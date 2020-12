Händler im Muldental sauer: Regierung hat zu lange gezögert

Muldental

Der harte Lockdown bis 10. Januar eine Herausforderung. Die Schließung von Schulen und Kindereinrichtungen stellt Eltern vor die Frage der Betreuung des Nachwuchses. Händler sehen das Weihnachtsgeschäft schwinden. Aber es herrscht auch Verständnis für die gravierenden Einschnitte im öffentlichen Legen.

Parthensteiner Schule im Homeschooling erprobt

„Wir sind nach den im Frühjahr gemachten Erfahrungen einigermaßen erprobt und werden diese zwei zusätzlichen Wochen im Dezember und Januar gemeinsam meistern,“ sagt Michael Bruckauf-Clauß, Schulleiter der Grundschule Parthenstein. Leider sei der bestellte Schülersatzes Tablets aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht vorhanden. Der Pädagoge ist aber hinsichtlich der technischen Ausrüstung in den Familien entspannt. „An uns sind im ersten Lockdown keine Probleme herangetragen worden, vielmehr hatte ich den Eindruck, dass sich die Eltern gegenseitig etwa mit Druckern aushelfen.“ Darüber hinaus gebe es weiterhin das Angebot, die Schulaufgaben in der Schule auf analogem Weg abzuholen.

Kinderbetreuung für viele Eltern eine Herausforderung

Eltern sehen die Situation nicht ganz so entspannt, wie Andreas Kliem, Vater einer Erstklässlerin und eines Drittklässlers an der gleichen Schule, deutlich macht. „Wir werden uns wie bereits im ersten Lockdown irgendwie durchwursteln, aber es wird vermutlich wieder keine einfache Aufgabe“, so der Klingaer. Denn seine Eltern seien über 80 Jahre, die seiner Frau noch berufstätig. „Es wird wieder so sein, dass ich auf Arbeit gehe und meine Frau versuchen wird, neben der Kinderbetreuung im Homeoffice zu arbeiten. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das kein echtes Homeoffice, und die Nerven liegen bisweilen entsprechend blank.“ Er würde sich wünschen, dass für Zeiten wie diese eine Lösung in der Form gefunden würde, dass das Gehalt des die Betreuung übernehmenden Elternteiles voll vom Staat übernommen wird. „Wir kennen einige Leute mit Kindern, die weder eine Betreuungsmöglichkeit noch verfügbare Urlaubstage haben.“

Einzelhändler in Grimma sehen Schließung kritisch

Auch im Handel zeichnet der neuerliche Lockdown den Unternehmern Sorgenfalten ins Gesicht. Ute Finsterbusch, Inhaberin des Modegeschäftes Go In in der Grimmaer Langen Straße: „Ich trage die Entscheidung mit, aber ich sehe keine Notwendigkeit dafür.“ Denn es gäbe keine Belege, dass der Einzelhandel zum Infektionsgeschehen beitrüge. „In unseren Läden sind in aller Regel nie mehr als eine Hand voll Kundinnen und Kunden, sodass sich die Abstandsregeln sehr gut umsetzen lassen“, so die Grimmaer Geschäftsfrau, die betont, auch im Lockdown für ihre Kundschaft telefonisch erreichbar zu sein. Auch Christian Schneider vom gleichnamigen Geschenkideen-Geschäft in der Brückenstraße will im Lockdown die Stellung halten. „Alle bestellten Artikel können im Laden abgeholt werden.“ Dennoch treffe der Schritt in den Lockdown die Händlerschaft hart. „Zwar haben viele ihre Käufe in diesem Jahr vorgezogen, aber dennoch sind erfahrungsgemäß in den letzten Tagen vor Weihnachten noch viele Spontankäufer unterwegs“, so Schneider, der den allzu laschen Umgang einiger Zeitgenossen mit dem Virus kritisiert. „Sie sollten nicht nur an sich denken, sondern auch daran, was sie mit ihrer Ignoranz uns Gewerbetreibenden antun.“

