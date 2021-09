Grüner Ring wird 25 Jahre alt

Landkreis Leipzig/Belgershain

Auf den ersten Blick mag das kreisrunde ausgefranste Etwas verwirrend erscheinen. Beim zweiten genaueren Hinschauen indes sind Punkte und Flächen erkennbar, die miteinander verbunden sind. In Grün gehalten, steht dieses Signet seit mittlerweile zweieinhalb Jahrzehnten für den Grünen Ring Leipzig.

Und damit für jene freiwillige und gleichberechtigte Stadt-Umland-Kooperation, der derzeit die 14 Kommunen Belgershain, Böhlen, Borsdorf, Brandis, Großpösna, Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Pegau, Rackwitz, Rötha, Schkeuditz, Taucha und Zwenkau sowie die Landkreise Leipzig und Nordsachsen angehören.

Ziel: eine attraktive Region

Seit der Gründung vor 25 Jahren haben sich eine Vielzahl regional tätiger Organisationen, Verbände, Unternehmen, Bürger und Vereine in die diversen Projekte jeweils mit dem Ziel eingebracht, im gemeinsamen Miteinander die Attraktivität der Region zu verbessern.

Im Rahmen einer dieser Tage im Belgershainer Schlosspark ausgerichteten Festveranstaltung hob der Sprecher des Grünen Rings, Heiko Rosenthal, das Markenzeichen der Kooperation hervor. „Grüner Ring bedeutet, einen kurzen Draht zu den verschiedenen Akteuren zu haben“, so der Leipziger Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Ordnung und Sport. Er sei zudem in all den Jahren ein Beispiel für eine „gelebte Kooperation zwischen der Stadt und ihrer Peripherie“ gewesen.

Wachsender Handlungsbedarf

Dass dies keine Selbstverständlichkeit darstellt, führte im Rahmen der Festveranstaltung Catrin Schmidt von der Technischen Universität Dresden aus. Weniger als 20 Prozent der 80 deutschen Großstädte verfügten über ein ähnliches Modell. „Dabei besteht diesbezüglich ein wachsender Handlungsbedarf, den uns Corona nachdrücklich vor Augen geführt hat“, so die Leiterin des Lehr- und Forschungsgebietes Landschaftsplanung. Die Menschen seien während der Pandemie noch naturbewusster geworden. Zudem würden grüne Freiflächen auch vor dem Hintergrund des Klimawandels immer wichtiger.

Von diesem allerdings war vor 25 Jahren noch keine Rede, als sich im Sommer 1996 die Arbeitsgruppe „Grüner Ring“ konstituierte. Vom Schutz der Umwelt indes schon. Die der Initiative damals angeschlossenen 25 Kommunen und der Landkreis Leipziger Land bewegten ganz konkrete Dinge wie die Revitalisierung von Flüssen ebenso wie perspektivische Fragestellungen wie die nach der Schaffung einer „Landschaft mit hochwertigen Lebens-, Umwelt- und Erholungsqualitäten“.

165 Kilometer rund um Leipzig

Immer vor Augen haben heute den Grünen Ring Radlerinnen und Radler, die sich auf dem „Äußeren Grünen Ring“ bewegen, der über 165 Kilometer die Mitgliedskommunen der Stadt-Umland-Kooperation verbindet. Als Ergänzung zum bereits zuvor angelegten „Inneren Grünen Ring“, der auf 65 Kilometer durch die Ortsteile entlang der Leipzigs Stadtgrenzen und Markkleeberg verlief.

Verlief deshalb, weil im Frühsommer des vergangenen Jahres die Beschilderung zurück gebaut wurde. Mit der Begründung, dass die Bedeutung dieser Radwegverbindung mittlerweile als zu gering eingeschätzt werde.

Von Roger Dietze