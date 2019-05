Brandis

Frank Remler betrachtete das Problem von der philosophischen Seite. „Alle wollen essen, und dafür bedarf es nun einmal des Wassers.“ Dabei hätte der Betreiber des Brandiser Bulldog-Hofes allen Grund gehabt, wie ein Rohrspatz auf das Wetter zu schimpfen, das sich ausgerechnet am Sonnabend, dem Tag seines 18. Hoffestes, von seiner tristen Seite zeigte.

Treckerfans rollen nach Brandis

Immerhin rissen zum Start der Veranstaltung am frühen Nachmittag die Wolken auf, so dass die Hoffest-Besucher trockenen Fußes durch das weiträumige Areal des Remler’schen Grundstückes in der Beuchaer Straße spazieren und dabei die aufgereihten, mehr oder weniger betagten Landmaschinen in Augenschein nehmen konnten, mit denen Technikfans und Mitglieder diverser Treckervereine nach Brandis gekommen waren.

Äußerlich nicht unbedingt attraktiv, aber geschichtsträchtig: Torsten Köhler mit den fünf Grubenloks, die im Silikatwerk im Einsatz waren. Quelle: Roger Dietze

Schau der Grubenloks aus dem Silikatwerk Brandis

Mit einem logistisch enormen Kraftakt war das Hoffest-Motto „Grubenloks“ verbunden. „Diese Fahrzeuge auf den Hof zu bringen, hat mich einige schlaflose Nächte gekostet“, bekannte der Bulldog-Hofbesitzer. Fünf dieser reichlich 2,5 Tonnen schweren Zugmaschinen konnten schließlich am Sonnabend den Besuchern präsentiert werden. „Alle zwölf Loks, die zum Teil bis Anfang der neunziger Jahre im Brandiser Silikatwerk im Einsatz waren, sind noch existent“, berichtete der Plaußiger Grubenlok-Liebhaber Torsten Köhler, der zum nächsten Schautag am Himmelfahrtstag auf seine Gärtnerei-Feldbahn nach Plaußig einlädt.

Brandiser gibt Einblicke in sein privates Technikmuseum

Einblick in sein privates Technikmuseum zu nehmen, diese Einladung spricht Remler seit 20 Jahren aus. „Mit der Zunahme an Exponaten stand für mich fest, dass die Bewahrung dieser alten Technik erst recht Sinn macht, wenn ich die Öffentlichkeit daran teilhaben lasse“, so der Mittfünfziger, der bei seinem Hobby tatkräftig von Frau Birgit sowie von der auf dem Hof und in der näheren Umgebung lebenden Verwandtschaft unterstützt wird.

Freiwillige Feuerwehr von Brandis unterstützt Hoffest

Mittlerweile sind die Remlers jedoch platzmäßig an ihre Grenzen gestoßen. „Ich habe in den letzten Jahren noch ein, zwei Motoren aufgebaut, aber mehr Exponate auszustellen wäre der Übersichtlichkeit der Schau abträglich. Und sollte einmal wirklich noch ein außergewöhnliches Teil in unseren Besitz kommen, dann müsste dafür ein anderes seinen Platz räumen“, sagte Remler, dem am Sonnabend die Freiwillige Feuerwehr Brandis beim Kinderprogramm mit einem Wettbewerb im Büchsenspritzen unter die Arme griff. Allein eine Abendveranstaltung hatte die 18. Hoffest-Auflage nicht zu bieten. „Der Aufwand mit Versicherung und so weiter war zuletzt nicht mehr zu stemmen.“

Von Roger Dietze