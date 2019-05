Lossatal/Meltewitz

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anfang April Anklage gegen einen 19-Jährigen erhoben, der am 31. Oktober des Vorjahres im Kostüm eines Grusel-Clowns fünf Mädchen in Meltewitz, Gemeinde Lossatal, verängstigt haben soll.

Vorgeworfen wird dem Beschuldigten Nötigung in fünf Fällen in Tateinheit mit Bedrohung, teilte Staatsanwältin Vanessa Fink mit. Mittlerweile sei ihm die Anklage durch das Gericht zugestellt worden, hieß es weiter. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Gericht bislang noch nicht entschieden. Der zuständige Jugendrichter wies Fink zufolge allerdings schon darauf hin, dass die Anklage nur wegen Nötigung, also ohne die zusätzliche Bedrohung, zugelassen werde.

Väter sollen den Grusel-Clown in Meltewitz angegriffen haben

Darüber hinaus erhob die Staatsanwaltschaft ebenfalls im April in einem anderen Verfahren Anklage gegen zwei Väter der Mädchen. Diese sollen den Grusel-Clown am Abend desselben Tages angegriffen haben. Insofern lautet der Vorwurf auf gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung. Auch hier gebe es noch keinen Eröffnungstermin vor Gericht.

Laut des Polizeiberichtes vom Oktober 2018 sei der 19-Jährige damals mit Maske und Kreuzhacke durch den Ort gezogen, um Anwohner zu erschrecken. Gegen 18.30 Uhr traf er auf die Gruppe Kinder, die aus Angst vor der Kostümierung wegrannten. Der junge Mann verfolgte die unter Zehnjährigen und konnte erst von der Mutter der Mädchen gestoppt werden. Sie forderte ihn auf, sich zu entschuldigen.

Männer verletzten Horror-Clown am Arm

Als er der Frau auf den Hof ihres Wohnhauses folgte, eilte der Vater (34) auf das Grundstück, entriss den Clown die Kreuzhacke und schlug mit ihr zu. Dabei, so die Beamten, verletzte er ihn am Arm. Ein weiterer Mann umklammerte den 19-Jährigen, während der Familienvater ihn ein weiteres Mal mit dem Stiel der Hacke traktierte. Danach erhielt er noch eine Ohrfeige und musste sich bei den Kindern auf Knien entschuldigen.

Von Kai-Uwe Brandt