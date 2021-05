Gute Zeiten für Bienen in Brandis: Stadt legt elf Blühwiesen an

Brandis

In Brandis soll es blühen: Der Bauhof wird bis 2023 eine Reihe von Blühwiesen anlegen, in Summe 5270 Quadratmeter. Das Vorhaben geht auf einen Stadtratsbeschluss vom Juni vergangenen Jahres zurück. Damals hatten sich die Kommunen im Partheland – auch Brandis – dazu bekannt, pestizidfrei werden zu wollen und ab sofort schrittweise auf kommunalen Flächen keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr einzusetzen.

„Sich für Biodiversität einsetzen, ist aber weit mehr, als nur auf Pestizide zu verzichten“, hatte Bürgermeister Arno Jesse damals betont. Deshalb beinhaltet die Initiative auch, die Bürger über die Bedeutung von Biodiversität in der Stadt zu informieren und ihnen gleichzeitig Möglichkeiten zum Schutz von Bestäubern wie Wildbienen sowie zum giftfreien Gärtnern aufzuzeigen. Und eben auch, insektenfreundliche Blühflächen oder Projekte zu initiieren. Damit soll das Nahrungsangebot für Insekten und andere Kleintiere erhöht werden. „Aber eine blühende Wiese ist nicht nur für Insekten gut. Sie erfreut auch uns Menschen“, meinte der Bürgermeister.

Blühflächen in der Stadt und den Ortsteilen

„Insgesamt planen wir elf Blühwiesen“, informierte Jesse. Die kleineren sollen 2021/22 angelegt werden, die über 200 m² großen 2022/23. Aber: „Alles auf einmal geht nicht, auch kleinere Flächen sind ein Anfang!“, betonte er. Dabei sollen sowohl Brandis als auch die Ortsteile bedacht werden.

Die größte Wiese entsteht mit 1400 m² an der Kleinsteinberger Straße im Wohngebiet Beucha. Am Autobahnsee werden 500 m² am Sanitärgebäude aufgewertet, an der Grundschule Beucha könnte das vorhandene Blühwiesenkonzept um 200 m² erweitert werden. „Und auch am Kulturhaus bietet sich die Möglichkeit, einen Farbtupfer zu setzen“, so Jesse. Weitere Flächen sind bis zu einer anderen Nutzung 80 m² an der Wolfshainer Straße 1, wo oft Radfahrer rasten, und 100 m² im Dorfring Wolfshain. Der betonierte Parkplatz Lange Stücken soll mit viermal 25 m² aufgelockert werden.

In der Stadt selbst könnte es bald im Wohngebiet Nordstraße auf 1300 m² blühen. Und über eine bunte Wiese am Wendehammer in der Hainbuchenallee wird sich sicher der in der Nähe wohnende Imker freuen. „Im Stadtpark wollen wir mit dreimal 150 m² etwas kleinflächiger herangehen – entsprechend unseres Konzeptes und der Auflagen des Denkmalschutzes“, erklärte Jesse. Für die kreuchenden und fleuchenden Nutznießer war im Park erst vor Kurzem ein Insektenhotel – ein Projekt aus dem Bürgerfonds – aufgestellt worden. Eine weitere Wiese, 930 m², wird den Lerchenweg in Waldsteinberg bereichern.

Am Autobahnsee in Beucha steht seit Kurzem ein Insektenhotel. Bald soll eine Blühwiese dessen Mietern ein zusätzliches Nahrungsangebot unterbreiten. Quelle: LVZ-Archiv

Finanzieller Aufwand ist überschaubar

Die Kosten von einem Euro pro Quadratmeter seien ein „überschaubares Investment für die Natur“, so Jesse. Die Hoffnung ist, dass die Pflanzen danach selbst aussamen. „Auf einer Probefläche im Lerchenweg kommt das Saatgut im zweiten Jahr wieder“, berichtete Bauhofleiter Roland Drescher.

Möglicherweise muss die Stadt dafür nicht einmal in die eigene Tasche greifen. Stadtrat Tobias Reich (Freie Wähler) empfahl, die Initiative „Sachsen blüht“ des Landtages zu nutzen. Die Landesstiftung Natur und Umwelt stellt im Rahmen des Projekts „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ kostenlos gebietseigenes Saatgut zur Verfügung.

Es ist jedoch nicht mit Aussäen getan, erläuterte Drescher. „Wenn man es richtig machen will, muss man die Flächen vorher zwei- bis dreimal umbrechen, damit Unkräuter nicht wieder aufkeimen. Allerdings müsste der Bauhof dafür noch mit Technik aufgerüstet werden, wie mit einem Hochrasenmäher mit Insektenschutz.

An manchen Stellen blüht es schon

Es ist nicht die erste Aktion für ein blühendes Brandis. „Schon vor Jahren haben wir begonnen, Frühjahrsblüher in die Erde zu bringen“, erinnerte Drescher. Pflegeleichte Krokusse und Tulpen setzen seitdem von März bis April Farbtupfer zum Beispiel im Zeititzer Weg gegenüber der Kinderstube oder an der Einmündung der Kleinsteinberger- in die Beuchaer Straße.

Von Ines Alekowa