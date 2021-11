Grünpflege: Billigster Bieter fliegt in Machern raus

Machern

Wer stutzt in den nächsten beiden Jahren die Halme in der Gemeinde Machern? Wer hält Straßen, Gehwege und öffentliche Parkplätze in Schuss? Eine Auftragsvergabe stand auf der montäglichen Ratssitzung zur Abstimmung. Nachdem bereits der Technische Ausschuss mehrheitlich für eine Beauftragung der Macherner Grünprofi GmbH votierte, folgte auch der Gemeinderat der Beschlussempfehlung der Verwaltung. Mit sechs Ja-, einer Nein-Stimme und fünf Enthaltungen wurde der Zuschlag erteilt. CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Puttkammer, zugleich Geschäftsführerin der Grünprofi GmbH, nahm wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teil.

Günstigster Bieter Allround fliegt in Machern raus

Insgesamt hatten sich vier Unternehmen an der öffentlichen Ausschreibung beteiligt. Das Angebot der ortsansässigen Firma, das bei knapp 200 000 Euro lag, wurde bevorzugt, obwohl es nicht das billigste war. Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) sagte, der billigste Bieter habe ausgeschlossen werden müssen. Die Firma Allround Dienstleistungsservice Mittwitz hatte ein deutlich günstigeres Angebot als die Grünprofis abgegeben. „Die Prüfung ergab, dass der günstigste Bieter nur eine vergleichbare Referenz aus dem Jahr 2017-2018 mitgeliefert hat“, heißt es im Beschlusstext. Das mit der Auswertung der Gebote beauftragte Planungsbüro Christian Köhler aus Grimma habe sich daraufhin bei dem Auftraggeber - der Stadt Dessau- erkundigt. Laut Aussage der dortigen Verwaltung könne die Firma „wegen Unzuverlässigkeit keinesfalls empfohlen“ werden, bekräftigte der Büro-Mitarbeiter während der Sitzung. Die Arbeiten seien in Dessau nie fristgerecht und immer erst nach mehrmaliger Aufforderung erfolgt. Die übrigen Allround-Referenzen hätten sich auf die Pflege von Autobahn-Parkplätzen bezogen und seien mit den von Machern geforderten Leistungen nicht vergleichbar. Zudem, schloss sich die Verwaltung der Meinung des Planungsbüros an, liege ein unangemessen niedriger Preis vor. „Gemäß Vergabeordnung darf der Zuschlag auf unangemessen niedrige Preise nicht erteilt werden“, betonte Frosch.

Karsten Frosch (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Machern. Quelle: privat

Nach Kritik wird auf Bietergespräch verzichtet

Gemeinderat Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) monierte die Entscheidung: „Die Angebote liegen alle derart weit auseinander, so dass mir die Vergabe fraglich erscheint. Nicht nur die Differenz zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten beträgt rund 75 Prozent, noch größer fällt der Unterschied zwischen Zweitem und Drittem mit 190 Prozent aus.“ Für Kritik sorgte außerdem die Tatsache, dass mit dem ausgeschlossenen Bewerber kein Bietergespräch geführt wurde. „Die Stadt Dessau hat uns derart abgeraten, der Firma den Zuschlag zu erteilen, dass wir auf ein Gespräch verzichtet haben“, rechtfertigte das Büro seine Vorgehensweise. Der Rathauschef sah ebenfalls keine Anhaltspunkte, den Zuschlag nicht an die Grünprofis zu vergeben: „Da eine Gemeinderätin involviert ist, wird das Verfahren ohnehin noch einmal von der Rechtsaufsicht geprüft.“

In Kohren-Sahlis hatte Allround Mittwitz kürzlich den Zuschlag für die Grünpflege erhalten. Dort war ein Bietergespräch geführt und der ebenfalls auffällig günstige Preis auf den Einsatz moderner Technik zurückgeführt worden.

Von Simone Prenzel