Borna

In den vier Landtagswahlkreisen im Landkreis Leipzig gehen insgesamt 29 Bewerber an den Start. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Kreiswahlausschusses, der am Freitag im Bornaer Landratsamt zusammengekommen ist. So treten in allen vier Wahlkreisen Bewerber von CDU, Linken, SPD, AfD, Grünen, FDP und Freien Wählern an. Im Wahlkreis 25 ( Grimma und Umgebung) gibt es mit Dorothea von Below außerdem eine Kandidatin der Blauen Partei.

Landtagskandidaten im Landkreis Leipzig Wahlkreis 23 ( Borna, Frohburg, Regis-Breitingen, Geithain, Kitzscher, Neukieritzsch, Rötha, Kohren-Sahlis, Narsdorf, Deutzen, Espenhain): Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU), Enrico Stange (Linke), Oliver Urban ( SPD), Frank May ( AfD), Gerd Lippold (Grüne), Stefan Görnitz ( FDP), Falk Noack (Freie Wähler). Wahlkreis 24 ( Böhlen, Groitzsch, Markkleeberg, Markranstädt, Pegau, Zwenkau, Elstertrebnitz): Oliver Fritzsche ( CDU), René Jalaß (Linke), Petra Köpping ( SPD), Elke Gärtner ( AfD), Tommy Penk (Grüne), Anja Jonas ( FDP), Heike Ellen Oehlert (Freie Wähler). Wahlkreis 25 ( Bad Lausick, Colditz, Grimma, Naunhof, Großpösna, Belgershain, Otterwisch, Parthenstein): Svend-Gunnar Kirmes ( CDU), Kerstin Köditz (Linke), Ingo Runge ( SPD), Jörg Dornau ( AfD), André Engelhardt (Grüne), Matthias Constantin ( FDP), Matthias Schmiedel (Freie Wähler), Dorothea Bärbel Ursula von Below (Blaue Partei). Wahlkreis 26 (Brandis, Wurzen, Bennewitz, Borsdorf, Thallwitz, Machern, Lossatal, Trebsen): Kay Ritter ( CDU), Jens Kretzschmar (Linke), Birgit Kilian ( SPD), Jens Zaunick ( AfD), Annett Schmidt (Grüne), Sebastian Drews ( FDP), Dieter Andreas Dietze (Freie Wähler).

Unterschriften für die Blaue Partei

Sie musste 100 Unterstützungsunterschriften vorlegen, weil die Partei nach Angaben von Landratsamtssprecherin Brigitte Laux in keinem Parlament vertreten ist.

Kreiswahlausschuss tagt am 9. September

Am 9. September kommt der Kreiswahlausschuss erneut zusammen. Dann geht es um die Feststellung des Endergebnisses der Landtagswahl am 1. September.

Von nn