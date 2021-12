Häusliche Gewalt: Wie Täter lernen können sich zu beherrschen

Landkreis Leipzig

Beim Thema häusliche Gewalt stehen vor allem die Opfer, meistens Frauen und Kinder, im Fokus. Für sie gibt es Beratungsstellen, im Notfall finden sie Schutz im Frauenhaus. „Wesentlich ist aber auch, dass die Gewalt aufhört“, sagt der Sozialpädagoge Wolfram Palme. Das sei „ein Teil von aktivem Opferschutz“.

Im Jahr 2003 gründete er in Markkleeberg eine Beratungsstelle zur Täterorientierten Anti-Gewaltarbeit namens Triade, damals ein Modellprojekt in Sachsen. Inzwischen ist die Hilfseinrichtung in den Leipziger Süden gezogen. In diesem Jahr wurden dort bislang 155 Täter betreut, etwa 15 Prozent davon sind Frauen. Sie stammen auch aus dem Landkreis Leipzig.

Verschiedene Gründe für Gewalt

Warum Menschen, die in ihrer Beziehung Gewalt ausüben, dorthin kommen, kann verschiedene Gründe haben. „Die Partnerin sagt: Ändere dich, sonst trenne ich mich. Oder es gibt eine Auflage des Gerichts. Manche kommen aber auch von selbst, weil sie möchten, dass die Gewalt aufhört“, sagt Samuel Peters, der ebenfalls Sozialpädagoge im Triade-Team ist.

Im Landkreis Leipzig gab es im vergangenen Jahr 626 Straftaten häuslicher Gewalt, die der Polizei bekannt sind. In den meisten Fällen sind Männer die Täter und Frauen die Opfer. Quelle: LVZ

Der Zeitpunkt sei unterschiedlich. Es gibt Täter und Täterinnen, die suchen Hilfe nach der ersten Ohrfeige, manche erst nach Jahrzehnten Gewalt. Wesentlich sei: Sie müssen den Schritt in die Beratungsstelle selbst gehen.

Arbeit an Selbststeuerung

Dort erfahren sie, was Anti-Gewaltarbeit heißt – und entscheiden sich dafür oder dagegen. Mit vielen von ihnen arbeitet das Team in festen Gruppen, die sich 26 Mal treffen. Täter, die psychische, physische oder sexuelle Gewalt ausübten, arbeiten dort gemeinsam vor allem an ihrer Selbststeuerung. „Das kann sehr ungemütlich sein, aber es gibt gute Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Peters.

Es ärgert ihn, wie häufig in Film und Fernsehen Anti-Aggressionstraining dargestellt wird. „Dort werden Menschen bloßgestellt“, meint er. „Aber es geht hier nicht um Beschämung.“ Die Täter sollen sich vielmehr darüber klar werden, was sie getan haben – und lernen, wie sie dies abstellen können.

Alle Gesellschaftsschichten vertreten

In den Gruppen mit fünf oder sechs Männern seien alle Gesellschaftsschichten vertreten: Da sitzt der Unternehmer neben dem Arbeitslosen und dem Facharbeiter. Jeder von ihnen ist mal dran, seine Gewalthandlung zu analysieren und erzählt aus seiner Perspektive. Die anderen Gruppenteilnehmer können danach sagen, wie er hätte anders reagieren können. Dabei spiele eine wesentliche Rolle, wie es der Partnerin und den Kindern bei der Tat erging. „Die Täter sollen eine Empathie für die Opfer entwickeln“, sagt Samuel Peters.

Die LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ sammelt in diesem Jahr Geld für den Umzug des Frauenhauses im Landkreis Leipzig. Quelle: LVZ

Die Teilnehmer und das Triade-Team beschäftigen sich damit, was Gewalt ist und wie bei jedem einzelnen der Gewalt-Kreislauf funktioniert – das heißt, wie es dazu kommt, dass sie ihre Aggressionen nicht mehr unter Kontrolle haben. Schließlich geht es darum zu lernen, auf welche Weise sie sich beherrschen können.

