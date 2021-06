Bennewitz/Deuben

Wenn es ein Qualitätsmerkmal für Bienenhotels geben würde, müsste das jüngst eingeweihte Domizil in Deuben fünf Sterne plus erhalten. Denn die Immobilie für Insekten an der Bundesstraße 6, Ortsausgang in Richtung Wurzen, ist etwas ganz Besonderes und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen investierte der Heimatverein „Leben in Deuben“ viel Zeit und Fleiß in das Projekt. Zum anderen holte sich die Gemeinschaft einen ausgewiesenen Kenner als Architekten der Naturpension ins Boot. Und nicht zuletzt führten zahlreiche Helfer zum Erfolg, wie im Bautagebuch von Vorstandsmitglied Katrin Hussock verzeichnet ist.

Der Startschuss für das Bienenhotel, welches so manchen Autofahrer schon zum kurzen Seitenblick animierte, liegt allerdings einige Monate zurück. 2020 bewarb sich der Verein beim Ideenwettbewerb des Sächsischen Mitmach-Fonds und heimste für die Umsetzung der Initiative „Deuben blüht auf“ ein Preisgeld von 2000 Euro ein. Eine Hälfte des Geldes, so Hussock, verwandte die Gemeinschaft bereits im Vorjahr und pflanzte an den Gehwegrändern des Kerndorfes 10 000 Frühjahrsblüher. Zum zweiten Bestandteil des Vorhaben zählte der Bau eines Bienenhotels.

Bau des Bienenhotels wird zur reinen Materialschlacht

„So viel steht fest: Naturschutz ist Arbeit, aber es lohnt sich allemal!“, betont Hussock. Daher informierte der Heimatverein im Amtsblatt der Gemeinde Bennewitz über das nächste Ziel – mit einem erfreulichen Echo. Denn Günter Janz meldete sich daraufhin bei der Vereinsvorsitzenden und bot seine Hilfe an. Immerhin ist er ehrenamtlich im Naturschutzbund tätig, begeisterter Gärtner und vor allem erfahren im Umgang mit Nisthilfen, zum Beispiel für hoch spezialisierte Wildbienen. Mit dem Gästehaus für Sechsbeiner an der B 6 errichtete Janz übrigens nicht das erste Bienenhaus dieses Art. Am vierten Unterschlupf sei er gerade auf dem eigenen Grundstück beschäftigt, verrät der Deubener.

Reinste Materialschlacht: Allein anderthalb Tonnen Lehmziegel und Lehmmörtel wurden für das Bienenhotel verwandt. Darüber hinaus sechs Kubikmeter Wandkies, historische Dachschindeln, Schilfmatten sowie Hartholzstämme. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Nach dem Abschluss der Planung ging es im November 2020 los. Aber weder Hussock noch die Mitstreiter ahnten damals, dass die Errichtung des Fünf-Sterne-Bienenhotel zur reinsten Materialschlacht werden würde. „In unserem Projekt stecken sechs Kubikmeter Wandkies, historische Dachschindeln, Eisenbindestangen, Rasengittersteine, Schilfmatten, Hartholzstämme, Feldsteine sowie anderthalb Tonnen Lehmziegel und Lehmmörtel.“ Außerdem leisteten die Vereinsmitglieder bei ihren Wochenendeinsätzen gemeinsam mit beteiligten Privatpersonen und Firmen mehr als 150 Arbeitsstunden. Das Ergebnis entschädigt für die Mühen.

Naturoffensive des Heimatvereins findet Nachahmer

„Wir wissen zwar, dass die Bundesstraße nicht gerade der ideale Standort ist. Jedoch wollen wir gut sichtbar zeigen, wie ein schönes und sinnvolles Bienenhotel aussehen sollte“, merkt Hussock an. Eben dazu trägt auch das Umfeld bei. Besucher erhalten zum Beispiel vor Ort per Infotafel interessante Hinweise zu Wildbienen, von denen circa 600 Arten existieren. An einem sogenannten „Bienen-Snack-O-Mat“, gesponsert vom Wurzener Stadtrat Thomas Schumann, können Samenkapseln für 50 Cent erworben oder einfach nur der unverbaute Ausblick über jenes Gelände genossen werden, das die Kommune mal für einen Eigenheimstandort vorgesehen hatte.

Eine Infotafel sowie der Bienen-Snack-O-Mat laden ebenfalls zur Stippvisite des Deubener Bienenhotels am Ortsausgang in Richtung Wurzen ein. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Unter anderem fand die Deubener Naturoffensive bereits Nachahmer, so Hussock, die sich ferner im Hortus-Netzwerk engagiert, welches sich für biologische Vielfalt im eigenen Garten einsetzt. „Die Diesterweg-Grundschule in Wurzen wollte zunächst ein Bienenhotel bauen und fragte wegen Unterstützung an. Nun ist auf dem Schulgelände eine kleine Lebensinsel entstanden.“

Der Heimatverein „Leben in Deuben“ mit 38 Mitgliedern wurde im August 2017 gegründet und hat zum Ziel, das Dorfleben attraktiv zu gestalten. Dafür bezieht die Gemeinschaft insbesondere die Ortsfeuerwehr und weitere Vereine sowie die Kirchgemeinde ein. Vorsitzende der Gemeinschaft ist Christin Kretzschmar und ihr Stellvertreter Marcel Köhler.

Von Kai-Uwe Brandt