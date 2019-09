Großzschepa feiert sein siebentes Parkfest

Lossatal/Großzschepa

Wenn an einem Sonnabend Nachmittag im September ein Paar in historischer Tracht in einer Kutsche durch Großzschepa chauffiert wird, ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass alsbald der Startschuss zu einem der kulturellen Höhepunkte des Jahres im Lossatal fällt – nämlich zum Parkfest, das am Wochenende zum siebenten Mal vom Förderverein Rittergut Großzschepa ausgerichtet wurde.

Landwirtschaft, Spielleute und Kabarett

In diesem Jahr waren Anja Wohlfarth und Falk Ehrenpfordt in die historischen Roben geschlüpft, um in der Rolle des Großzschepaer Gutsherren-Paares an der Seite des Fördervereins-Vorsitzenden Jürgen Schmidt die zweitägige Sause zu eröffnen. Stand die letztjährige Auflage unter dem Motto „ Amerika“, wurde in diesem Jahr mit Unterstützung von Gerold Aé und dessen Großzschepaer Heimatmuseum die Landwirtschaft thematisch mittels mehr oder weniger betagter Gerätschaften und Traktoren in den Mittelpunkt gerückt. Um das Motto herum hatte der Förderverein ein buntes Programm „gestrickt“, aus dem am Sonnabend der von den Böhlitzer Spielleuten angeführte Lampionumzug sowie Auftritte der Formation „The Corona House Band“ und der Tanzgruppe Böhlitz und am Sonntag ein musikalischer Frühschoppen mit kabarettistischen Einlagen von Mitgliedern des Leipziger academixer-Ensembles herausragten.

Der Grimmaer Fotograf Gerhard Weber zeigt derzeit Fotos an der Ruine des Großzschepaer Herrenhauses. Quelle: Wilko Finke

Baum-Spenden sollen dem Park helfen

Mit dem Attribut Herausragend lässt sich auch das mittlerweile seit sieben Jahren währende Engagement des veranstaltenden Fördervereins beschreiben. Von dem in diesem Jahr abgeschlossenen jüngsten Großprojekt, der Parkteich-Renaturierung, konnten sich die Parkfest-Besucher einen unmittelbaren Eindruck beim Begehen des um das zuletzt dahinsiechende Gewässer entstandenen Naturschutzpfades verschaffen.

Gut möglich, dass ihnen dabei so manch notleidende Baum im Park aufgefallen ist. „Die zwei schweren Stürme in der jüngsten Vergangenheit und die Trockenheit haben unserem Baumbestand zugesetzt. Auf dem Weg weiterer Baumspenden hoffen wir, diese Lücken wieder schließen zu können“, sagte der Fördervereins-Vorsitzende Jürgen Schmidt.

Silberahorn oder Salweide in engerer Wahl

Einen kleinen Beitrag zur Aufforstung des Rittergutsparks leistet das Parkfest, bringt doch das jeweilige Gutsherren-Paar alljährlich ein Bäumchen in die Erde. „In diesem Jahr wird die Entscheidung je nach dem konkreten Standort zwischen einem Silberahorn und einer Salweide fallen“, so der Gutsherr Falk Ehrenpfordt, der gerade dabei ist, in die Imkerei hinein zu schnuppern. „Beide Bäume bieten Bienen ein gutes Futterangebot“, so das vor fünf Jahren aus Leipzig ins Lossatal gezogenen Fördervereins-Mitglied. „Ich bin dem Verein beigetreten, weil ich es sehr begrüße, dass das kulturelle Leben im Ort aufrechterhalten wird.“

Von Roger Dietze