, die polizeilichen Ermittlungen zu der Substanz laufen.