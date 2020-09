Grünes Licht für Ausbau der Staatsstraße 11 in Wurzen

Wurzen

Grünes Licht von ganz oben: Die Landesdirektion Sachsen hat den Ausbau der Staatsstraße (S) 11 in Wurzen genehmigt. Damit kann das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Träger des Vorhabens nunmehr die Vorbereitungen für den Neubau in Angriff nehmen.

Wie Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen mitteilte, soll der marode Zustand beseitigt und die Parksituation vor Ort verbessert werden. „Das heißt auch, dass die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer steigt.“ Aus Sicht von Kraushaar sei dies nicht zuletzt „ein Gewinn an Lebensqualität für die Bürger der Stadt“.

Fahrbahn erhält eine Breite von 6,50 Meter

Das aktuelle Projekt der S 11 umfasst eine Strecke von circa 1,1 Kilometer und verläuft von der Bundesstraße 6 (Einmündung Beethovenstraße) über die Bahnhofs- und Stephanstraße, Eduard-Schulze- und Liststraße bis zum Ortsausgang Oelschützer Straße.

Mit der grundhaften Erneuerung sind dann laut Landesdirektion übersichtlichere Knotenpunkte vorgesehen sowie entlang des Verlaufes gesonderte Parkmöglichkeiten, insbesondere an der DRK-Kita Kinderland Sonnenschein und der Diesterweg-Grundschule. Darüber hinaus entstehe eine barrierefreie Bushaltestelle.

Blick in die Eduard-Schulze-Straße: Das Gesamtprojekt für den Ausbau der Staatsstraße 11 beinhaltet die Erweiterung der Fahrbahnbreite auf 6,50 Meter sowie die Erneuerung der Gehwege, die dann 2,50 Meter breit sein sollen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Damit sich in Zukunft größere Fahrzeuge ohne Gefahr begegnen können, erhält die Fahrbahn eine einheitliche Breite von 6,50 Meter. Zudem werden die Gehwege auf beiden Seiten mit einer Breite von 2,50 Meter bis hin zur Oelschützer Straße angeordnet. Unvermeidlich, so die Behörde, seien dabei Eingriffe in die Natur. Als Ausgleich für den Altbestand an Bäumen lässt das Lasuv allerdings 100 neue Bäume pflanzen und ebenfalls Ausweichquartiere für Tiere in Form von Fledermaus- sowie Vogelnistkästen errichten. Einen genauen Termin für den Baubeginn gab die Landesdirektion nicht bekannt. Denn laut des Wurzener Fachdienstleiters Michael Zerbs werden die aktuellen Details der Umsetzung erst am 6. Oktober zwischen der Kommunalverwaltung und dem Lasuv besprochen.

Wurzen hoffte bereits 2018 auf den Beginn der Arbeiten

Über die eigentlichen Pläne des Vorhabens informierte das Stadthaus die parlamentarischen Gremien übrigens schon Anfang 2016. Seinerzeit hofften die Verantwortlichen noch auf einen Baustart im Jahre 2018 und der Fertigstellung 2020 – Investitionskosten 770 000 Euro. Der Wunsch Wurzens, die Trasse endlich auf Vordermann zu bringen, ist sogar noch älter. Denn schon im September 2009 verabschiedete der Stadtrat einen entsprechenden Beschluss. Zwölf Monate später unterzeichneten die Kommune und das Lasuv eine Vereinbarung zum Vorentwurf.

