Thallwitz

Für gut 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem gesamten Gemeindeverband Thallwitz sowie für einen Trupp der Wurzener Drehleiter begann der 1. Weihnachtsfeiertag mit einem Blaulichteinsatz. Die Floriansjünger wurden am sehr frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr an die Schläuche gerufen und nach Thallwitz geordert. Dort brannte auf einem Privatgrundstück ein Nebengebäude. Obwohl die ersten Einsatzkräfte binnen weniger Minuten vor Ort waren, konnten sie mit ihrem ersten Löschangriff nicht in Gänze verhindern, dass Flammen auf das unmittelbar benachbarte Wohnhaus übergriffen. Ungünstige Windverhältnisse hatten dem gefährlichen Feuerzug Vorschub geleistet.

Hausbewohner können sich unverletzt in Sicherheit bringen

Die Hauseigentümer indes, ein älteres Ehepaar, hatten im Erdgeschoss ihr Schlafzimmer und mussten von einer zur Familie gehörenden Nachbarin aus dem Schlag geholt werden. Diese, so ersten Zeugenaussagen zufolge, habe die Flammen eher zufällig bei einem Toilettengang durchs Fenster entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Dank dieser umsichtigen Verhaltensweise, so der Thallwitzer Bürgermeister, Thomas Pöge (parteilos), der selbst als Feuerwehrmann mit im Einsatz war, konnten die Bewohner rechtzeitig eigenständig und unverletzt das inzwischen im Dachstuhl brennende Haus verlassen. Glück im Unglück war also, dass keine Personen verletzt wurden. Dennoch war ein Rettungswagen vorgefahren, um den Einsatz bei Bedarf medizintechnisch abzusichern.

Verletzte Personen gibt es nicht, dennoch sind Einsatzkräfte vom Rettungsdienst zur vorsorglichen Absicherung vor Ort. Quelle: Frank Schmidt

Weiters Glück hatten die Kameraden, dass durch deren sofortiges Reagieren größerer, jedoch noch nicht näher bezifferter Sachschaden am Wohnhaus verhindert werden konnte, ließ Pöge wissen. „Wir hatten nach gut 20 Minuten das Feuer unter Kontrolle“, bilanzierte er. Danach konnten schnell Einsatzkräfte unter Atemschutz im Dachbereich Glutnester ausfindig machen und ihnen der Garaus machen. Dennoch sei das Haus momentan nicht bewohnbar. Die meiste Zeit der Löscharbeiten konzentrierte sich auf das noch lange stark qualmende Nebengebäude, wo nach Ansicht der Thallwitzer Feuerwehr das Feuer ausbrechen konnte.

Für das Löschwasser wird der nahe Dorfteich angezapft. Quelle: Frank Schmidt

Dafür wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Weniger, um aktiv am Löschangriff mitzuwirken, vielmehr, um die Einsatzstelle aus entsprechender Höhe effektiv auszuleuchten. Erst mit Anbruch des Tages wurde die 32 Meter lange Teleskopleiter wieder eingefahren. Der Einsatz sollte sich noch bis in den Vormittag des Feiertages hinziehen.

Erster Feiertag ist gelaufen

„Gegen zehn Uhr haben wir den Einsatzort an die Polizei übergeben und sind abgerückt“, erklärte Pöge das nachfolgende Prozedere. Dennoch dürfte für viele Kameraden der 1. Feiertag gelaufen sein, denn die Nacharbeiten zur Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft habe noch mehrere Stunden in Anspruch genommen, war zu erfahren.

Von Frank Schmidt