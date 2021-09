Haben sich die Hygienelotsen in Grimma bewährt?

Colditz/Grimma

Kfz-Mechanikermeister Thomas Meyer ist in Colditz bekannt wie ein bunter Hund. Die Leute, die ins Wahllokal 3 in der Bahnhofstraße kommen, mögen nicht nur ihn, sondern auch seine Mutter: Die stellvertretende Beisitzerin Rahel Meyer, inzwischen Rentnerin, arbeitete eine halbe Ewigkeit in der Apotheke: „Da wechseln die Wähler gern auch mal drei Worte mit uns, ehe sie ihre Stimme abgeben“, scherzte Thomas Meyer, Wahlvorsteher in der einstigen Kneipe „Stern“.

Es braucht mehr jüngere Wahlhelfer

Weil einige Stufen zum ehemaligen Gasthaus führen, beorderte Meyer seinen Helfer Andreas Herbert auf die Straße, um Älteren nach oben zu helfen. Mit Blick auf Beisitzer Klaus Richter, ebenfalls schon Rentner, wünscht sich Vorsteher Meyer künftig noch mehr jüngere Leute, die sich freiwillig als Wahlhelfer melden. Für den 37-Jährigen selbst ist der Dienst an der Gesellschaft längst Alltag. Der Wehrleiter im Ortsteil Hohnbach engagiert sich zudem in Vereinen.

Ordnungsamtsleiter Silvio Gleffe ist in Colditz traditionell der Mann für die Wahlen. Bei ihm laufen alle aktuellen Meldungen ein. Er kümmert sich auch um das leibliche Wohl seiner Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Quelle: Haig Latchinian

Es sind Colditzer wie Herr Meyer, auf die er baue, sagt Ordnungsamtsleiter Silvio Gleffe (64). Seit dem Superwahljahr 1994 sorgt Gleffe in der Schlossstadt für den reibungslosen Ablauf des Urnenganges. Die Organisation der Bundestagswahlen 2021 sei diesbezüglich wohl seine letzte Amtshandlung, bevor er sich in Bälde in den Ruhestand verabschiedet, so Gleffe. 63 Wahlhelfer in sieben Wahllokalen unterstützten ihn diesmal bei 6935 Wahlberechtigten und 1395 Briefwählern.

Hohnbacher wählen in Thumirnicht

Vor Jahren hatte Colditz fast doppelt so viele Wahllokale, sagte der Ordnungsamtschef. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, seien Lokale in Lastau, Leisenau und Sermuth weggefallen. Auch jenes in Hohnbach. Die Hohnbacher wählen im Gasthaus „Zur Kutscherstube“ in Thumirnicht. Auch Thomas Meyer muss zwischendurch noch dorthin. Die Stimmung, sagt er, sei gut: „Dafür sorgt unser Rathaus, das Brötchen für die Wahlhelfer schmiert und sie auch breit fährt.“

Mit Maske und Desinfektion

Indes stand die Bundestagswahl am Sonntag auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Ohne Desinfektionsmittel und Maske ging nichts in den Wahllokalen. Die Stadt Grimma setzte dabei auf Hygienelotsen, die in den größeren Wahllokalen zum Einsatz kamen – insgesamt etwa 35 an der Zahl.

Susan Menge gehört zu den etwa 35 Hygienelotsen, die in den großen Wahllokalen der Stadt Grimma im Einsatz sind. Die Erzieherin wurde dem Wahllokal 9 in der Grundschule West zugeordnet. Auch Stifte desinfizieren gehört zu den Aufgaben. Quelle: Frank Prenzel

Zu ihnen gehörte Susan Menge. „Haben Sie einen Stift mit? Nein? Dann dürfen Sie sich gern einen frisch desinfizierten nehmen“, erklärte sie einem jungen Mann. Susann Menge, die in der Grimmaer Kita „Zwergenland“ als Erzieherin tätig ist, mischte schon vor zwei Jahren als Wahlhelferin mit. Dieses Mal wachte sie am Nachmittag an der Tür zum Wahllokal 9 in der Grundschule Grimma-West auf die Einhaltung der Hygieneregeln.

Maximal vier Wählerinnen und Wähler im Raum

Maximal vier Personen durften sich – neben dem Wahlvorstand – gleichzeitig im Wahlraum aufhalten, in dessen vier Kabinen regelmäßig die Tische zu desinfizieren waren. Zwölf Stifte waren im Umlauf, Susann Menge nahm nach jedem Gebrauch Desinfektionsmittel und Küchentuch zur Hand. Auch auf das Einhalten der Maskenpflicht hatte sie als Hygienelotsin zu achten. Wer die Mund-Nasen-Bedeckung vergessen hatte: Kein Problem. Auf dem Tisch an der Tür lag eine Packung bereit – wie in allen anderen Wahllokalen der Stadt auch.

Das Einsetzen von Hygienelotsen „war die richtige Entscheidung“, bilanzierte am Nachmittag Bürgeramtsleiterin Martina Lehnigk, bei der die Fäden zur Wahl in Grimma zusammen laufen. Bei Andrang wäre es für die Beisitzer im Wahllokal sonst schwer gewesen, auch noch auf die Hygiene zu achten, erklärte sie.

Warteschlangen bleiben nicht aus – auch in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Indes bildeten sich in Stoßzeiten auch Warteschlagen, musste sich der ein oder andere Grimmaer in Geduld üben, ehe er die Wahlbenachrichtigungskarte vorlegen konnte. Zum einen zeichnete sich eine gute Wahlbeteiligung ab, aber auch die Abstandsregel und begrenzte Zahl an Personen im Wahlraum führte Lehnigk zufolge zu Wartezeiten.

Von Haig Latchinian und Frank Prenzel