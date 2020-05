Grünpflege in Machern: Bürgermeister legt erneut Veto ein

Machern

Auch nach der Ratssitzung vom Mittwochabend ist weiter unklar, wer in Machern das Unkraut jäten darf. Die Mehrheit des Ortsparlaments blieb auch im zweiten Anlauf bei ihrer Entscheidung: Der Auftrag für die Pflege öffentlicher Grünflächen soll demnach in diesem Jahr an die Firma Haus- und Baubetreuung (HBB) Müller aus Grubnitz und nicht an die Macherner Grünprofi GmbH gehen.

Ob es wirklich so kommt, ist offen. Denn nach Meinung von Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) ist die Entscheidung rechtswidrig. Wie bereits am Montag ging der Rathauschef auch am Mittwoch gegen den Ratsbeschluss in Widerspruch. Damit landet das Verfahren automatisch beim Landratsamt, das dazu eine Entscheidung treffen muss.

HBB Müller hat durch Skonto die Nase vorn

Drei Firmen waren im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung um Angebote gebeten worden, um die Halme auf öffentlichen Grünflächen zu stutzen. Zwei machten davon Gebrauch: die Grünprofis mit einem Bruttopreis von 24 481 Euro und HBB Müller mit 24 643,91 Euro. Müller gewährte zusätzlich ein Skonto von zwei Prozent, sollte die Gemeinde binnen zehn Tagen zahlen. Für die Mehrheit des Rates war das ein Grund, das dann günstigere Angebot aus der Nachbarschaft zu bevorzugen.

Bürgermeister: Zuschlag muss an die Firma Grünprofi gehen

Die Verwaltung wiederum sieht die Grünprofis vorn. Die Firma, heißt es aus dem Rathaus, habe das Angebot mit dem niedrigsten Preis abgegeben und müsse deshalb den Zuschlag erhalten. Die Fraktion „Gemeinsam Machern“ hingegen argumentiert, dass auch Erfahrungen der letzten Jahre bezüglich der Qualität der Grünpflege und vor allem die Skontomöglichkeit mit betrachtet werden müssten. Sämtliche Fraktionsmitglieder von „Gemeinsam Machern“, Vertreter von AfD und Freier Wählergemeinschaft (FWG) verweigerten deshalb auch am Mittwoch der Auftragsvergabe an die Grünprofis ihren Segen.

Für den Beschlussvorschlag von Bürgermeister Karsten Frosch stimmten lediglich die anwesenden Mitglieder der CDU-Fraktion sowie die Vertreterin der Linkspartei. CDU-Gemeinderätin Petra Puttkammer, Geschäftsführerin der Firma Grünprofi, war nicht anwesend.

Der Landkreis erklärte am Donnerstag auf Nachfrage, dass laut Sächsischer Gemeindeordnung unverzüglich eine Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeigeführt werden müsse. „Das bedeutet, es gibt keine starre Frist, es muss aber ,ohne schuldhaftes Verzögern’ gehandelt werden“, teilte Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde, mit. Die Kommune habe sich bereits mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt. Die Unterlagen seien schon angefordert worden.

