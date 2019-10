Happy Halloween – in Dornreichenbach sind die Gespenster los

Lossatal/Dornreichenbach

Wer am Sonnabend ins Dornreichenbacher Tiergehege wollte, musste erst mal einen finsteren Tunnel durchqueren. Denn dort drehte sich unter dem Motto „Happy Halloween“ alles um Hexen und Gespenster. Auch Christian Sommermeier ließ sich nicht lange bitten. Der 36-Jährige war gemeinsam mit seinen Söhnen in stilechter Verkleidung vor Ort. „Meine Jungs haben mich gefragt, ob ich mich denn auch verkleiden würde. Und da habe ich mir dann diesen gruseligen Nagel an den Kopf gesteckt.“

Vereinschef Reinhard Otto fuhr die Besucher mit dem Traktor übers Gelände. Quelle: Bert Endruszeit

Lisa Ulbrich war mit Freund Andreas Hahmann und drei Kindern dabei. Ihr fünf Monate altes Töchterchen Melina war erstmals im Tiergehege, doch den anderen ist die Einrichtung schon gut vertraut. „Einmal im Monat sind wir hier, als kleiner Ausflug geht das immer“, so die Grimmaerin.

Verein setzt auf Helfer

Kaum eine ruhige Minute hatten Sylvia und Frank Gierhold. Die beiden kümmern sich bei Veranstaltungen im Tiergehege schon seit Jahren um Zuckerwatte und andere Süßigkeiten. „Das ist eine Partnerschaft, die gewachsen ist. Wir sind ja keine Profis, für uns ist das ein reines Hobby“, sagten sie mit Blick auf die fast ununterbrochen laufende Zuckerwattemaschine.

Auf solche und andere Helfer setzt der gastgebende Verein Tiergehege Dornreichenbach. „Jeder Cent und jeder Euro, den wir hier einnehmen, kommt den Tieren zugute. Wir verprassen nichts“, betonte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Steffen Löll. Derzeit habe man 70 Mitglieder, von denen 30 richtig aktiv sind und beispielsweise Stände betreuen. Ein wichtiges Standbein seien die Mitgliedsbeiträge und die Eintrittsgelder.

Tiergehege auf symbolischen Euro angewiesen

„Es ist sehr wichtig, dass am Eingang wirklich jeder Gast den einen Euro in die Kasse des Vertrauens steckt“, sagte Löll. Der Besucherzuspruch könne sich sehen lassen, nicht nur zu den großen Veranstaltungen. „Pro Jahr schauen bis zu 45.000 Leute bei uns vorbei, wir sind also auf einem sehr guten Weg.“ Für professionelle Unterstützung sorgen Fachleute aus dem Zoo Leipzig. „Wir sind richtig gute Kumpels, die geben uns viele Tipps.“

Immerhin verfüge das Dornreichenbacher Tiergehege ja über ein Alleinstellungsmerkmal. „Wir haben hier die größte Erdmännchenanlage Sachsens“, so Löll. Gut gelaunt zeigte sich auch Vereinschef Reinhard Otto, der mit seinem Traktor die Besucher übers Gelände fuhr. „Das Wetter spielt uns natürlich heute in die Hände.“ Auch er erinnerte daran, dass die Anlage nur durch das große Engagement der Vereinsmitglieder so schön bleibe. „In einem Skatverein kann man ja auch mal vier Wochen Pause machen. Bei der Arbeit mit Tieren geht das nicht.“

Die nächste große Veranstaltung findet übrigens am Sonnabend vor dem ersten Advent statt, dann öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten.

Von Bert Endruszeit