Grünpflege: Macherner Bürgermeister widerspricht Ratsbeschluss

Machern

Das Thema Grünpflege ist in Machern immer für eine Auseinandersetzung gut. Auch am Montagabend nahm die Gemeinderatssitzung in diesem Punkt eine unerwartete Wendung. Auf Antrag der Fraktion „Gemeinsam Machern“ ging der Auftrag nicht wie vorgesehen an die örtliche Firma Grünprofi GmbH, sondern das Unternehmen HBB Müller aus Bennewitz.

Macherner plädieren für Qualität des Anbieters

„Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre bezüglich der Qualität der Grünpflege, der geringen Preisdifferenz zwischen den Anbietern Macherner Grünprofi GmbH und der Firma HBB Müller sowie der Möglichkeit der Nutzung einer Skontoklausel ist das Angebot der Firma HBB Müller als das wirtschaftlichste Angebot einzustufen“, erklärte Thérèse Goritzka, Fraktionsvorsitzende von „Gemeinsam Machern“ in ihrem Antrag. Das wirtschaftlich günstigste Angebot sei nicht gleichbedeutend mit dem billigsten Angebot. Einzig dort, wo standardisierte Güter beschafft werden, dürfe ausschließlich dem Kriterium des niedrigsten Preises gefolgt werden, so die Fraktion.

Anzeige

CDU sieht in Machern kein Stich – Mehrheit ist sich einig

Eine Argumentation, der die Mehrheit des Gemeinderates folgen konnte. Auch mit den Stimmen von AfD und Freier Wählergemeinschaft (FWG) wurde der Antrag von „Gemeinsam Machern“ angenommen. Deutlich wurde an diesem Abend, dass die CDU in Machern keinen Stich sieht, wenn sich die anderen einig sind. Hinzu kam, dass sich CDU-Gemeinderätin Petra Puttkammer als Geschäftsführerin der Grünprofi GmbH wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung beteiligen durfte.

Weitere LVZ+ Artikel

Landratsamt prüft Macherner Entscheidung

Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) erklärte noch während der Sitzung, dass er dem Beschluss widersprechen werde. „Die Entscheidung ist aus meiner Sicht rechtswidrig“, so der neue Rathauschef. Der Vorgang sei zuvor auch mit der Vergabestelle des Landratsamtes abgeklärt worden. Diese habe eindeutig erklärt, dass der Zuschlag an die Grünprofis gehen müsse. Nun wird der Rat erneut über die Auftragsvergabe beschließen müssen. Um keine Zeit verstreichen zu lassen, kommt das Thema bereits am Mittwoch (27. Mai), 18.30 Uhr wieder zur Abstimmung. Der Rat tagt dazu erneut im Sportpark Tresenwald.

Schulklasse soll Macherner Wappen pflegen

Positive Nachrichten gab es wenigstens zum ungepflegten Ortswappen zu vermelden. Für dieses sei seine Fördermaßnahme beantragt, über die diese Woche bereits entschieden werden soll, erklärte der Rathauschef. Auf Vorschlag des Macherner Bürgers Helmut Commichau soll darüber nachgedacht werden, einer Schulklasse die Patenschaft zu übertragen.

Von Simone Prenzel