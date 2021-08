Heidi kann nie mehr fliegen: Zu Besuch in der Pflegestation für Störche in Borna

Borna

„Das dort ist Heidi“, sagt Jörg Spörl und zeigt zu einer Störchin, die zwar mit hängendem Flügel, aber sonst recht munter durch die Gegend schreitet. Vor acht Jahren kam sie zu ihm. Der gebrochene Flügel konnte nicht mehr heilen, sie wird nie wieder fliegen, „nun ist sie mein Dauergast“. Derzeit nicht allein.

Im Gehege an seinem Haus im Bornaer Ortsteil Thräna leben aktuell vier Störche. Einer kann schlecht sehen, er soll in einen Tierpark vermittelt werden, weil er nicht mehr in freier Wildbahn leben kann. Ein anderer ist beim Flugversuch aus dem elterlichen Nest abgestürzt, ist aber fast genesen. Ein noch recht kleiner kuschelt sich gerade ins Nest, das auf drei Autoreifen steht. „Er ist ganz spät geboren, erst im Juni, das hab’ ich bisher noch nie erlebt“, meint der Storchenvater verblüfft.

Lebensraum schrumpfte

Das will etwas heißen. Seit den frühen 1980er Jahren beschäftigt sich der 58-Jährige intensiv mit Weißstörchen. „Diese Weltensegler sind faszinierende Tiere“, sagt er. Einst waren sie auch in der hiesigen Region zahlreich zu Hause. Doch die Landschaft veränderte sich stark, ihr Lebensraum schrumpfte.

Heidi mit gebrochenem Flügel: Sie lebt seit acht Jahren bei Menschen. Quelle: Jens Paul Taubert

Schon seit DDR-Zeiten engagieren sich Ehrenamtler, um Adebare hierzulande wieder anzusiedeln. Jörg Spörl half bereits als junger Mann in der Region mit. Nach der Wende baute er auf einen früheren Antennenmast neben seinem Haus ein Wagenrad und darauf ein gemütliches Nest.

16 Mäuse oder 500 Regenwürmer pro Tag

„Wir müssen die Tiere anlocken, sonst bleiben sie nicht bei uns“, sagt er. Beispielsweise in Polen sei das nicht nötig. Dort gibt es eine kleinteilige Landwirtschaft und Überschwemmungsflächen, „da ist der Tisch reich gedeckt und dort bauen sie selbst ihre Nester“.

Dabei würde der Storch für eine gesunde Natur stehen, nützlich sein und zum Beispiel viele Mäuse fressen: Ein ausgewachsenes Tier vertilgt 500 bis 700 Gramm Nahrung pro Tag; dies entspricht etwa 16 Mäusen oder 500 bis 700 Regenwürmern.

Der Glücksbringer Der Storch ist ein Symbol für Fruchtbarkeit und Glück. Er taucht ins Wasser und kommt mit schmackhaftem Essen wieder hervor. Wasser galt dem Volksglauben nach als Symbol und Ursprung neuen Lebens: Hier vermutete man die Seelen ungeborener Kinder. Weitere Bezüge zur Fruchtbarkeit sind Frösche, seine Leibspeise, die bereits im Mittelalter als Fruchtbarkeitssymbol galten. Schließlich sorgt der Storch dem Volksglauben nach als Klapperstorch für reichen Kindersegen und eine glückliche Geburt. Außerdem macht er sich auf den umliegenden Feldern als Mäusejäger nützlich. Mäuse braucht er reichlich, um seine Nachkommen aufzuziehen.

Es sprach sich herum, dass der Mann aus Thräna einer von den Storchenbeauftragten der Region ist. Immer mal wieder wurde ein verletzter oder elternloser Stelzvogel zu ihm gebracht. „Das sind geschützte Tiere. Die kann man nicht einfach so zu Hause halten. Deshalb habe ich den Antrag gestellt, hier eine Pflegestelle zu eröffnen“, erzählt er.

