Der Objektschutz der Polizei verhinderte es: AfD-Abgeordnete wollten am Mittwoch vor dem Privathaus von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) demonstrieren, darunter mit Rainer Kanthack auch ein Mitglied des Großpösnaer Gemeinderates. Das Gremium distanziert sich in einem offenen Brief von diesem Verhalten.