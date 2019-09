Halbzeit für Brandiser Friedensrichterin

Brandis

Isabell Engisch kann auf eine erfolgreiche Halbzeit in dem auf fünf Jahre angelegten Ehrenamt der Brandiser Friedensrichterin zurückblicken, das sie seit Mai 2017 begleitet. Von den acht im vergangenen Jahr gestellten Anträgen auf ein Schiedsverfahren mündeten sieben in einen Vergleich. Hinsichtlich ihres Anteils daran übt sich die 41-Jährige jedoch in Bescheidenheit. „Er geht gegen Null, entscheidend war in jedem der sieben Fälle, dass sich die Streitparteien an einen Tisch gesetzt und miteinander geredet haben“, so die Beuchaerin, die mit ihrer erfolgreichen Moderation aber immerhin einen Beitrag dazu geleistet haben könnte, dass die Amtsgerichte von zusätzlicher Arbeit entlastet wurden.

Lärmbelästigung, Mietprobleme, Grundstücksgrenzen

Könnte deshalb, weil Engisch auch nach einem Vergleich keine abschließende Gewissheit darüber hat, ob der jeweilige Streit auch tatsächlich endgültig zu den Akten gelegt wurde oder möglicherweise wieder aufgeflammt und in der Endkonsequenz nicht doch vor einem Amtsgericht gelandet ist. „Ich kontrolliere nicht, ob etwa eine Hecke zum vereinbarten Stichtag auch tatsächlich gestutzt wurde“, bringt die Brandiser Friedensrichterin ein Beispiel.

In den knapp zweieinhalb Jahren, die sie das Ehrenamt ausübt, habe es einen Fall gegeben, bei dem sich eine der beiden Streitparteien nicht an den Vergleich gehalten hat. „Im zweiten Anlauf konnten wir dann das Problem aber aus der Welt schaffen“, so die zweifache Mutter, die nicht verhehlt, dass ihr ein solcher Erfolg Genugtuung bereitet.

„Man widmet sich jedem Streitfall mit der Zielstellung, dass sich am Ende die Streithähne die Hände reichen.“ Streitfälle, die in aller Regel sehr unspektakulär seien und von der Lärmbelästigung über Grenz- und Nutzungsangelegenheiten bis hin zu Mietproblemen reichten. „Erscheinen einem die Probleme auch von Fall zu Fall als banal, so ist doch der Leidensdruck der Streitparteien real“, erläutert Engisch. Und es sei sehr wahrscheinlich, dass ohne das moderierende Amt des Friedensrichters die allermeisten Fälle eskalieren und die Gerichte belasten würden.

Neutrale Person und der Druck der Streitparteien

Dabei bedürfe es manchmal im besten Fall nur des Blickes einer neutralen Person auf eine scheinbar festgefahrene Situation, um diese zu lockern und den bei den Streitparteien zum Teil über Jahre hinweg angestauten Druck zu lindern. Ein Gespräch könne dabei der erste Schritt sein. „Die Erfahrung lehrt, dass nicht selten eine mangelhafte Kommunikation und Missverständnisse der Grund vieler sich verhärtender Streitfälle sind“, weiß die Friedensrichterin. Und nicht selten sei der Streit am Gartenzaun nur die Spitze eines Eisberges, wohingegen das eigentliche, möglicherweise tief in der Geschichte verwurzelte Problem auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt sein könne.

Sachlichkeit ist Voraussetzung für Streitschlichtung

„Während es meine Aufgabe ist, mich neutral mit den Standpunkten beider Streitparteien auseinanderzusetzen, müssen sich diese ebenfalls in die jeweils andere Partei hineinversetzen und zu ergründen versuchen, warum diese ein Problem mit der entstandenen Situation hat. Denn der Schlüssel zum Erfolg ist gegenseitiges Verständnis“, beschreibt Engisch das Prozedere auf dem Weg hin zu einer erfolgreichen Schlichtung.

Grundvoraussetzung für einen Erfolg sei dabei eine Entemotionalisierung. „Oft ist die Atmosphäre sehr aufgeheizt“, weiß die Brandiser Friedensrichterin, die bereits in ihrer Geburtsstadt Chemnitz ehrenamtlich als Jugendschöffin tätig war. „Dies war für mich eine Zeit mit lehrreichen Erfahrungen“, berichtet die studierte Historikerin.

Isabell Engisch ist jeden ersten Dienstag im Monat ab 17 Uhr im Rathaus anzutreffen; Kontakt Tel. 034292/65518, E-Mail: friedensrichter@stadt-brandis.de

Von Roger Dietze