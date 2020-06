Hauskonzert wird in Polenz wegen Corona zum Hofkonzert

Brandis/Polenz

Behutsame Rückkehr zur Kultur: Unter Beachtung der Hygienevorschriften lud der Polenzer Verein Einigkeit 4 am Sonntagnachmittag zu seinem 121. Hauskonzert ein, das aufgrund der aktuellen Situation im Hof des Dreiseithofes des Vereinsvorsitzenden Adam Jones und seiner Frau Mariko Mitsuyu stattfand. Die Pianistin aus dem Land der aufgehenden Sonne eröffnete und beendete das Konzert mit zwei durch das Stubenfenster gespielten Schubert-Stücken. Die Programm-Teile dazwischen gestalteten das Vokalensemble „Nova Curia“, das Brandiser Quartett „4sing4your“ sowie das „Ensemble Octissimo“ mit den beiden Ammelshainer Klarinettisten Isabell und Bernd Brückner, das unter anderem ein Stück aus der Feder Mozarts mit nach Polenz gebracht hatte.

Herbsthoffest soll nachgeholt werden

Dorthin wollten Adam Jones und sein Verein am Sonntag ursprünglich zum diesjährigen Hoffest einladen, mehr als ein Konzert vor dem Haus ließen die Pandemie-Verordnungen aber nicht zu. Der Verein hofft nun, einige der ursprünglich vorgesehenen musikalischen Beiträge im Rahmen des Herbsthoffestes „Musik der Welt“ am 26. September nachholen zu können, ebenfalls nach wie vor geplant ist die wiederholte Öffnung des betagten baulichen Ensembles in der Polenzer Straße der Einigkeit 4 im Rahmen des Tages des offenen Denkmals zwei Wochen zuvor am 13. September.

Von Roger Dietze