Händeschütteln in Wurzen? Japanische Kantorin verbeugt sich lieber

Wurzen

Ja, auch sie habe davon gehört, dass eine Gruppe ihrer Landsleute aus Furcht vor dem Coronavirus zuletzt im Leipziger Fußballstadion abgewiesen wurde, sagt Japanerin Kaoru Oyamada. Selbst wenn sie auf diesen Zwischenfall angesprochen wird, vergisst sie nicht, dass sie aus dem Land des Lächelns kommt. Ihr läge es fern, jemandem Vorwürfe zu machen, sagt sie und – schmunzelt.

Die 36-Jährige ist eine Verehrerin der europäischen Kultur, der Musik und nicht zuletzt von Deutschland. 2010 kam die Tokioterin zum Studium nach Hamburg und beendete es 2017 in Leipzig. Nach einer befristeten Elternzeitvertretung in Taucha bewarb sich die Kirchenmusikerin auf die zu besetzende Kantorenstelle in Wurzen – und überzeugte die Jury.

Weihnachtsoratorium als Meisterstück

Sie fühle sich wohl in Wurzen. Im Vergleich zur japanischen Hauptstadt mit über neun Millionen Einwohnern sei es in der Muldestadt „so schön ruuuuuhig“. Kantorei, Posaunenchor, Kammerorchester – sie habe viele Proben. Das Weihnachtsoratorium in Wurzen, sagen Freunde, sei ihr Meisterstück gewesen. Es heißt, die Kantorin aus Fernost könne alle Kantaten auswendig.

In Zeiten von Corona & Co wechselten die Leute im Ort nicht etwa die Straßenseite, wenn sie sich nähere. Im Gegenteil: „Die Kirchenmitglieder und Freunde aus den Chören laden mich oft zum Essen zu sich nach Hause ein“, sagt die Kantorin. Sie schwöre auf leckere Suppen, Bratwurst und Schnitzel. Noch größer sei ihre Leidenschaft nur für Bach und Brahms, witzelt sie.

Telefonkontakt mit Eltern in Tokio

Natürlich stehe sie mit ihren Eltern daheim in Tokio in ständigem Telefonkontakt und sei über den dortigen Kampf gegen das Coronavirus im Bilde: „ Alle japanischen Schulen bleiben bis Ende März geschlossen. Danach beginnen die zehntägigen Frühjahrsferien. Insgesamt betrifft das fast 13 Millionen Kinder an rund 35.000 Schulen im ganzen Land.“

Sie selbst fürchte sich kein bisschen vor Corona: „Ich bin eh nur in Wurzen und beruflich so stark eingebunden, da habe ich gar keine Zeit, mir Sorgen zu machen.“ Sie glaube, dass die ganz gewöhnliche Grippe gefährlicher als alles andere sei: „Bei unserer Kurrende-Singewoche in Wechselburg musste ich im Februar gleich sechs erkältete Kinder nach Hause schicken.“

Kantoren müssen auf Gesundheit achten

Husten, Schnupfen, Heiserkeit seien gerade für Sänger ein ziemliches Handicap. Als Kantorin müsse sie außerdem die Finger und Füße wie ihren Augapfel hüten: „Du darfst dich beim Gemüse-Schnippeln nicht schneiden und beim Spaziergang in den Hohburger Bergen nicht vertreten!“ Schließlich spiele sie die Orgel, wie ganz aktuell zur Andacht mit der Kita Arche Noah.

Sie winkt den Mädchen und Jungen von der Orgel-Empore aus zu. Und singt. Und lächelt. In jeder freien Minute beschäftige sie sich in ihrem Arbeitszimmer mit der deutschen Sprache, alten Stücken und neuen Liedern. Ein Gesangbuch hat 500 Titel: „Irgendwann möchte ich alle beherrschen“, sagt die junge Frau, die auch Klavier, Cembalo und Blockflöte spielt.

Japanerin ist getaufte Christin

Schriftsteller Mori Ogai, der Texte von Goethe und Schiller ins Japanische übersetzte, sei vor weit über 100 Jahren zu Besuch im Muldental gewesen, sagt Kaoru Oyamada stolz. Sie wolle sich demnächst auf seine Spuren in Döben, Machern und Mutzschen begeben, sagt die getaufte Christin. In ihrer Heimat gilt sie als Exotin. Dort gebe es gerade mal ein Prozent Christen.

Sie müsse sich nun um die nächsten Konzerte kümmern, sagt die Nimmermüde und verbeugt sich zum Abschied. Da ist sie als Japanerin fein raus, die Hand reiche man sich im Land des Lächelns eh selten. Sie weiß, dass die Kirchgemeinde wegen Corona derzeit lieber aufs Händeschütteln verzichtet. Beim Abendmahl werde auch nicht am Kelch genippt. Sicher sei sicher.

Von Haig Latchinian