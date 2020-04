Hartmut Reich aus Altenhain umgarnt Ostereier mit Nadel und Faden

Trebsen/Altenhain

Ostereier bunt anzumalen und zu bekleben oder gar mit Wachs- und Kratztechnik filigran zu verzieren ist schon eine Kunst, die nicht jeder kann. Doch was Hartmut Reich in Altenhain bei Trebsen mit ausgeblasenen Hühner-, Enten- und Gänseeiern macht, stellt schon eine neue Dimension der Ostereierkunst dar. Der 70-Jährige bestickt die Eierschalen so, wie ein fleißiges Lieschen mit Nadel und Faden verschiedene Muster auf ein Stoffdeckchen zaubert.

Anregung stammt aus Internet

Allerdings muss er dafür das gewünschte Muster erst mit Bleistift sauber auf die Eierschale aufzeichnen und die dafür notwendigen Löcher bohren, durch die dann das feine und bunte Nähgarn gefädelt wird. „Die Anregung dafür habe ich mal irgendwann im Internet aufgeschnappt, wo jemand in Frankreich und in England ähnliche Techniken zur Eiergestaltung verwendet hat. Aber für mich war das eben nur eine Anregung, denn das Ergebnis hat mich persönlich nicht zufriedengestellt“, sagt der Rentner. Doch wie bekommt er die unzähligen Löcher getreu dem Muster ins Ei?

Zahnarztbohrer als Bastelwerkzeug

„Dafür habe ich mir eine Zahnarztbohrmaschine besorgt, mit der man dank 45000 Umdrehung pro Minute 0,5 Millimeter kleine Löcher exakt bohren kann.“ Soweit klingt das noch relativ einfach und gar für Jedermann machbar. Auch, wie Reich mit einer Nadel den Faden ins Loch führt. Wie aber kommt man am vorgesehenen Loch von innen wieder raus, um erneut von außen nach innen zu sticken. „Kein Problem“, erklärt Reich, als wäre es das Einfachste der Welt.

Erst die Nahaufnahme zeigt, dass Hartmut Reich in Altenhain seine Ostereier mit buntem Garn bestickt. Quelle: Frank Schmidt

„Dafür muss ich erst die Nadel mit Faden auf der einen Seite ins Ei stechen und unten durch irgendein Loch wieder nach außen führen. Dann aber muss ich unten durch das gleiche Loch wieder rein. Erst jetzt wird es kompliziert, denn ich muss von innen genau das Loch nach außen so treffen, dass der Faden zum gewünschten Muster führt. Dazu verwende ich einen Karton, in dem oben ein so großes Loch ausgeschnitten ist, dass das Ei sicher aufgelegt werden kann, ohne dass es durchfällt. Von unten wird es mit einer Lampe quasi durchleuchtet, so dass ich sehen kann, durch welches Loch ich von innen wieder nach außen stechen muss.“

Nähnadel aus Klingeldraht

Aber die Eierschale ist doch gewölbt, während eine Nadel starr ist? „Stimmt, eine normale Nähnadel ist dafür ungeeignet. Ich habe mir aus feinem Klingeldraht Nadeln selbst hergestellt, mit denen ich innerhalb des Hohlkörpers viel beweglicher bin“, berichtet Reich. Auf diese Weise sitzt er daheim, um beim Radiohören die Eier zu besticken. Etwa 18 Stunden pro Exemplar muss er dafür aufwenden, was den seltenen Osterschmuck faktisch unbezahlbar macht. Etwa 80 verschiedene Exemplare davon sind bereits in den letzten anderthalb Jahren entstanden.

Nicht bemalt sondern mit Garn bestickt sind die Ostereier von Hartmut Reiche in Altenhain. Quelle: Frank Schmidt

Zerbrochenes Ei ist Lehrgeld

Freilich hatte Reich noch viel mehr solcher Eier in der Hand, doch am Anfang musste er für sein außergewöhnliches Hobby viel Lehrgeld bezahlen, da so manches Ei an den Anforderungen dieser Stickkunst buchstäblich zerbrochen ist. Inzwischen beherrscht Reich das Kunsthandwerk so, als hätte er als einstiger Fenster- und Türenmonteur sein Leben lang nichts anderes gemacht. „Auf alle Fälle“, so glaubt er sich sicher zu sein, „gibt es wohl keinen anderen Menschen, der genau so etwas macht – ich jedenfalls kenne da niemand.“

Von Frank Schmidt