Grüne Paradiese von Pegau bis Großbardau – trotz der Trockenheit

Landkreis Leipzig

Ein Kleingarten ist in Zeiten vielfältiger Einschränkungen Gold wert. Er gewinnt wieder an Bedeutung, bietet er gerade zu Corona-Zeiten einen Zufluchtsort, der Angenehmes mit dem Nützlichen verbindet. Neben Erholung und Gemeinschaft, insbesondere in der Familie, aber auch im Verein, geht es mit dem Obst- und Gemüseanbau um gesunde und frische Nahrung und speziell um den besonderen Geschmack. Kein Wunder, dass die Nachfrage von Interessenten steigt.

Nachwirkungen vom Hochwasser 2013

Allerdings kann nicht jeder Gartenverein seine freien Parzellen ganz einfach an neue Nutzer übergeben. „Wir haben derzeit drei freie Gärten, doch eigentlich stehen 20 Gärten leer“, sagt Mathias Müller, Vorstandschef des Kleingartenvereins „Vorwärts“ in Pegau. „Diese 20 Gärten standen beim Hochwasser 2013 unter Wasser, alle Lauben müssten eigentlich abgerissen werden. Doch angesichts von 3000 Euro Abbruchkosten pro Parzelle zeichnet sich hier keine Lösung ab.“ Diese Ausgaben könne man ja nicht den anderen Vereinsmitgliedern anteilig in Rechnung stellen. Die damals betroffenen Pächter seien fast alles Rentner gewesen, angesichts der Hochwasserschäden wollte keiner weitermachen. „Das Wasser von damals hätte man auffangen müssen, denn heute fehlt es uns“, meint der Vereinschef, nicht ganz ernst, mit Blick auf die lang anhaltende Trockenheit.

Anzeige

Petra Brückner freut sich auf die kommende Tomatenernte. Quelle: Bert Endruszeit

Weitere LVZ+ Artikel

Tomaten und Gurken frisch vom Beet

Petra Brückner hat ihren Pegauer Garten schon seit 35 Jahren. „Ich habe zu Hause keinen Balkon, da freue ich mich über meinen Garten gleich doppelt.“ Auch sie war damals vom Hochwasser betroffen. „Das Wasser stand hier einen halben Meter hoch, die Möbel konnten wir nur noch wegwerfen.“ Heute ist die Parzelle wieder ein grünes Paradies, angebaut werden unter anderem Tomaten, Gurken und Kohlrabi. Sohn Roy kommt regelmäßig vorbei: „Irgendwann übernehme ich den Garten mal, einen eigenen habe ich nämlich nicht.“

Erst 2019 übernahm Evelin Scheffler ihren Kleingarten. „Das war damals genau die richtige Entscheidung“, findet sie. Und das nicht nur angesichts einer unerwartet reichen Erdbeerernte. „Wir haben hier sogar einen kleinen Pool aufgebaut, der ist für die Kinder natürlich perfekt.“ Die solide gebaute Steinlaube mache auch einen längeren Aufenthalt zum Genuss. Ihr Fazit: Gerade in Zeiten von Corona habe man mit so einer kleinen Parzelle im Grünen noch viel mehr Spaß.

Philip (v. l.), Evelin und Amy Scheffler hüpfen bei Badewetter in ihren kleinen Pool. Quelle: Bert Endruszeit

Regenfässer sind längst leer

Auf ihrer Groitzscher „Scholle“ hat sich Familie Neldner ein richtiges Kinderparadies aufgebaut. „Das ist hier unsere kleine Idylle“, erzählt Mathias Neldner. Das bunt bemalte Klettergerüst ist der Anziehungspunkt für Tochter Joleen, schließlich gibt es da Rutsche und Schaukel. Gleich nebenan steht ein kleiner Pool für Erfrischungen bereit. Nur das Gewächshaus müsse derzeit mit Vorsicht betreten werden, denn dort sind die Wespen eingezogen. „Wir haben unseren Garten mit einem Insektenhotel ausgestattet und sogar insektenfreundliche Pflanzen angebaut. Und jetzt sind die Insekten gekommen. Aber das sehen wir locker.“

