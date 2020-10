Heftiger Protest in Wurzen: Land fällt Lindenallee mit 80 Bäumen

Mit Unverständnis haben zahlreiche Bürger von Wurzen und Umgebung auf die Folgen des Ausbaus der Staatsstraße 11 reagiert. Denn noch vor Beginn der Arbeiten ab Mitte 2021 sollen 80 Straßenbäume gefällt werden, darunter die Lindenallee in der Eduard-Schulze-Straße. Im Gegenzug erhält der Trassenverlauf von 1,1 Kilometer 30 neue Straßenbäume.

Wegen den Diskussionen um den Radweg in der Martin-Luther-Straße und den Ausbau der S 11 mit Baumfällungen hatte ich eine Mail an die Stadt gerichtet und wurde zu einem Gespräch eingeladen. Es ist für mich als Bürger unverständlich, dass hier in Wurzen so viele alte Bäume sterben müssen – siehe den Kahlschlag in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße. Die Bäume mussten wegen einer Illusion sterben. Die Bewohner merken es sicher im Sommer, und die Straße sieht hässlich aus. Ein Privatunternehmer würde sich auch niemals einen Sattel kaufen, ohne Pferd! Darüber hinaus sollte die Anlage eines Radweges in der Martin-Luther-Straße laut Auskunft der Stadt wegen der Umwelt entstehen. Die Proteste der Bürger mit 700 Unterschriften spielen da keine Rolle. Die Frage ist nur, bleiben denn dort die Bäume unberührt? Entsetzt bin ich über die Information, dass es auf der neuen S 11 weniger Parkplätze und Bäume geben soll. Ich habe es sicher im Gespräch mit der Stadt nicht falsch verstanden, dass die S11 auch deshalb neu gebaut wird, um die Anzahl der Parkplätze zu erhöhen. Und es gibt Möglichkeiten den Baumbestand zu erhalten. Doch das steht für die Stadt außer Diskussion. Ersatzpflanzungen von 100 Bäumen wird es auch nicht geben, da die Anzahl zu hoch angelegt ist. Richtig belastet ist die Eduard-Schulze Straße meiner Meinung nach nur eine Stunde um den Schulbeginn. Jeder weitere Verkehr verteilt sich über den Tag ohne auffällige Verkehrsdichte. Für diese Stunde sollen die Bäume sterben? Wie viele Bäume müssen weiterhin daran glauben, wenn Aldi am Wasserturm baut? Auf der einen Seite Radwege in die Stadt für die Umwelt, im Gegenzug mehr Verkehr in die Stadt für Aldi als „Belebung der Innenstadt“. Das widerspricht sich. Wir alle spüren den Klimawandel, geredet und gejammert wird viel, getan wird das Gegenteil. Die entscheidende Frage ist doch, was wird für den Umweltschutz getan? Was dagegen spüren wir Bürger leider immer wieder. Die kleinen Bäume in der Kleiststraße und Mozartstraße können niemals alte Bäume ersetzen, womit sich die Stadt rühmt. Gibt es nicht dringendere Aufgaben, zum Beispiel die Modernisierung der vorhandenen Sporthallen? Ein Bürger kann sich noch gut an ein Wahlversprechen erinnern, in dem betont wird: „Keine Fällung mehr von alten Bäumen in Wurzen!“

Ute Dathe, Wurzen

Mit der Vernichtung der Lindenallee in der Eduard-Schulze-Straße reitet der tröge Amtsschimmel wieder mal eine Attacke gegen Mensch und Natur. Dies auch noch als „Gewinn an Lebensqualität für die Bürger der Stadt“ zu begründen, ist der blanke Hohn. War der Ent- und Beschluss vor Jahren schon absurd, so ist er jetzt, wo sich die Klimaerwärmung schon in den vergangenen drei Jahren nicht mehr ignorieren lässt, noch absurder. Der grundhafte Ausbau einer „modernen“ Straße verbunden mit einer Fahrbahnerweiterung von 6,50 Meter inklusive der Vernichtung einer schattenreichen Allee ist ein menschliches/amtliches Konstrukt, dass bei entsprechender Intelligenz und Kompromissbereitschaft revidiert oder neuen Erkenntnissen angepasst werden kann. Und das vor allem, wenn die Wichtigkeit einer Straße und die daraus folgenden Notwendigkeiten abwägbar sind. Baumbestände können das nicht. Sie folgen den Gesetzten der Natur, die bekanntlich nicht verhandelbar sind. Nur sie sind in der Lage den CO -Gehalt zu senken und damit die Erhitzung der Erde zu stoppen und in diesem Fall die Auswirkung der Hitze zu mindern und gleichzeitig Staub zu absorbieren! Weder die Anwohner noch die Verkehrsteilnehmer und nicht einmal der neue Straßenbelag haben etwas davon, wenn Bäume anderswo als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt werden und sie selbst ungeschützt der Hitze ausgesetzt sind. Wir zeigen vorwurfsvoll auf die Idioten wie den brasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro, wenn sie Wälder unsinnig killen lassen und sehen zu, wenn hier ihre amtstreuen Pedanten auf gleiche Weise wüten.

Edeltraut Schlange, Schmölen