Großes Lob aus England: Ex-Colditzerin dankt Grimmaer Ärzten und Pflegern

Der Personalnotstand in deutschen Kliniken werde massiver. Vier von fünf Krankenhäusern hätten Probleme, offene Stellen zu besetzen, heißt es dieser Tage unter Berufung auf das Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts. Bundesweit seien demnach 17000 Pflegestellen vakant. Bei den Ärzten sei die Situation kaum anders: 76 Prozent der 2000 Kliniken kämpften damit, ausreichend Mediziner zu finden. Die Folgen des Fachkräftemangels: In jedem dritten Haus hätten zeitweise Intensivbetten gesperrt und Fachbereiche von der Notfallversorgung abgemeldet werden müssen.

Anja Röding sind die Querelen um die medizinische Versorgung in Deutschland nicht entgangen. Seit vier Jahren lebt die Colditzerin im Südwesten Englands, in Exeter – zwischen Meer und romantischer Moorlandschaft mit wilden Ponys, die auf scheinbar endlos dahinrollenden Hügeln grasen. Brexit hin oder her: Sie findet ihre Wahlheimat reizvoll. Bei sozialer Absicherung und Krankenversorgung aber komme ihr Deutschland im Vergleich zu England oft noch wie ein Märchenland vor. „Ja, es ist nicht alles perfekt, aber vieles, was ich in Deutschland im Gesundheitswesen als normal erlebt habe, ist auf der Insel purer Luxus.“

Schwierige Umstände in Großbritannien

Man ist umgezogen und braucht im neuen Wohngebiet einen Zahnarzt? Ein Jahr Wartezeit, bis man einen Kassenzahnarzt zugewiesen bekommt. Ist dieser nicht der richtige, muss man sich wieder hinten anstellen, sagt die Ex-Colditzerin. Und sie nennt auch gleich die Alternative: sich in einer anderen Praxis als Privatpatient anmelden. Generell ermögliche die Privatzahlung dann auch eher Zugang zum deutschen Standard. Regionale Krankenhäuser würden immer öfter geschlossen. Mit allen damit verbundenen Konsequenzen.

Zweieinhalb Jahre habe sich ein älterer Radclub-Kollege gedulden müssen, bis er am Kniegelenk operiert wurde und wieder schmerzfrei laufen konnte. Die Ehefrau eines Arbeitskollegen stand vier Jahre auf der Warteliste für eine Herzklappen-OP. „Ihr ging es zunehmend schlechter. Also hat sie die Operation privat bezahlt“, sagt Anja Röding. In England managt sie das „Centre for Doctoral Training in Metamaterials“, ein teils vom Staat, teils von der Industrie gefördertes Programm, das die Qualifizierung von 60 Physik-Doktoranden an der Uni Exeter finanziert.

OP in Grimma preiswerter als in England

Die ambitionierte Radfahrerin, die für Deutschland sogar bei der diesjährigen UCI-Gran-Fondo-Amateur-WM in Polen angetreten war, nutzte den Weihnachtsurlaub in der alten Heimat, um sich im Krankenhaus Grimma die Krampfadern entfernen zu lassen, bevor diese womöglich zum offenen Bein führten. „Der britische Gesundheitsdienst ( National Health Service) übernimmt den Eingriff in Exeter nicht. Die fälligen Kosten? Ungefähr das Drei- bis Vierfache von dem, was man in Deutschland als unversicherter Auswanderer aus eigener Tasche bezahlt.“ Gesagt, getan. Sie begab sich dieser Tage in Grimma unters Messer.

An dieser Stelle möchte Anja Röding dem Krankenhaus Grimma ein großes Dankeschön aussprechen: „Organisation und Versorgung vor, während und nach der ambulant durchgeführten OP waren hervorragend. Von der Duplex-Ultraschalluntersuchung der erkrankten Vene, über anschließende Terminierung sowie Aufklärungsgespräche durch Chirurg und Anästhesist, bis hin zur Versorgung durch Ärzte und Schwestern am Tag der OP – alles verlief kompetent, freundlich und aufmerksam.“

Plädoyer für wohnortnahe medizinische Versorgung

Sie habe erlebt, was Schließungen regionaler Kliniken in England bedeuten. Daher wünsche sie sich, dass der wohnortnahe ärztliche Sachverstand der Muldentalkliniken Grimma und Wurzen in der derzeitigen Trägerschaft erhalten bleibt. Wieder gesund und munter trat sie die Heimreise an: „Es ist übrigens lustig, als Colditzer in England zu leben. In Deutschland kennt Colditz ja kaum einer. Das ist auf der Insel anders: Wegen des damaligen alliierten Kriegsgefangenenlagers ist die Stadt besonders älteren Briten ein Begriff. Deshalb heißt es dort auch nicht Colditz bei Leipzig, sondern Leipzig bei Colditz.“