Kleine und verletzte Tiere versorgen

Er päppelt mit Unterstützung anderer Helfer die Kleinen auf und versorgt auch Verletzungen von älteren Tieren. Es gibt eine Voliere und ein Freigehege, von dem die Genesenen schon kleine Probeflüge starten können, bis sie schließlich zum Sommerende endgültig davonsegeln – in Richtung Süden bis nach Afrika.

Dabei wählen sie entweder den Flug über die Türkei oder Spanien. Der Unterschied: Die Ostroute ist länger, die Tiere treffen auf der Rücktour später im Horst ein – was zu Komplikationen führen kann, wenn ein Storch der Westroute zuvor dort ist.

Kämpfe ums Nest

So geschehen in Frohburg in diesem Jahr. Dort siedelte sich ein neues Pärchen an und bekam Junge. Als die Kleinen eine Woche alt waren, kam der Storchenmann, der sei Jahren diesen Horst besetzt, von seinem Ostroutenflug an. „Das gibt Kämpfe bis zum Tod“, sagt Spörl. Auch in diesem Fall: Der Alteingesessene vertrieb die Familie, die Jungen starben.

Nach einem missglückten Flugversuch landete dieser Jungstorch vor einigen Wochen unsanft im Wurzener Ortsteil Burkartshain. Ihm konnte geholfen werden. Quelle: LVZ-Archiv

Leider kamen weitere Störche ums Leben, zum Beispiel in Prießnitz. Dort hatten die Tiereltern für den Nestbau Stricke von Strohballen in den Horst gebracht. Die Jungen verfitzten sich darin, was Menschen per Kamera beobachtet hatten. Sie wollten helfen. Dies sorgte jedoch für Verwirrung bei den Tieren. Verstrickt in die Fäden, flogen sie aus dem Nest, rissen die Jungen mit sich – die Kleinen starben. Auch ein Storch, der sich an einem Dach schwer an der Brust verletzt hatte, konnte nicht gerettet werden.

Nach Unfall Eier gerettet

Doch es gibt auch zahlreiche gute Nachrichten. So gelang es mehrmals erfolgreich, Eier oder Junge, deren Eltern sich nicht kümmern konnten, in andere Nester zu bringen. Zum Beispiel in Frankenhain. Dort mussten die Eier nur noch etwa eine Woche ausgebrütet werden. Da verletzte sich der Storchenmann schwer, beide Beine waren gebrochen. Ein Weibchen kann sich nicht allein um die Brut kümmern. Der Mensch griff ein: Drei Jungtiere wurden großgezogen.

Die Storchen-Chronik in Thräna. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Naturschützer können viele solcher Geschichten erzählen. Den Überblick hat Uwe Seidel, Artbetreuer und Koordinator für Weißstörche im ehemaligen Bezirk Leipzig: „Auch wenn es Verluste gab, es ist ein gutes Storchenjahr. In unserer Region waren 99 Horste besetzt.“

Seit 1950ern werden Adebare gezählt

In den 1950er Jahren begann man hierzulande diese Vögel zu zählen, sie zu beringen und den Tieren zu helfen. Damals gab es nicht mal einer Drittel der heutigen Population. Seit den 1990ern stiegen die Zahlen noch mal kräftig an. In den bislang besten Zeiten um das Jahr 2000 verweist die Statistik auf mehr als 120 Paare im Leipziger Bezirk. Doch immer wieder gebe es „Störungsjahre“. Viele Jungstörche kommen bei ihrem ersten Flug in den Süden um. Sie schaffen die Anstrengung nicht, werden krank oder von Menschen erschossen.

Uwe Seidel mit einem beringten Weißstorch. Quelle: LVZ-Archiv

Uwe Seidel kennt alle Horste der Region. Seit 2002, als er selbst einen kranken Storch fand, beschäftigt er sich damit. „Es ist hoch interessant“, sagt er. „Wenn wir einen Storch beringen, bekommt er eine Art Identität und wir können daran vieles ablesen.“ Wie oft er wiederkommt, wann er wo brütet, wie oft er die Damen wechselt. So gibt es zum Beispiel ein 25 Jahre altes Tier, das seit 21 Jahren jede Saison ins Leipziger Land segelt und eine Familie gründet, eine „Seltenheit“.

Von Claudia Carell