Heimatverein Collmen-Böhlitz enthüllt Gedenkstein fürs Ehrenamt

Thallwitz/Böhlitz

Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es knapp acht Jahre. Doch nun steht er weithin sichtbar und ist wohl einzigartig in Deutschland: ein Gedenkstein für das Ehrenamt. Gemeinsam mit Vertretern der gut 40 Vereine von Thallwitz und Böhlitz sowie im Beisein von Landrat Henry Graichen (CDU) und Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) enthüllte der Heimatverein Collmen-Böhlitz am Wochenende das Denkmal auf dem Gelände zwischen der Straße des Friedens und Am alten Teich. „Wir wollen damit die selbstlose und uneigennützige Tätigkeit der vielen Menschen hier vor Ort würdigen“, betonte Heimatvereinschef Frieder Muschler in seiner Rede.

Erich Kästners Zitat "... es gibt nichts Gutes, außer man tut es" schmückt den Böhlitzer Ehrenamtsstein. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Idee dazu hatte schon 2014 Roland Krebs, einst Böhlitzer Wehrleiter. Allerdings scheiterte die Initiative immer wieder an der Finanzierung. Erst 2020 wurden dann die Bemühungen, Gelder für das Vorhaben zu akquirieren, von Erfolg gekrönt, berichtet Vereinsmitglied Horst Klemmer. „Über die Richtlinie zur Förderung von Leuchtturmprojekten im Rahmen des kommunalen Ehrenamtsbudget im Landkreis Leipzig konnten wir unseren Wunsch in die Tat umsetzen.“ Der Heimatverein erhielt 5000 Euro als Zuschuss.

Gemeinde stellt Grundstück am alten Teich zur Verfügung

Dank der Zusage ging das Team sofort frisch ans Werk. „Eigentlich sollte der Stein einen Platz am seinerzeit sanierten Kriegerdenkmal erhalten“, weiß Bürgermeister Pöge zu berichten. Aber der Denkmalschutz funkte dazwischen. Also stellte die Gemeinde auf ihrem Grundstück am alten Teich eine geeignete Stelle zur Verfügung. Eben dort entstand bereits zuvor eine beleuchtete Tafel, die an das „Dorf der Natursteinindustrie Collmen-Böhlitz“ von 1888 bis 1995 erinnert. Der Gedenkstein für das Ehrenamt komplettiert nunmehr mit der Lutherlinde und dem Informationskasten zum Steinabbau das gepflegte Areal. Für die Gravur sorgte übrigens der Steinmetzbetrieb von Andreas Heinitz aus Eilenburg.

Im Gespräch nach der Einweihung des Gedenksteines (v.l.n.r.): Frieder Muschler, Vorsitzender des Heimatvereins Collmen-Böhlitz, Bürgermeister Thomas Pöge und Landrat Henry Graichen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Einmal mehr verwies Vereinsvorsitzender Muschler in seiner kurzen Ansprache auf das Zitat des am Sonntag enthüllten Monuments – „… es gibt nichts Gutes, außer man tut es“. Die Worte des Schriftstellers und Publizisten Erich Kästners stünden für alle, die sich engagieren und ohne die es kein gesellschaftliches Leben geben würde, sagte er. Landrat Graichen pflichtete ihm wenig später bei und freute sich, dass in Böhlitz nicht nach dem Prinzip eines Gedichtes von Wilhelm Busch verfahren wird: „Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab.“

Mit einer Festwoche begeht Böhlitz seine 800-Jahr-Feier

Stolz über den Schlusspunkt der Initiative von Roland Krebs zeigte sich im Anschluss ebenso Bürgermeister Pöge. „Die Idee ist gut gewesen, hat einen langen Weg gebraucht und ist jetzt endlich manifestiert“, sagte der 52-Jährige, um die Zuschauer im Nachgang zu einem kleinen Umtrunk hinter das multiple Haus einzuladen. Hier hatte der Heimatverein Collmen-Böhlitz, der im November 2007 gegründet wurde und aktuell 30 Mitglieder zählt, im Vorfeld schon einige Zelte aufgebaut und für Essen sowie Getränke gesorgt.

An der feierlichen Enthüllung des Ehrenamtssteines in Böhlitz nahmen zahlreiche Vertreter der hiesigen Vereine teil. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Beim Frühschoppen drehten sich unter anderem die Gespräche der Gäste teils schon um einen nahenden Höhepunkt des Dorflebens – die 800-Jahr-Feier anlässlich der Ersterwähnung von Böhlitz. Eine Woche lang – vom 25. September bis zum 3. Oktober – soll das Jubiläum gefeiert werden, verrät Horst Klemmer. In den Händen hält er das vorläufige Festprogramm.

Die ersten Höhepunkte des Jubiläums stehen schon fest

Demnach beginnt die Eröffnung mit der Einweihung des Gedenksteines „800 Jahre Böhlitz“. Daran schließen sich am 27. September eine Lesenacht für Kinder in der Kirche, ein Orgelkonzert am 28. September mit der Wurzener Kantorin Kaoru Oyamada sowie die Festsitzung inklusive einer Verleihung der Ehrenbürgerschaft am 30. September an.

Eine beleuchtete Tafel auf dem Areal des alten Teiches erinnert an die Natursteinindustrie in Collmen-Böhlitz von 1888 bis 1995. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Am 2. Oktober wollen es die Organisatoren ab 14.30 Uhr so richtig im Festzelt krachen lassen. „Böhlitz lebt! Unser Ort zeigt, was in ihm steckt“ lautet das Motto. „Dazu präsentieren wir die längste Kuchentheke der Welt und Gugge-Musik“, macht Klemmer schon einmal Lust auf den runden Geburtstag des Thallwitzer Ortsteils.

Von Kai-Uwe Brandt