Christian Schneider vom Geschenkideen-Laden in Grimma wird die bestellte Ware bis Weihnachten ausliefern. Quelle: Thomas Kube

Verlust des Weihnachtsgeschäftes bedroht Existenz

„Ich bin richtig sauer“, sagt Martina Mainitz vom gleichnamigen Uhren- und Schmuckgeschäft in Naunhof. „Die Regierung hat alles viel zu lasch gehandhabt und hinausgezögert. Jetzt haben wir den Salat.“ Das ganze Jahr über habe sie mit ihrem Geschäft zu knaupeln gehabt. Nun gehe ihr das Weihnachtsgeschäft verloren, das wichtigste überhaupt. „Hätte jeder Rücksicht auf Andere genommen, wäre es vielleicht nicht so gelaufen“, meint sie.

Viele Fragen sind für Christine Gräfe noch offen. Die Leiterin der Belgershainer Grundschule, in der nie Schüler oder Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, wartet auf Informationen, inwiefern wieder eine Notbetreuung in der Bildungsstätte und im Hort eingerichtet werden soll oder ob es erneut eine Ausweisung von systemrelevanten Berufen geben wird. „Ich kann also noch nicht viel sagen“, räumt sie ein.

Naunhofs Bürgermeisterin unzufrieden mit Informationspolitik

Kritik an der Benachrichtigungskette übt Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). „Wir Bürgermeister werden nicht eher als die Bevölkerung informiert“, kritisiert sie. Ihr sei schon bange, dass die Stadt wieder wie im März erst Freitagnachmittag schriftlich Bescheid erhält, was zu tun ist. „Das erschwert unsere Informationspflicht gegenüber den Bürgern, der Verwaltung, den Gewerbetreibenden und den städtischen Einrichtungen“, sagt sie. Schon Dienstagnachmittag seien die ersten Anfragen aus der Bevölkerung bei ihr eingegangen.

Grundsätzlich hält der Otterwischer Bürgermeister Matthias Kauerauf (parteilos) die Politik der Staatsregierung für „wirtschaftlich, menschlich und sozial unverantwortlich.“ Jetzt hätten die Leute nur noch bis Sonnabend Zeit, ihre Einkäufe zu erledigen. „Das hätte man anders machen können“, so Kauerauf. „Die Situation in den Krankenhäusern resultiert nicht aus den Fehlern der vergangenen Monate, sondern der letzten Jahre. Man hat sich jahrzehntelang kaputt gespart zum Nachteil der Sachsen. Dafür bin ich 1989 nicht auf die Straße gegangen.“ Der Bürgermeister spürt einen großen Unmut in der Bevölkerung. Für ihn ist es nur noch eine Frage der Zeit bis zur nächsten Revolution.

Trebsens Bürgermeister mit Verständnis für den Lockdown

Ganz anders beurteilt Trebsens Bürgermeister Stefan Müller CDU) die Situation. „Es gibt Leute, die die Maßnahmen grundsätzlich in Frage stellen. Aber ich arbeite in einem Altenpflegeheim und meine Frau arbeitet in einem Krankenhaus, weshalb ich sagen muss, dass sie gerechtfertigt sind“, erklärt er. Dass eine Verschärfung kommen wird, davon war er aufgrund der Zahlenentwicklungen ausgegangen. „Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und die Zeit gut überstehen“, gibt er mit auf den Weg.

„Man muss befolgen, was vorgegeben ist“, steht für den Parthensteiner Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) fest. „Zwar kommt es dicker, als ich gedacht hatte. Aber wir richten uns auf die neuen Vorgaben ein, wie wir es im Frühjahr getan haben.“ Er denkt, die Gemeinderatssitzung für nächste Woche nicht absagen zu müssen. „Wir haben zwei unaufschiebbare Beschlüsse zu fassen. Aber es wird aber keine Einwohnerfragestunde geben.“, erklärt er.

