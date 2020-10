Heimkinder aus Borna sind seit zehn Jahren auf Bikertour

Borna

Justin kann nicht auf einem Motorrad mitfahren. Weil der kleine Junge im Rollstuhl sitzt. Aber wenn die Biker-Freunde zum Kinderhaus kommen, hebt ihn stets jemand für einen Moment auf eine der coolen Maschinen. Dann fasst er den großen Lenker an, lacht und ist ganz glücklich.

Seit zehn Jahren gibt es den Kontakt zum Neukieritzscher Motorradclub (MC) Metal Skulls. Alles begann mit einem Glühweinverkauf gemeinsam mit dem Gewerbeverein Borna auf dem Weihnachtsmarkt, dessen Erlös fürs Kinderhaus gedacht war.

Borna bebt, wenn die Biker kommen

„Wir haben bei der Glühwein-Aktion gerne mitgemacht“, erinnert sich Andreas Pischel, unter Bikern als „Alfred“ bekannt. „Unabhängig davon fuhren wir damals einmal im Jahr ins Erzgebirge und organisierten für ein Kinderheim dort eine Bikertour“, erzählt er. „Aber dann dachten wir, Mensch, wir haben doch hier auch ein Kinderheim, also machen wir das lieber vor Ort.“

Seitdem trommeln die Biker all ihre Freunde und Kumpel an einem Sonnabend im Mai zusammen. 50 bis 60 Motorräder lassen Borna erbeben, wenn sie das Kinderhaus anfahren, wo derzeit 35 Steppkes und Jugendliche leben, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Familien sein können.

Ausfahrt und Party zum Jubiläum

Am Anfang war die Ausfahrt als eine Art Shuttle gedacht. Der Konvoi steuerte Ziele an wie Leipziger Zoo, Kletterwald und Freizeitpark, wo auch der Eintritt von den Bikern bezahlt wurde. Das Geld stammte von einer Spendenaktion. Bei der alljährlichen Glühweinparty im Motorradclub wird der heiße Wein verschenkt. Wer mag, wirft Geld in die Spendenbox.

Die Vorfreude ist jedes Mal groß, wenn die Bikertour mit dem Kinderhaus Borna ansteht. Hier einige Fotos von kleinen und großen Menschen – mit Motorrad, bloß mit Helm oder am Lagerfeuer.

Doch später änderten sie das Konzept. „Die Kinder haben gesagt: Wir wollen nicht nur irgendwohin geschafft werden, wir wollen den ganzen Tag Motorrad fahren“, sagt „Alfred“. Die Biker steuerten also um und organisieren seitdem Tagestouren mit gemeinsamem Mittagessen.

Zwischendurch schauen sie sich meistens noch etwas an, zum Beispiel Schloss Goseck oder eine Stippvisite im Tagebau. Wegen Corona fand die letzte Ausfahrt – zum zehnten Jubiläum – nicht im Mai, sondern erst im September statt und wurde gekrönt mit einer kleinen Party beim MC in Neukieritzsch.

Freundschaften sind entstanden

Dabei waren auch die Knirpse aus dem Kinderhaus, die noch nicht Motorrad mitfahren dürfen, weil sie zu klein sind – ihre Beine reichen nicht bis zu den Fußrasten. Stattdessen fahren sie im Beiwagen oder Bus und manchmal auch mit dem Feuerwehrauto. Alle zusammen aßen zum zehnten Jubiläum Roster vom Grill, quatschten miteinander, hämmerten Nägel ins Fass und hielten Stockbrote ins Lagerfeuer.

„Für unsere Kinder sind diese Ausfahrten was ganz Großes. Es gibt eine extreme Vorfreude“, sagt Urte Fischer, Leiterin des Bornaer Kinderhauses. (Das Wort „Heim“ hört sie nicht gern, weil damit oft so viele Stereotype und Klischees verbunden seien.) „Im Laufe der Jahre sind Freundschaften zu den Bikern entstanden“, sagt sie. Es gibt auch Gegeneinladungen, zum Beispiel zur Weihnachtsfeier. „Mein Biker kommt heute!“, freut sich dann das eine oder andere Kind.

„Kinder brauchen Beziehungen und Bindungen“

Die Sozialpädagogin weiß: „So entstehen wirkliche Beziehungen. Wir haben zum Teil elterngelöste Kinder. Für sie sind verlässliche Bezugspersonen von außen ganz wichtig.“ Menschen, die nicht nur mal kurz vorbei schauen und dann wieder aus dem Leben verschwinden, sondern zu denen es über Jahre regelmäßigen Kontakt gibt. „Kinder brauchen Beziehungen und Bindungen. Das geht nur über die Zeit mit Vertrauen und Verlässlichkeit“, sagt sie.

Nach der Ausfahrt gibt es Knüppelkuchen für alle beim MC in Neukieritzsch. Quelle: privat

Dabei kommt es zu berührenden Begegnungen. Kathrin Berger, die stellvertretende Kinderhaus-Leiterin, erzählt eine davon. Einmal gab es bei einem kleinen Jungen ein Problem mit dem Essen. Obwohl sich die Erzieherinnen alle Mühe gaben – er aß zu wenig. Es war wieder die Zeit der Bikerausfahrt. Weil der Steppke zu jung war, durfte er nicht auf dem Motorrad sitzen und war darüber traurig. Das bekam einer der Biker mit, der Zwei-Meter-Mann Maik, genannt „Big Man“. Er zeigte auf die Fußrasten seiner Maschine und sagte zu dem Kind: „Mein Guter, du musst immer schön essen, damit du mit deinen Beinen bald da runter kommst.“ Von dem Tag an aß der Junge wieder normal.

Personalverstärkung durch Biker-Kontakt

Sogar Personal kam durch den Motorradclub ins Kinderhaus. „Alfred“ fragte eines Tages nach, ob seine Tochter dort ein Praktikum absolvieren könnte. Seit August ist Julia Pischel nun als Erzieherin fest angestellt. „Eigentlich wollte ich ja im Kindergarten anfangen, aber hier gefällt es mir besser“, sagt die 21-Jährige. Der große Altersunterschied der Kinder und die verschiedene Beschäftigung, die sich daraus ergibt, seien für sie interessant und spannend. Sie fühle sich pudelwohl.

Nina wohnt schon lange im Kinderhaus. Sie war neunmal bei der Bikerausfahrt dabei. „Das erste Mal war ich bissl ängstlich auf dem großen Motorrad“, erinnert sie sich. Damals war sie neun. „Doch dann war es immer schön, das Fahren und wo wir überall waren, der ganze Tag überhaupt“, sagt die 18-Jährige, die derzeit Krankenpflegerhelferin lernt.

Sam mit seinem Fahrer. Quelle: privat

Jahrelange Treue vom TSV Lobstädt

Auch Joel ist ein Fan dieser Ausfahrt. „Das macht mir viel Spaß“, meint der Neunjährige. Was ihm besonders am Motorrad gefällt: „Es ist viel schneller und man muss nicht treten wie beim Fahrrad.“

Urte Fischer und Kathrin Berger sind dankbar für dieses jahrelange Angebot. So gut funktioniere es nur noch mit einen „tollen Verein, der uns ganz lange die Treue hält“. Mehr als 15 Jahre schon können die Kinderhaus-Bewohner jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr beim TSV Lobstädt trainieren. Übungsleiterin Lysann Börner organisiert ein auf die Altersklassen abgestimmtes Training. „Zweifelderball und Mattenrutschen machen wir am liebsten“, sagt Nina und lächelt.

