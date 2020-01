Grüne Bürgermeisterkandidatin will in Machern für frischen Wind sorgen

Machern

Nach dem Achtungserfolg zur jüngsten Kommunalwahl haben die Grünen in Machern Oberwasser. Mit Andrea Hesse kandidiert am 23. Februar erstmals eine Anwärterin von Bündnis 90/Die Grünen für den Chefsessel im Rathaus. Die 38-Jährige schaffte im Mai den Sprung ins Ortsparlament und sitzt für ihre Partei auch im Kreistag.

Hesse möchte das Miteinander stärken, denn was sie seit ihrem Einzug in den Gemeinderat erlebt, sei vor allem das Gegenteil. „Zwischen Gemeinderat und Verwaltung, aber auch innerhalb des Rathauses, herrschen Chaos und Durcheinander. Das Rathaus macht oft sein eigenes Ding und die Räte werden vor vollendete Tatsachen gestellt“, so ihr Eindruck. Mitunter würden beide Seiten auch gegeneinander ausgespielt. Eine Situation, die die Bewerberin gern ändern möchte. Als Fachanwältin für Familienrecht mit eigener Kanzlei in Bennewitz fühlt sie sich für diese Aufgabe gerüstet. Sie habe Spaß am Gestalten und sei auch motiviert, eine Verwaltung zu führen.

Seit 2010 im Muldental zu Hause

Geboren im erzgebirgischen Erlabrunn, wuchs Hesse in Annaberg-Buchholz auf. Nach Jura-Studium und Referendariat in Leipzig blieb sie der Region treu und wohnt seit 2010 im Muldental. Seit 2015 ist die Anwältin in Machern zu Hause. Der Entschluss, sich um das Bürgermeisteramt zu bewerben, sei ein längerer Prozess gewesen. „Nach Gesprächen mit der Familie habe ich mich dann im November entschieden, meinen Hut in den Ring zu werfen.“

Als Verfahrensbeistand an Familiengerichten tätig

Besonders ihre Erfahrung als Selbstständige hofft sie, nutzbringend für ihren Wohnort einbringen zu können. „Haushaltsplanung, Kostenoptimierung, Mitarbeiterführung – all das wird mir auch in meiner Kanzlei abverlangt.“ Zudem sei sie stets offen für Neues. Hesse betont ebenso, dass sie ihre derzeitige Tätigkeit als Familienanwältin sehr ausfüllt. „Als Verfahrensbeistand stehe ich in Gerichtsverfahren auf der Seite der Kinder.“ Deren Interessen würden oft aus dem Blick geraten, wenn sich Eltern trennen. Andrea Hesse wird dann auf Grund ihrer speziellen Ausbildung vom Gericht bestellt – als Anwältin der Minderjährigen. Im Einsatz ist sie unter anderem an den Familiengerichten in Grimma, Eilenburg, Oschatz und Leipzig.

Potenziale müssen endlich gehoben werden

Thematisch will sich die Bündnisgrüne vor allem den Themen Tresenwald, Kita-Neubau und Schloss widmen. „Die Potenziale des Sportparks und unseres wunderschönen Schlosses müssen endlich gehoben werden. So wie die Tresenwald-Gaststätte derzeit geführt wird, ist das der betriebswirtschaftliche Tod. Auch das Schloss muss wieder der Touristenmagnet werden, der es einmal war. Dazu sind bau- und brandschutzrechtliche Fragen so schnell wie möglich zu klären.“

Am Herzen liegt der vierfachen Mutter ebenso, den Kita-Neubau voranzutreiben und den Markt zu beleben. Frischen Wind könnte auch der Veranstaltungskalender der Gemeinde vertragen, findet die ambitionierte Freizeitsportlerin. „Warum nicht ein Sportevent in Machern etablieren? Ähnlich dem Wurzener Ringelnatzlauf? Machern liegt dafür ideal“, weiß Hesse, die regelmäßig Halbmarathon läuft und ihre Runden durch den Tresenwald genießt.

Sachthemen sind mehrheitsfähig

Dass sie bei einem Sieg auf komplizierte Mehrheitsverhältnisse im Rat stoßen würde, schreckt die 38-Jährige dabei nicht. „Es gibt auch viele Schnittstellen mit der CDU. Und die Sachthemen, die den meisten Machernern am Herzen liegen, sind ohnehin mehrheitstauglich.“

Von Simone Prenzel