Hotspot Grimma : Situation ernst nehmen

„Es muss etwas passieren“, sagt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und findet den harten Lockdown in Sachsen durchaus gerechtfertigt. Von Mitarbeitern aus Krankenhäusern wisse er, dass das Klinik-Personal an der Belastungsgrenze sei. „Das ist ein sicheres Indiz, die Sache ernst zu nehmen.“ Für die Kommune bedeuten die weiteren Einschränkungen wie schon im Frühjahr, den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten und Horte herunter zu fahren. Die Verwaltung wartete am Dienstag noch auf Informationen, ob wie beim ersten Lockdown eine Notbetreuung eingerichtet werden soll. Da durften Mitarbeiter systemrelevanter Berufe ihre Kinder in die Betreuung geben. Die Stadtverwaltung selbst arbeite normal weiter, erklärte Berger. Bürger, die sie aufsuchen wollen, sollen sich aber zuvor anmelden. Dem Oberbürgermeister ist bewusst, dass Grimma ein Hotspot geworden ist. Seit März wurden hier über 400 Personen positiv getestet, stand Montag befanden sich 169 Menschen in Quarantäne – die Anordnungen für Schulen nicht mitgerechnet. Vermutlich gebe es in Grimma derzeit über 100 Personen, die nachweislich aktiv positiv sind, so Berger. Das sei ein Vielfaches zu den Zahlen im Frühjahr. Allerdings bedauert der Rathauschef, dass es nun auch wieder die Einzelhändler trifft.

Eltern in Großbothen mit vielen Fragen

Die Nachricht der neuerlichen Schulschließungen war noch nicht richtig raus, da hatte Katrin Juhrich schon mehrere Rückmeldungen von Eltern. Die 46-Jährige ist die Elternsprecherin der Grundschule Großbothen und spricht von gespaltenen Reaktionen. Mütter, die zum Beispiel als Verkäuferin arbeiten, haben nun wieder ein Problem mit der Betreuung der Kinder. Manche Eltern finden nicht gut, dass die Schüler erneut Unterrichtsstoff verpassen. Es sei an der Zeit, dass was passiert, betonen hingegen andere. Juhrich selbst ist der Meinung, dass der harte Lockdown viel früher hätte kommen müssen: „Ich finde es zu spät.“ Es sei jedoch besser, jetzt mit harten Maßnahmen zu reagieren als Weihnachten in Quarantäne zu sitzen. Die vergangenen Tage haben nach Ansicht der Elternsprecherin gezeigt, dass es in den Schulen nicht ideal lief. Manche Schulen mussten teils oder ganz in Quarantäne. Auch an der Grundschule Großbothen werden derzeit nur die zwei ersten Klassen regulär unterrichtet, endet am Donnerstag die Quarantäne für die Zweit- bis Viertklässler. Das alles sei untragbar, so Juhrich auch mit Blick auf den Wechselunterricht, der zuletzt Schulen unterschiedlich traf.

Freude über Ausnahme für Friseure in Panitzsch

Bei aller Härte wird es aber auch Ausnahmen vom Lockdown geben. So sind beispielsweise Optiker und Friseure von der Schließung ausgenommen. „Wir haben viel Kraft und Geld in die Umsetzung von Hygienekonzepten gesteckt“, sagte Doreen Pohle, Inhaberin der Haarschmiede im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch. Seit der Öffnung nach dem ersten Lockdown arbeite der Handwerksbetrieb unter diesen Auflagen. Der Bedarf an ihrer Dienstleistung sei groß, sie bedeute den Menschen Normalität. Die wachsende Nachfrage der Kunden speziell vor Weihnachten und dem Jahreswechsel würden das bestätigen. Sie sei froh, dass sie den Laden weiter öffnen könne.

Von LVZ