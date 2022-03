Grundschule Bennewitz wird fit für die Zukunft gemacht

Bennewitz

Der Lärm und Staub hat bald ein Ende. Denn voraussichtlich im Juni fallen an der Grundschule im Zentrum der Großgemeinde Bennewitz endlich die Gerüste. Über den aktuellen Stand der Arbeiten informierte sich jetzt Landrat Henry Graichen (CDU) auf Einladung von Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos). Begleitet wurden die beiden Kommunalpolitiker bei ihrer Stippvisite von den Planern Andreas Kewitz und Dirk Reiter sowie Bauamtsleiter Marc Werner.

Wie Laqua eingangs erwähnte, habe sich die Kommune aufgrund der steigenden Kinderzahlen dazu entschlossen, die Bildungsstätte nicht nur zu erweitern, sondern zugleich digital auf Vordermann zu bringen. Jedoch gestaltete sich die Finanzierung des Vorhabens zunächst als äußerst schwierig und verzögerte den gewünschten Start. Allein drei Förderprogramme, so der Bürgermeister, musste die Gemeinde anzapfen, um letztlich die benötigten zwei Millionen Euro zu akquirieren.

Vier neue Klassenräume und ein leistungsfähiges Netzwerk

Am 3. Mai 2021 konnte es dann endlich losgehen. Seither sei viel passiert, erläuterte Laqua seinem Gast. Allein vier neue Klassenzimmer entstanden im Gebäude, das vor genau 100 Jahren, am 1. April 1902, eingeweiht und bezogen wurde. Aber nicht nur die Lernbedingungen der aktuell 166 Mädchen und Jungen verbessern sich. Die zwölf Lehrkräfte um Schulleiterin Manuela Wünscher dürfen sich außerdem über mehr Platz für sich und das Lehrmaterial freuen. Laqua zufolge wurde hierfür die ehemalige Hausmeisterwohnung genutzt. Behinderten-WC und ein Fahrstuhl komplettieren das Gesamtprojekt.

Groß, hell und geräumig: Mit dem Umbau in der Grundschule Bennewitz ändern sich nicht nur die Lernbedingungen für die Kinder. Ebenso können sich die Lehrerinnen und Lehrer über mehr Platz für sich selbst und das Lehrmaterial freuen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Unterm Dach – die Fläche blieb bislang ungenutzt – bringen Handwerker gerade Trockenbauwände an. Vom Besuch lassen sie sich nicht stören. Schließlich rückt der Endtermin immer näher. Das Dach jedenfalls ist schon gedeckt, demnächst geht es an die Fassade. Nicht ohne Stolz berichtete Bürgermeister Laqua über die inneren Werte des Bennewitzer Schulgebäudes. Dank der Förderung durch den Digitalpakt Schule des Landes Sachsen verfügt die Immobilie nunmehr über ein leistungsfähiges Netzwerk sowie bewegliche Anlagen wie interaktive Tafeln und neue Rechner für das Computerkabinett – Kostenpunkt 332 750 Euro. „Wir sind also bestens für die Zukunft gerüstet.“

Lob für Umbau während des laufenden Schulbetriebs

Gewissermaßen ihren Anteil daran haben übrigens auch die Kinder sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Bildungsstätte. Sie würden seit Monaten klaglos die Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb ertragen, lobten Andreas Kewitz und Dirk Reiter die Zusammenarbeit. Aber selbst die Bauleute zeigten und zeigen Verständnis für die schwierige Lage, fügte Reiter an. „Die Handwerker sind sogar, um nicht zu stören, teilweise über die Fenster eingestiegen.“

Im Dachgeschoss wird noch gearbeitet: Planer Andreas Kewitz (l.) erläutert Landrat Henry Graichen (M.) und Bürgermeister Laqua, was sich hier verändert. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der Rundgang vom Erd- bis zum Dachgeschoss dauerte circa eine Stunde und begeisterte Landrat Graichen. „Was hier entsteht, ist wirklich eine tolle Sache und der richtige Schritt in die Zukunft einer modernen Schullandschaft“, verabschiedete er sich von seinem Gastgeber, um zum nächsten Termin nach Wurzen zu fahren.

Im Juni fallen die Gerüste: Zu den Neuerungen für das Bennewitzer Schulgebäude gehören auch ein Aufzug sowie behindertengerechte Toiletten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Das von 1901 bis 1902 erbaute Bennewitzer Schulgebäude erhielt seine heutige Form durch einen Erweiterungsbau im Jahre 1926. Mit der Eingemeindung von Bennewitz nach Wurzen 1950 hieß die Bildungsstätte „Oberschule Bennewitz-Wurzen“ und ab 1972 „Hans-Beimler-Oberschule“. Der Standort als Ober- beziehungsweise nach der Wende als Mittelschule hatte aufgrund sinkender Schülerzahlen und trotz aufwendiger Sanierung nach der Hochwasserkatastrophe 2002 mittels Spendengeldern lediglich bis zum Schuljahr 2006/2007 Bestand. Mit der Schließung zogen die Kinder der Grundschule Deuben nach Bennewitz um.

Von Kai-Uwe Brandt