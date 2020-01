Grundschüler lassen Backpulver-Vulkan im Wurzener Gymnasium brodeln

Wurzen

Lust aufs Gymnasium zu machen, ist der Sinn eines Schnuppertages, den das Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen kürzlich für Grundschüler aus der ganzen Region anbot. 246 Kinder aus den Grundschulen von Wurzen, aber auch Trebsen, Thallwitz oder Hohburg waren der Einladung gefolgt.

Projektlehrerin Claudia Gaspar hat die Mädchen und Jungen in zwölf Gruppen eingeteilt, die allesamt in verschiedenen Unterrichtsfächern Einblicke erhielten. Neben Sport, Kunst oder Sprachen ging es natürlich auch in die verschiedenen naturwissenschaftliche Fächern.

Abiturientin Leoni am Lehrerpult im Chemiekabinett

Der sogenannte „Schnupperunterricht“ wurde dabei von den Abiturienten der Klasse 10 a durchgeführt, ein „richtiger“ Lehrer vom Gymnasium war freilich immer helfend zur Seite. Im Chemiekabinett stand Abiturientin Leoni Lieder hinterm Lehrerpult und hantierte mit Reagenzgläsern sowie Chemikalien in flüssiger oder Pulverform, während Chemielehrerin Anna-Lena Schmidt das Märchen vom „Fischer und seiner Frau“ etwas verändert als „chemisches Märchen“ vortrug.

Alle Blicke richten sich auf Leoni Lieder: Die Abiturientin schlüpfte in die Rolle der Chemielehrerin. Quelle: Thomas Kube

Die jeweiligen chemischen Reaktionen, die bei dem Schauspiel abliefen, fesselten und begeisterten die Steppkes dann auch sichtlich. Zu guter Letzt durften die Viertklässler dann aber auch selber Hand anlegen. „Der brodelnde Backpulvervulkan ist dafür immer gut geeignet“, betont die Chemielehrerin Schmidt. Denn mit richtigen Chemikalien dürfen erst Schüler ab den 7. Klassen experimentieren.

Gymnasium lädt am 24. Januar zum Tag der offenen Tür ein

„Zugleich ist dieser Schnuppertag natürlich auch auf unseren Tag der offenen Türam 24. Januar ausgerichtet“, verrät Projektleiterin Gaspar.“ Denn am heutigen Tage können die Grundschüler natürlich nicht alle Fächer kennenlernen. Aber wenn sie am 24. Januar von 16 bis 19 Uhr mit ihren Eltern wieder in unser Gymnasium kommen, dann ist genug Zeit für intensivere Gespräche und praktische Vorführungen.“ Damit der Termin nicht in Vergessenheit gerät, wurde allen 246 Grundschülern auch gleich noch eine persönliche Einladung übergeben.