Entspannungstechniken üben

Zu Beginn der wöchentlichen Sitzung erzählt jeder Teilnehmer, wie seine Woche war, ob er aggressiv geworden ist und was er dafür getan hat, seinen Anti-Aggressionsplan einzuhalten. So gibt es beispielsweise Regeln für das „Time-out“, übersetzt Auszeit. Die sollen Täter nehmen, wenn sie das Gefühl haben, gleich gewalttätig zu werden. Dabei geht es um Entspannungstechniken, darum, Wut und Ärger loszuwerden und normal kommunizieren zu können.

In der Artikelserie zur Spendenaktion bisher erschienen:

Gewalt könne viele Gründe haben: Manch einer fühlt sich hilflos und ohnmächtig – und beginnt zu schlagen. Für einen anderen ist Gewalt ein durchaus adäquates Mittel, um Probleme zu lösen. Wieder ein anderer kennt Gewalterfahrungen aus der Kindheit und agiert nun wie sein Vater damals. Extreme Eifersucht kann ein Grund sein sowie auch extreme Belastungssituationen.

So kommt ihre Spende an So spenden Sie: Füllen sie einen Überweisungsschein aus Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion Verwendungszweck: „Frauenhaus“ Sie tragen bitte Ihren Betrag ein, den Sie spenden möchten, und überweisen diesen an: IBAN: DE89 8605 5592 1090 2297 19 BIC: WELADE8LXXX Online-Überweisung: Besitzen Sie eine Online-Banking-App auf Ihrem Smartphone, dann können Sie einfach den Girocode scannen und die Spende direkt überweisen. Spendenbescheinigung: Bis 200 Euro gilt die vollständig ausgefüllte Quittung im Original zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg oder Kontoauszug Ihrer Bank als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Bei Überweisungen mit Ihrer kompletten Adresse gehen wir davon aus, dass Sie eine Spendenbescheinigung vom Partnerverein möchten. Zur Erstellung der Spendenquittung übermitteln wir Ihre Adressdaten und Spendenhöhe an den Partnerverein. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck übermittelt. Weiterführende Informationen unter www.madsack.de/dsgvo-info. Spendernamen: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie das nicht wünschen, dann tragen Sie bitte auf dem Überweisungsschein „ANONYM“ ein. Im Nachhinein können Sie 24 Stunden nach der Überweisung der Namensveröffentlichung unter der E-Mail: lesermarkt@lvz.de widersprechen. Spendenübergabe: Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht vom 27. November bis 19. Dezember 2021. Anschließend wird der Gesamtbetrag unserem Partnerverein für das Hilfsprojekt übergeben. Wir berichten regelmäßig über die konkrete Hilfsaktion. Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt wird, so geht das übrige Geld ebenfalls an unseren Projekt-Partnerverein. Das Projekt „Ein Licht im Advent“ wird von der Sparkasse Leipzig unterstützt.

Es geht um Macht und Kontrolle

„Häusliche Gewalt ist ein Männerthema“, sagt Wolfram Palme. „Doch es gibt auch einige Frauen, die ihre Partner erniedrigen. Egal welches Geschlecht die Täter haben, es geht um Macht und Kontrolle.“ Körperliche Gewalt zu vermeiden schafft am Ende nach der Beratung „ein hoher Prozentsatz unserer Teilnehmer“, bei psychischer Gewalt sei es schwieriger. Manch einer kommt wieder.

Neben den Gruppensitzungen gibt es auch Einzel- und Paarberatungen sowie Angebote zur Familientherapie. Zudem arbeiten die Sozialpädagogen und Psychologen mit Interventionsstellen zusammen, die Opfer häuslicher Gewalt betreuen.

Außenstelle in Grimma 2022

Im nächsten Jahr plant die Triade, eine Außenstelle in Grimma zu eröffnen. „Wir haben gemerkt, dass unser Angebot besser angenommen wird, wenn wir vor Ort sind“, sagt Palme. Im Landkreis Leipzig gab es im vergangenen Jahr 626 Straftaten häuslicher Gewalt, die der Polizei bekannt sind. Die Dunkelziffer soll viel größer sein.

Kontakt: Triade - Täterberatung bei häuslicher Gewalt, Hilfen zur Erziehung und Weiterbildungen, Arno-Nitzsche-Str. 45 in Leipzig, Tel.: 0341 3502133, E-Mail.: triade-le@triade-le.de

Von Claudia Carell