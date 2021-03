Grünes Licht für Pläne zur Erweiterung der Milchviehanlage in Falkenhain

Lossatal/Falkenhain

Der Gemeinderat Lossatal hat zu seiner jüngsten Sitzung im Steinsaal des Kulturhauses Hohburg grünes Licht für die Erweiterung und den Umbau der Milchviehanlage im Ortsteil Falkenhain gegeben. Damit kann die Kommunalverwaltung nunmehr das Bauleitplanverfahren anschieben.

Vor dem Beschluss erläuterte Rainer Dubiel aber zunächst den Abgeordneten die Eckpunkte des Vorhabens. Wie der Architekt für Stadtplanung aus der Lutherstadt Wittenberg mitteilte, beabsichtige die Boermann-Lossatal GmbH & Co. KG eine Umstrukturierung sowie Erweiterung ihres Produktionsstandortes im Nieschweg 2.

Tierbestand wird sich in Zukunft um 400 Rinder erhöhen

Dabei handelt es sich Dubiel zufolge um die Errichtung eines sogenannten Offenstalls als Anbau zum bestehenden Weidehaus, die Umnutzung des vorhandenen Lagers zum Kälberstall sowie die Errichtung eines weiteren Kälberstalls. Darüber hinaus soll die Fahrsilofläche vergrößert und ein Gülle- beziehungsweise Gärrestlagerbehälter neu gebaut werden. Laut Unterlagen gehe mit dem aktuellen Projekt eine Erhöhung des Tierbestandes von derzeit 1358 auf dann 1758 Rindern einher.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Milchviehanlage befindet sich das Betriebsgelände der Ackerbau GbR. Beide Betriebe sind aus der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft hervorgegangen und stehen heute in geschäftlicher Kooperation. Das aktuelle Plangebiet, so Dubiel, umfasst daher sowohl das Grundstück der Milchproduktion mit 6,72 Hektar als auch das der Ackerbau GbR mit 2,5 Hektar. Ebenfalls darin enthalten sind die Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk und die öffentliche Verkehrsfläche des Nieschweges. Nicht zuletzt weist der Bebauungsplan auf den wirtschaftlichen Faktor der Unternehmen für die Gemeinde Lossatal hin. Beide Betriebe beschäftigen momentan mehr als 30 Mitarbeiter.

Ortschaftsrat Falkenhain befürwortet die Erweiterung

Für die Entscheidung zur Offenlegung des Bebauungsplanes lag den Mitgliedern des Gemeinderates übrigens auch ein ausführlicher Umweltbericht des privaten Institutes für Analytik, der IFU GmbH aus Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen), vor. Darin heißt es beispielsweise im Bezug auf die mögliche Geruchs- und Staubentwicklung, dass nach einer eigens erarbeiteten Immissionsprognose „keine nachweisbare Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch zu erwarten“ sei. Einen „unmittelbaren Konflikt mit der nächstgelegenen Wohnbebauung“ schließen die Experten aus.

Im Anschluss der Ausführungen des Wittenberger Architekten gab Christiane Hörnig, Ortsvorsteherin von Falkenhain, Frauwalde und Heyda, bekannt, dass sich der Ortschaftsrat bereits im Vorfeld mit der Erweiterung der Produktionsstätte beschäftigt habe und das Vorhaben befürworte. Wann allerdings die ersten Investitionen am Nieschweg 2 starten, musste Dubiel auf Nachfrage offen lassen. Denn der zeitliche Ablauf sei noch nicht ganz klar.

Von Kai-Uwe Brandt