Aktuell bereite die extreme Trockenheit mehr Sorgenfalten. „Wir kommen mit dem Gießen kaum hinterher, unsere drei Regenfässer sind längst leer“, sagt Mathias Neldner. So müsse nun immer das Wasser aus der Leitung eingesetzt werden. Keine Selbstverständlichkeit, denn es gebe in der Region auch Gartenanlagen, die keinen Wasseranschluss haben. „Für uns ist hier alles perfekt. Unsere Wohnung ist gerade mal zwei Minuten Fußweg entfernt.“ Neue Pläne gebe es auch schon. „Das Dach und ein größeres Gewächshaus stehen auf der Liste.“

Hier reift Gemüse noch natürlich

Familie Kroneberg in einer der Bad Lausicker Sparten nutzt die eigene Parzelle neben dem Gemüseanbau für Zusammenkünfte mit der Familie. Das aufgestellte Wasserbecken ist eine willkommene Abwechslung für die Kinder, die darin nicht nur Abkühlung suchen, sondern auch zusammen spielen. „Wir sind froh, den Kleingarten zu haben, der neben der Erholung für reichlich frische Vitamine sorgt. Das Wasser für die Bewässerung der Pflanzen fangen wir bei Regen auf“, sagt Ines Kroneberg. Für sie ist vor allem der hervorragende Geschmack des Gemüses entscheidend, der beim eigenen Anbau mit dem natürlichen Reifeprozess entsteht.

Frische und Geschmack

Ein Garten hat seine eigenen Rituale, die vom Unkrautjäten über Pflanzenschutz auf natürlicher Basis bis zum Gießen reichen. Gerade im Sommer, bei über 30 Grad im Schatten, stellt das für viele Kleingärtner eine besondere Herausforderung dar. Auch Beate Schmidt schaut mit etwas Sorge auf ihren Wasserbehälter. „Es könnte mal wieder regnen, denn der Behälter ist leer. Bis jetzt bin ich tatsächlich mit dem vorhandenen Regenwasser ausgekommen“, stellt sie fest. Auf ihre Parzelle, die sie mit ihrem Mann Giselher bewirtschaftet, möchte Schmidt nicht verzichten. „Der Kleingarten versorgt uns schon viele Jahre mit frischem Obst und Gemüse. Etliches Gemüse, wie beispielsweise die Bohnen, frosten wir ein und haben tatsächlich über die Winterzeit stets frische Pflanzenkost und sogar Kräuter zu unserer Verfügung“, hebt sie hervor. „Besonders schätzen wir in der Wachstumszeit die Frische und den Geschmack von dem, was wir anbauen.“

Katja Rohne und Sohn Lukas ziehen eine Kiwi-Pflanze. Quelle: René Beuckert

Hitze trocknet Boden aus

In der Großbardauer Gartensparte herrscht trotz der Lufttemperatur über 30 Grad emsiges Treiben. Suchen die Jüngsten Abkühlung im Badebassin, ernten die Erwachsenen die Früchte ihres Anbaus. Ingrid und Werner Rohne macht aber die Trockenheit zu schaffen, denn das tägliche Gießen reicht kaum aus. „Ich habe gestern gründlich gegossen, und die Erde ist heute schon wieder ausgetrocknet“, stellt Ingrid Rohne mit Bedauern fest. Dennoch ernten sie und zeigen auf die roten Tomaten.

Ein Stück weiter hat Katja Rohne ihren Garten. Mit Tischtennisspielen und dem Gemüseanbau trotzt sie mit ihrem Sohn Lukas der Corona-Zeit. „Wir haben Kiwi angebaut und hoffen in den nächsten Jahren auf einen Ertrag“, sagt sie.

Gute Zucchini-Ernte für Riccardo Schmidt. Quelle: René Beuckert

Gartenvorstand Riccardo Schmidt freut sich über den Trend. „In der Anlage sind zunehmend junge Leute mit Kindern. Die Jüngsten sind nicht nur an der frischen Luft, sondern können auch die Natur mit Gräsern, Blumen und Käfern für sich entdecken“, so Schmidt. Um den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu fördern, soll im Herbst ein Gartenfest veranstaltet werden.

Von Bert Endruszeit und René Beuckert