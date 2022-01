Haussperling liegt in Leipziger Land und Muldental vorn – Schwanzmeise eher selten

Borna/Naunhof

Mehr als 3,7 Millionen Vögel wurden deutschlandweit bei der zwölften „Stunde der Wintervögel“ gesichtet. In Sachsen wurden bisher 196 000 Beobachtungen registriert. Eine Zahl, die steigen wird, denn erst am 17. Januar ist beim Naturschutzbund Nabu Meldeschluss. Zu jenen, die sich mit Notizblock, Stift und Fernglas kurz nach Jahresbeginn für eine Stunde höchster Aufmerksamkeit in den Garten begaben, waren unter anderem Ehrenamtliche der Ökologischen Station Borna-Birkenhain und Mitglieder des Vereins zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft.

Beim Gartenbaumläufer hilft Bestimmungsbuch

„Wir waren zu viert. Wir haben uns an unterschiedlichen Orten postiert und eine ganze Stunde gezählt“, sagt Carolin Franz. Die 19-Jährige aus Windischleuba absolviert in der Öko-Station ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Kohl-, Blau- und Schwanzmeisen, Grünfinken, Feldsperlinge und Kleiber habe sie beobachtet. Bei der Identifizierung von Weidenmeise und Gartenbaumläufer kamen ihr Fernglas und Bestimmungsbuch zupass. „Man muss aufpassen, um nicht doppelt zu zählen. Aber das bekommt man schnell raus.“

Nina Dreßler (links) und Carolin Franz neben einer Futterstelle an der Ökologischen Station Borna-Birkenhain. Quelle: privat

Vogel-Zählung öffnet Augen für die Vielfalt

Für Nina Dreßler (19) aus Großzössen, FÖJlerin in Borna wie Carolin Franz, war es „interessant zu sehen, was wir doch für eine Artenvielfalt haben“. Sie stand eine ganze Stunde auf der Leiter in der leeren Uhu-Voliere, um einen exzellenten Blick auf eine der zahlreichen Futterstellen an der Station zu haben: „Der Kernbeißer, den ich sah, ist ein sehr imposanter Vogel.“ Zu zählen, sei für sie Vergnügen und Horizont-Erweiterung in einem gewesen: „Jetzt weiß ich, dass da nicht nur Spatzen beim Futter sind, sondern ganz viele verschiedene Arten.“

Der Kernbeißer kann mit seinem kräftigen Schnabel sogar Obstkerne knacken. Quelle: Thomas Kube

Unterstützung erfuhren Carolin Franz und Nina Dreßler von zwei Ehrenamtlichen, die in der Ökologischen Station ein Bundesfreiwilligenjahr absolvieren. Auf dem weitläufigen Areal der Naturschutzeinrichtung haben Vögel eine große Auswahl an Futterstellen. „Wir füttern sie jedes Jahr“, sagt Katja Tölg, die die Pflegestation leitet. Die Daten der Zählung werden an den Nabu weitergegeben; eine Auswertung der Ergebnisse erfolgt dort.

Vögel und Amphibien im Fokus

Gezählt wurde auch in Naunhof, Parthenstein und Trebsen, wo das runde Dutzend Aktive des Vereins zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft zu Hause ist. „Jeder von uns, der das möchte, beteiligt sich daran – nicht nur im Winter, auch bei der Zählung im Sommer“, sagt Matthias Meyer, der die Gruppe, einer von mehreren Nabu-Regionalgruppen im Muldental, leitet. Vogelschutz sei ein Ziel von mehreren. Deshalb biete man bei Veranstaltungen – etwa der Landparty im Alten Kranwerk oder beim Kartoffelfest in Naunhof – Bausätze für Nistkästen an. „Ein anderer Schwerpunkt für uns ist der Amphibienschutz“, so Meyer. Man wolle den Wert von Moritzsee und Grillensee bei Naunhof als Biotope stärker ins Bewusstsein rufen; ein Lehrpfad mit Informationstafeln werde im zeitigen Frühjahr hergerichtet.

Der Haussperling wurde bei der zwölften „Stunde der Wintervögel“ als häufigste Vogelart gezählt. Quelle: Thomas Kube

Haussperling führt die Liste an

Über die anhaltende Resonanz bei Zählen freut sich Juliane Dölitzsch, Sprecherin des Nabu Sachsen. „Erste Trends zeichnen sich jetzt schon ab. Sachsenweit wurden über 38 Vögel pro Garten gemeldet – was dem zweitniedrigsten Wert seit Aktionsbeginn und drei Vögeln weniger als im langjährigen Mittel entspricht.“ Bundesweit wurden drei Dutzend Vögel und neun verschiedene Arten pro Garten gemeldet. Die Rangliste führt wie in vielen Jahren der Haussperling an. Als zweithäufigstes wurde die Kohlmeise gesichtet. Feldsperling, Blaumeise und Amsel komplettieren die Top 5 in Sachsen.

Von Ekkehard Schulreich