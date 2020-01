Heimspiel für Brandiser Band MemoryFX

Brandis

Sie nennen sich Andy der Schreihals, Tom der Draufschläger, Tommy der Saitenjäger und Alex der Brummige. Dass sie auch die filigranen Töne beherrscht, zeigt die Melodic-Rockband MemoryFX am 17. Januar mit ihrem Programm „Acoustic Feelings“ im Brandiser Parkschlösschen, für das die Musiker ihr Songmaterial für akustische Instrumente neu arrangierten. Es ist mal wieder ein Heimspiel.

Vier gestandene Musiker

Einmal in der Woche trifft sich die Band im CVJM-Haus zum Proben. Dann gibt Thomas Bunk, der Commander, den Takt vor, Thomas Jäger prägt an der Gitarre den Sound, und Alexander Klimentov legt mit dem Bass das Fundament für Andreas Bunk, der, mal raubeinig, mal feinfühlig, vom Leben erzählt. Alle sind seit Jahren gestandene Musiker, mit unterschiedlichen musikalischen Stationen. Die erste war in den 1980ern die Schülerband Poco. „Damals haben wir im Jugendclub im ehemaligen Ratskeller unterm Dach geprobt.“ Andy war später viele Jahre Sänger in der Leipziger Southern Blues Rock Band „Dr. Jenzz“, Tom und Tommy spielten bei „Dice“ Progressive Rock.

Zweites Album ist in Arbeit

Nachdem sie 14 Jahre musikalisch getrennt waren, fanden sie 2012 wieder zusammen. Mit Alexander Klimentow brachte zudem ein ehemaliger Profi aus der Moskauer Musikszene, der 1990 in Deutschland einen Neuanfang wagte, seine Erfahrungen ein. Und es sollte ein Senkrechtstart werden. Beim Emergenza-Bandcontest – „einem der wenigen ohne Altersbeschränkung“, so Alex – schaffte es MemoryFX mit drei eigenen Titeln – The Way, Fire und Old City – auf Anhieb ins Landesfinale. „Da sind die alten Säcke gekommen und haben gezeigt, wie man eine Bühne rockt“, schmunzelt Alex der Brummige. Immerhin ist Tom mit heute 51 der Jüngste in der Runde und Andy mit 55 der Älteste. Bereits 2014 erschien ihr erstes Album „Returning from Nowhere“ mit beachtlichem Feedback in der Fachpresse. Jetzt ist ihr Repertoire sehr viel umfangreicher – das zweite Album, „Mind Games“, ist gerade in der Presse. Auf dem steht nun auch Manuela Brandt, lange Zeit Mädchen für alles, neben Andy am Mikro. „Sie ist eine richtige Bereicherung“, sagt dieser.

Texte mit Tiefgang

Sie geben Geschichten wieder, die sie irgendwo aufgeschnappt oder selbst erlebt haben, wie in dem Song „Das zweite Leben“. „Auch die aktuelle Kriegstreiberei beschäftigt uns“, verweist Tommy auf den Song „Warriors“. Zeiten, da die Musiker andere gecovert haben, sind lange vorbei. „Irgendwann willst du dir nicht mehr wie ein Dienstleister für andere vorkommen und selbst kreativ werden“, sagt Tommy. „Unser Anspruch ist, aus jedem Song etwas Besonderes zu machen und mit unseren Texten etwas auszusagen“, erklärt Andy. Die sind fast ausschließlich in Englisch verfasst, „weil wir wollen, dass unsere Musik auch im Ausland verstanden wird“.

MemoryFX bei einem ihrer Auftritte. Quelle: Privat

Live-Auftritte in kleinen Clubs

Wer die Band live erleben möchte, trifft sie deutschlandweit in kleinen Clubs. In Leipzig spielt MemoryFX seinen Mix aus Rock, Metal und einer Prise Blues im Tonelli’s ebenso wie in der Kultkneipe Flowerpower. Pro Jahr kommen sie so auf etwa ein Dutzend Auftritte. Das Problem: „Es gibt immer weniger Clubs, die Nischen bedienen“, sagt Manuela. Die jungen Leute könnten mit Oldschool-Rock nicht so viel anfangen. „Vor 20 Jahren hätten wir wie eine Bombe eingeschlagen“, schlussfolgert Alex aus Gesprächen mit Produzenten, die der Band bescheinigten, gute Musik zu machen.

Brötchen werden anderswo verdient

So bleibt sie eine Passion neben dem Beruf – Andy verdient seine Brötchen weiter als Versicherungsvertreter und steht im Übrigen noch in Dornreichenbach auf der Märchenbühne und mischt bei den TheaterMachern mit. Tommy arbeitet als Verkäufer bei Bauer TV Brandis, Tom ist im Vertrieb tätig, Alex bei der Security, und Manuela engagiert sich ehrenamtlich. Semiprofessionell Musik zu machen, sehen sie sogar als Vorteil. „Wir mussten uns nie verbiegen“, sagt Andy. Wer Authentizität schätzt, für den sind ihre Konzerte deshalb ein echter Geheimtipp. „Wir wollen mit unserer Musik Momente schaffen, die sich in die Köpfe bohren“, lautet das Credo der Musiker. MemoryFX hat den Namen zum Programm gemacht und verspricht: „Der Akku ist noch voll.“

Konzert im Brandiser Parkschlösschen, Bahnhofstraße 22: am 17. Januar, 20 Uhr, Eintritt frei; Kontakt: https://de-de.facebook.com/MemoryFX

Von Ines Alekowa