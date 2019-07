Wurzen

Beschlossene Sache: Im Schatten der großen Kastanie auf dem Gemeinschaftsgelände des Kleingartenvereins „ Sonnenblick“ hat der Vorstand jetzt ein Projekt mit zwei Wurzener Grundschulen gestartet. Dazu trafen sich unlängst Ines Rätze von der Ringelnatz-Grundschule, Katrin Wald von der Grundschule „An der Sternwarte“ sowie Kleingartenchef Frank Lichtenberger und sein Vize Christian Meißner. Mit im Boot sitzt außerdem ein Wurzener Baumarkt.

Baumarkt Wurzen beteiligt sich an der Aktion

„Wir möchten gern für das kommende Schuljahr ein Projekt ins Leben rufen, bei dem Grundschüler aus Wurzen im Werkunterricht Nistkästen basteln“, erläuterte Lichtenberger das Ziel der Initiative. Eben dazu kontaktierte die Führungsriege von Sonnenblick zunächst die städtischen Bildungsstätten und fand Gehör. Schließlich sei der Umwelt- und Naturschutz dank der Schülerdemos „Fridays for future“ mehr denn je in aller Munde. „Das brachte uns auf die Idee, mit den Grundschulen hier vor Ort zu kooperieren“, so der 51-Jährige. Zumal es in Deutschland immer weniger Singvögel gebe, ergänzt Vereinsmitglied Ingo Drechsel. Er wird den Mädchen und Jungen der vierten Klassen beim Sägen und Bohren mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Nistkästen kommen in die Kleingartenanlage

Obi-Marktleiter Björn Anger zeigte sich über die Aktion begeistert und versprach deshalb, die beiden Grundschulen mit dem entsprechenden Material zu beliefern. Über die Maße des Holzzuschnitts wollen sich beide Seiten noch verständigen. „ OBI ist schon seit vielen Jahren der Kooperationspartner der Kleingärtner. Insofern freuen wir uns über die Hilfe“, betonte Lichtenberger. Zu den Details des Projektes sprach er im Anschluss mit den beiden Lehrerinnen Ines Rätze und Katrin Wald. Auf die Frage von Rätze, was dann mit den Nistkästen passiere, antwortete Lichtenberger: „Zunächst hängen wir sie in unserer Anlage auf und falls Bedarf anderer Wurzener Vereine besteht, geben wir sie natürlich dorthin.“ Jedenfalls wünsche er sich, dass die Initiative keine Eintagsfliege bleibt, sondern über lange Zeit Früchte trage.

Sonnenblick will Gemeinschaftareal neu gestalten

Zuletzt nutzte der Vereinschef den aktuellen Termin für einige Informationen zu den nächsten Vorhaben der Sparte in der Georg-Schumann-Straße. Bereits sehen konnten seine Gäste ein Insektenhotel auf der Freifläche vorm Vereinsheim. „Darüber hinaus entsteht auf dem Areal eine Kräuterspirale sowie eine Sonnenuhr.“ Sitzbänke sollen letztlich das Karree komplettieren und den Treffpunkt für die Sonnenblick-Kleingärtner abrunden.

Von Kai-Uwe Brandt