Grüne Woche in Berlin: Diese Firmen aus der Region sind dabei

Landkreis Leipzig/Berlin

Am Freitag startet in Berlin erneut die Internationale Grüne Woche – die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Mit dabei: Städte und Unternehmen aus dem Landkreis Leipzig. Sie erhoffen sich von der von der Teilnahme neue Geschäftskontakte und größere Bekanntheit.

Grimma will als Urlaubsziel punkten

Einer, der sich damit besonders gut auskennt, ist Sebastian Bachran. Grimmas Stadtsprecher vertritt seine die Muldestadt auf der Grünen Woche. Für ihn ist es dabei besonders wichtig mit Besuchern aus der Region ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass vor der eigenen Haustür wunderschöne Ausflugs- und Urlaubsziele liegen.“ Vor allem Gäste aus Berlin und Brandenburg hätten immer mehr Interesse am Landkreis und seinen Ausflugszielen, so Bachran.

Neben den beiden Dörfern Höfgen und Kössern präsentiert sich die Muldestadt zum Beispiel als Teil der Obstlandroute. „Urlaub im Dorf, Genussreisen ins Obstland und die Gästeführungen mit ihren Schmeckerchen sind die Trümpfe, die ausgespielt werden“, sagt Bachran. Die Stadt präsentiert sich am Stand der Leipzig Tourismus Marketing Gesellschaft.

Der Handwerkermarkt in Höfgen bei Grimma lockt jedes Jahr tausende Besucher an die Mulde. Quelle: Thomas Kube

Wurzener machen sich für ihre Stadt stark

Aus dem Raum Wurzen wird der Kunst- und Kulturverein Schweizerhaus Püchau zur Grünen Woche reisen. Die Mitglieder wollen ihre kulturelle Bildungsarbeit bei einer so genannten „Werkstatt des guten Lebens“ vorstellen. Das Schweizerhaus ist einer der Neulandgewinner der Robert-Bosch-Stiftung. Sie fördert Initiativen, die sich besonders um die Zukunft des ländlichen Raumes in Dörfern und Kleinstädten in Ostdeutschland bemühen.

Auf der Grünen Woche präsentieren die Wurzener eine Bauanleitung, mit der sie gelungene Praxisbeispiele aus ihrer Vereinsarbeit zeigen möchten. Dazu gehört etwa der Kids-Audiowalk durch Wurzen, den der Verein gemeinsam mit Schülern der Pestalozzi-Oberschule gestaltet hat – ein Reiseführer, der per Audiobotschaft die Hörer durch den Ort leitet.

Bei der Grünen Woche hat Sachsen auch dieses Jahr wieder eine eigene Halle, in der Produkte und Initiativen vorgestellt werden. Quelle: dpa

Sachsen mit eigener Messehalle

Insgesamt präsentieren sich 38 Aussteller aus Sachsen auf insgesamt 2400 Quadratmetern auf der Grünen Woche. Die Erzeuger wollen „vom ungebrochenen Trend zur Regionalität profitieren“, so Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther.

Von Max Hempel